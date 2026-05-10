Mercedes Classe C électrique : 67 000 € pour entrer dans le game

Mercedes Classe C 400 4MATIC EV

Avec cette nouvelle génération, Mercedes ne fait pas semblant. La Mercedes-Benz Classe C électrique devient une alternative assumée à la version thermique, mais dans une logique très différente : celle du haut de gamme technologique dès l’entrée de gamme.

Disponible à la commande en France, cette berline de 4,88 m marque une rupture nette avec l’approche historique du modèle. On ne parle plus ici d’une porte d’accès à la gamme premium, mais d’un produit qui assume pleinement une montée en gamme tarifaire spectaculaire. Et dès les premiers prix, le ton est donné.

Une seule motorisation… mais 489 ch au programme

Pour son lancement, Mercedes choisit la stratégie de la gamme réduite. Une seule version est proposée : la C 400 4Matic. Derrière ce nom, on retrouve une configuration musclée de 489 chevaux, associée à deux moteurs électriques et une transmission intégrale de série.

Ce choix place immédiatement la berline dans un registre bien plus proche des modèles sportifs électriques que des berlines familiales classiques. À titre de comparaison, une BMW i4 eDrive40 développe environ 340 ch, soit un cran en dessous, tandis qu’une Tesla Model 3 Performance reste la référence en matière de dynamisme dans ce segment, mais avec un positionnement tarifaire parfois plus agressif.

Côté technique, Mercedes annonce une batterie de 94 kWh pour une autonomie pouvant atteindre 753 km selon le cycle WLTP. Une valeur très ambitieuse sur le papier, qui place la Classe C électrique parmi les berlines les plus endurantes du marché, au moins en théorie.

La recharge n’est pas en reste avec une architecture 800 volts autorisant jusqu’à 330 kW en courant continu, soit un 10 à 80 % annoncé en environ 22 minutes. Sur le papier toujours, la promesse est clairement premium.

Mercedes Classe C 400 4MATIC EV

Un prix qui repositionne complètement la Classe C

Le vrai sujet n’est pas seulement technique, mais bien tarifaire. La grille débute à 67 099 euros en finition Avantgarde Line. Une version Business Line grimpe déjà à 68 599 euros, tandis que l’AMG Line atteint 71 049 euros. En haut de gamme, la Business Line Executive culmine à 77 999 euros.

On est donc très loin de l’ancienne logique d’accès au segment des berlines premium. À ce niveau de prix, la Classe C électrique entre en confrontation directe avec des modèles plus statutaire encore, parfois proches du segment supérieur.

Ce positionnement rappelle celui du Mercedes-Benz GLC électrique, qui avait déjà ouvert la voie à une montée en gamme tarifaire assumée chez Mercedes sur ses modèles “EQ”.

Un équipement riche, mais une option qui fait débat

Mercedes compense en partie ce tarif élevé par un équipement de série généreux : sièges électriques et chauffants, écran central 14 pouces, navigation intégrée, toit panoramique, aides au stationnement, jantes de 18 pouces et projecteurs LED sont inclus dès les versions de base.

La finition AMG Line ajoute une touche plus dynamique avec kit carrosserie et jantes de 19 pouces. Mais une option attire l’attention : le grand écran panoramique de près d’un mètre de large reste facturé environ 1 500 euros. Un choix étonnant à ce niveau de gamme, où l’hyper-technologie est pourtant devenue un argument central.

Mercedes Classe C 400 4MATIC EV

Une stratégie haut de gamme assumée… mais risquée

Avec cette Classe C électrique, Mercedes fait un pari clair : transformer ses berlines en produits plus exclusifs, quitte à réduire l’accessibilité. Une logique qui fonctionne sur le plan de l’image, mais qui pose question dans un marché européen où la concurrence s’intensifie, notamment du côté de Tesla ou des constructeurs chinois qui montent en puissance.

La vraie inconnue reste la suite. Des versions plus accessibles sont attendues, avec probablement des batteries plus petites et des motorisations moins puissantes. L’objectif serait de revenir vers une zone autour des 60 000 euros, seuil psychologique important sur ce segment.

En attendant, cette Classe C électrique envoie un message sans ambiguïté : chez Mercedes, l’électrique ne sera pas synonyme de démocratisation immédiate, mais d’élévation tarifaire assumée.