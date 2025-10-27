Peugeot 2008 : un nouveau moteur hybride 110 ch plus abordable

Peugeot 2008 Style 2025

Peugeot affine encore l’offre de son 2008, son best-seller urbain, avec une motorisation qui tombe à point. Le nouveau Hybrid 110 vient s’intercaler entre l’offre essence 1.2 PureTech 100 et le micro-hybride 145 ch. Sous le capot, on retrouve le trois-cylindres 1.2 turbo épaulé par une micro-hybridation 48V avec une boîte automatique e-DCS6 à double embrayage. Quelle est la différence en performances, consommation, et la baisse de tarif : on vous dit tout.

Une version hybride plus accessible

Cette nouvelle variante Hybrid 110 débute à 31 150 euros en France, soit 800 euros de moins que la version 145 ch. Une différence qui n’a rien d’anecdotique dans un marché où chaque centaine d’euros compte.

Peugeot propose la motorisation hybride 110 ch dès la version Style, facturée 31150 euros, et affichée à 29410 euros sur Peugeot Store. La version Allure est de son côté vendue 32550 euros prix catalogue, avec un équipement qui perd au passage les barres de toit, auparavant de série.

En revanche si vous voulez un 2008 hybride avec la série spéciale Envy ou les finitions GT et GT Exclusive, seule la version 145 ch sera proposée. Cette nouvelle version 110 ch est donc réservée aux « entrées et coeur de gamme ».

Un compromis bien calculé

Au niveau des performances, le 2008 hybride 110 ch passe de 0 à 100 km/h en 10,4 s, contre 8,3 s pour la version 145 ch. Le 1000 m départ arrêté nécessite 31,9 s, contre 29,6 s pour la version la plus puissante. Cette baisse de performances ne devrait pas déranger ceux qui n’aspirent pas à une conduite trop dynamique : elles seront suffisantes en soi, mais avec du punch en moins, qui peut faire la différence quand il s’agit de dépasser.

La sobriété est la même pour les deux motorisations, qui sont homologuées avec une consommation mixte de 4,9 L, et pour les rejets de Co2.

La teinte Bleu Obsession est en option sur le 2008 Style, mais de série sur le 2008 Allure

Le bon sens avant la course à la puissance

Dans la hiérarchie du 2008, le Hybrid 145 garde l’avantage en agrément et en relance, mais ce nouveau 110 ch représente probablement peut-être le meilleur compromis de la gamme pour ceux qui veulent réduire la facture. Nous aurions tendance à vous conseiller davantage la version Allure Hybrid 110, correctement dotée et affichée sur Peugeot Store à 30750 euros.