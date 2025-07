Nouveau BMW X5 M : ce que l’on sait du futur SUV haute performance

Nouveau BMW X5M – illustration : Kolesa

BMW s’apprête à renouveler l’un de ses modèles phares : le X5 en 2026, avec la mise à la retraite de l’actuel G05. Et comme à chaque génération, une version surpuissante siglée “M” est attendue pour repousser encore les limites du SUV sportif. Grâce aux premiers clichés de prototypes en circulation et aux dernières indiscrétions, voici un point complet sur ce que l’on peut attendre du futur BMW X5M.

Une nouvelle ère stylistique inspirée de la Neue Klasse

Le design du prochain X5 génération G65, et par extension celui du X5M, évolue nettement par rapport à l’actuel modèle. L’inspiration est clairement à chercher du côté des concept-cars “Neue Klasse” récemment dévoilés par BMW. À l’avant, on note l’apparition d’une nouvelle signature lumineuse intégrée à une calandre en deux éléments horizontaux, probablement plus discrets que les immenses naseaux de la génération actuelle. Une évolution qui s’annonce plus fluide, plus technologique, moins agressive… mais qui pourrait dérouter certains fidèles amateurs de lignes musclées.

Parmi les autres détails repérés, la suppression des poignées de porte traditionnelles au profit d’un système affleurant intégré dans le bandeau de vitrage latéral, comme on le voit déjà chez certains concurrents comme Tesla ou Lucid. L’arrière ne sera pas en reste avec des feux affinés, étirés sur la largeur, et une plaque d’immatriculation qui migre vers le bas du bouclier, une première pour la gamme X5.

X5M thermique ou 100 % électrique ? Peut-être les deux

Sous le capot, la grande interrogation reste la motorisation. La version actuelle du X5M Competition, restylée en 2023, développe déjà 625 ch et 750 Nm grâce à son V8 biturbo de 4,4 litres. Le prochain modèle pourrait franchir un nouveau cap avec de l’hybridation. N’oublions pas par exemple ce que propose le BMW XM Red Label, avec un système M Hybrid de 748 ch.

Selon les premières hypothèses, le X5M pourrait reprendre le système hybride rechargeable de la nouvelle BMW M5, combinant un V8 thermique avec un moteur électrique pour un total de 727 ch et 1 000 Nm. Une puissance qui le placerait largement au-dessus des 612 ch du Mercedes GLE 63 S et au niveau des 739 ch du nouveau Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid.

Mais ce n’est pas tout. Le futur X5 proposera également, pour la première fois, des versions entièrement électriques. La variante la plus puissante pourrait porter l’appellation iX5 M70, et embarquer la même configuration que la berline i7 M70, soit 660 ch et 1 100 Nm. De quoi aller chercher les Tesla Model X Plaid et autres mastodontes électriques hautes performances.

Nouveau BMW X5M – illustration : Kolesa

Plateforme CLAR et hautes ambitions

Le nouveau BMW X5 reposera toujours sur la plateforme modulaire CLAR, utilisée pour de nombreux modèles à propulsion ou à transmission intégrale. Cette base permet une grande flexibilité : elle peut accueillir aussi bien des motorisations thermiques, hybrides que 100 % électriques. Un choix qui confirme que BMW reste sur une stratégie multi-énergie, contrairement à d’autres constructeurs qui parient tout sur l’électrique.

Le lancement officiel du nouveau X5 et de ses déclinaisons les plus musclées est attendu courant 2026. En attendant, la marque soigne son image de sportivité, comme en témoigne la récente préparation signée Mansory sur la nouvelle M5, preuve que la demande pour des berlines et SUV ultra-performants reste forte malgré le virage écologique amorcé.