Lancia Ypsilon HF et HF Line : les tarifs sont tombés

Lancia Ypsilon HF Line

Le sigle « HF » fait son grand retour, et ce n’est pas un détail nostalgique destiné aux seuls fans de la Delta Integrale. Avec les nouvelles Ypsilon HF et Ypsilon HF Line, Lancia signe une offensive remarquée sur le terrain de la sportivité moderne. Une double offensive, même, qui s’articule autour d’un modèle 100 % électrique de 280 chevaux et d’une déclinaison hybride plus accessible. De quoi relancer sérieusement la dynamique de la marque italienne, à l’aube de son 120e anniversaire prévu en 2026.

En France, sur les 5 premiers mois de l’année 2025, la Lancia Ypsilon n’entre même pas dans le top 100 des meilleures ventes. Le retour de la marque semble plus compliqué que prévu…

280 chevaux pour secouer le segment des citadines électriques

C’est à Balocco, sur une toute nouvelle piste dédiée, la Pista Lancia HF, que la Ypsilon HF a effectué ses premiers tours de roues. Et Lancia n’a pas fait les choses à moitié : cette petite sportive électrique développe 280 chevaux et un couple de 345 Nm. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 5,6 secondes, des chiffres qui la positionnent comme l’une des plus nerveuses de son segment. Seule la MG4 XPower peut actuellement lui tenir tête sur ce point avec ses 435 ch, mais la Lancia se veut moins démonstrative, plus aboutie dans l’équilibre général. Une Alpine A290 GTS se contente de 6,4 s, avec une puissance de 220 ch.

La fiche technique ne s’arrête pas à la puissance : différentiel Torsen pour optimiser la motricité, freinage signé Alcon avec étriers à quatre pistons et disques de 355 mm, et châssis rigidifié de plus de 150 % à l’arrière. La batterie lithium-ion de 54 kWh offre une autonomie de 370 km (WLTP), ce qui reste correct sans être exceptionnel. Bonne nouvelle toutefois : la recharge rapide permet de récupérer 100 km en seulement 10 minutes.

Lancia Ypsilon HF

Design : modernité assumée, clins d’œil assumés

Sur le plan du style, Lancia joue une carte habile. Le look est musclé mais jamais excessif : voies élargies de 30 mm, caisse abaissée de 20 mm, jantes de 18 pouces, feux arrière ronds inspirés de la Stratos… La patte Lancia est bien là, actualisée à travers le langage stylistique “Pu+Ra” déjà vu sur les concepts de la marque. Le logo HF, revisité avec l’Elefantino Rosso, marque également un renouveau graphique respectueux de l’héritage.

L’intérieur ne trahit pas cette ambiance sportive : sièges sculptés à découpe laser, volant cuir perforé, ambiance lumineuse évolutive, et double écran de 10,25 pouces avec la nouvelle interface S.A.L.A. Le tout dans un écrin technologique qui n’oublie pas la sécurité, avec conduite semi-autonome de niveau 2 et une panoplie complète d’assistances.

Lancia Ypsilon HF

HF Line : le look HF sans la radicalité

Pour ceux que le tarif de 42 400 euros refroidirait (ou les 325 € par mois en location), Lancia propose la Ypsilon HF Line. Disponible dès maintenant à partir de 27 800 euros, cette version conserve le style musclé de sa grande sœur tout en optant pour une motorisation plus sage : un bloc hybride 1.2 litre 3 cylindres de 110 ch. De quoi atteindre 190 km/h et abattre le 0 à 100 km/h en 9,3 secondes. C’est suffisant pour dynamiser la conduite quotidienne, sans renoncer à la sobriété (105 g/km de CO₂ selon le cycle WLTP).

Là encore, l’équipement est soigné : accès mains libres, conduite semi-autonome, régulateur adaptatif, caméras de stationnement, et même un pédalier en alu. Le tout dans un habitacle aux accents sport chic, soulignés par des surpiqûres orange et un tableau de bord bleu électrique.

Lancia Ypsilon HF Line

Une stratégie claire : performance, image et émotion

Avec cette nouvelle gamme HF, Lancia ne se contente pas de faire revivre un sigle iconique. Elle dessine les contours d’une marque qui veut redevenir désirable, émotionnelle et technologique. Ce retour s’accompagne d’une présence renouvelée en sport automobile, avec la Ypsilon Rally4 HF engagée en compétition et une version Racing de 145 chevaux pensée comme un tremplin vers les rallyes.

Pour l’heure, la relance de Lancia semble malgré tout patiner. L’arrivée d’une version sportive servira pour l’image, mas la marque a besoin de davantage de points de vente et de moyens publicitaires pour que les automobilistes pensent à l’Ypsilon au moment de commander une citadine neuve.

La planche de bord de l’Ypsilon HF