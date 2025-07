Notre sélection 2025 de voitures familiales 7 places

En 2025, les voitures 7 places reviennent en force sur le marché. La disparition des monospaces s’est heureusement accompagnée de l’arrivée de SUV 7 places. Et la bonne nouvelle, c’est le lancement de nouveaux modèles affichés à moins de 30000 euros. Les familles ont donc plus de choix, et ce à tous les budgets !

Dacia Jogger 2025

Dacia Jogger : dès 20100 euros

La voiture 7 places la moins chère du marché français est proposée en entrée de gamme à peine au-dessus de la barre des 20000 euros. Un tarif raisonnable pour ce break, dérivé de la Sandero. Dans la gamme Dacia, on aurait espéré un Bigster 7 places mais il n’est malheureusement pas prévu.

Citroën C3 Aircross You

Citroën C3 Aircross : dès 21800 euros

La deuxième génération du Citroën C3 Aircross est proposée avec une configuration 7 places. Il s’agit d’une option, qu’on peut activer dès la finition intermédiaire Plus. Cette version tarifée 21800 euros s’accompagne donc d’une option facturée 850 euros. Une offre atypique sur ce segment, qui permet à Citroën de venir taquiner Dacia, à un prix supérieur mais avec un format de SUV plus aguicheur que celui d’un break compact. A ce tarif de moins de 23000 euros option incluse, ce SUV doit se contenter d’un 3 cylindres 1.2 de 100 ch, avec boite mécanique.

Opel Frontera Edition

Opel Frontera : dès 29200 euros

Cousin du Citroën C3 Aircross, l’Opel Frontera est lui aussi proposé avec une option 7 places. Mais cette option impose au minium une version GS Hybrid 110 ch, qui sera facturée 29200 euros avec les 7 sièges sur trois rangées. Le Frontera 7 places vous reviendra donc plus cher qu’un C3 Aircross 7 places, mais avec de l’hybridation MHEV et un équipement de série plus complet.

Citroën ë-Berlingo 2025

Citroën Berlingo taille XL : dès 38650 euros

Le ludospace français est proposé en 7 places dans sa version rallongée, baptisée XL. En revanche ce modèle ne propose plus de motorisation diesel : il faudra donc se contenter d’une motorisation électrique de 136 ch, et d’une autonomie réduite de 337 km.

Nissan X-Trail N-Trek

Nissan X Trail : dès 36800 euros

Nissan est assez offensif avec son X Trail, proposé à des tarifs attractifs. Ce SUV familial est exclusivement proposé en France avec une motorisation hybride e-power, qui fait chuter la consommation et les émissions de Co2. Elle est proposée en traction avant, mais aussi en transmission intégrale, ce qui en fait une rareté parmi cette sélection.

Le nouveau Peugeot e-5008

Peugeot 5008 : dès 41300 euros

Le grand frère du 3008 est proposé au choix en hybride MHEV 145 ch, hybride rechargeable 195 ch ou en électrique. Avec des motorisations qui peuvent grimper jusqu’à 325 ch ! Une offre complète, pour un SUV 7 places qui est une référence au niveau du dynamisme.

Renault Espace restylé

Renault Espace : dès 46000 euros

Chez Renault, après la disparition du Scénic thermique, seul l’Espace est proposé en configuration 7 places. Restylé cette année, l’Espace bénéficie d’une nouvelle face avant façon Rafale. Ce grand frère de l’Austral est proposé en Techno E-TECH 200 dès 46000 euros.

Volkswagen Tayron 2025

Volkswagen Tayron : dès 50800 euros

Le remplaçant du Volkswagen Tiguan Allspace s’appelle Tayron. Dans les faits, il s’agit tout de même d’une version rallongée du Tiguan de dernière génération. Le budget est plus conséquent, et s’accompagne de motorisations thermiques.