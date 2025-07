Alpine A290 Rallye : la petite bombe qui électrise le rallye

Alpine A290 Rallye

Alpine passe à la vitesse supérieure et électrifie les spéciales avec son A290 déclinée en version rallye. Inspirée de la citadine sportive A290 de série, cette version radicale vient affirmer les ambitions sportives d’Alpine dans l’univers des épreuves routières… mais sans une goutte d’essence.

Une Alpine de course 100 % électrique

Pour fêter les 70 ans de la marque fondée par Jean Rédélé, Alpine ne pouvait pas se contenter d’un simple hommage historique. C’est un vrai virage technologique que prend la firme avec cette A290 Rallye, version compétition client de sa citadine électrique. Développée par Alpine Racing à Viry-Châtillon et assemblée dans l’atelier compétition de Dieppe, elle entend bien incarner la nouvelle ère du sport automobile, à la fois décarbonée et accessible.

Le but ? Offrir aux passionnés une porte d’entrée au rallye électrique, que ce soit via des coupes monomarques ou dans des compétitions plus ouvertes. Un premier challenge est d’ailleurs prévu en France avant la fin de l’année 2025, avec un nombre limité de voitures livrées aux premiers clients. Le tout, avec un encadrement technique et sportif digne des meilleures compétitions Renault Sport d’antan.

Alpine A290 Rallye

Une vraie préparation rallye

Sous la robe de l’A290 Rallye, on retrouve un moteur de 220 ch et 300 Nm de couple transmis aux roues avant via un différentiel autobloquant ZF à glissement limité. La même motorisation qui entraine les roues avant de l’A290 GTS.

Les ingénieurs ont retravaillé la gestion électronique pour l’usage en course.

La sécurité n’est pas en reste : arceau soudé, baquets Sabelt, freins six pistons à l’avant avec disques de 350 mm, ABS typé course, frein à main hydraulique… Tous les ingrédients sont réunis pour permettre aux équipages de s’élancer en toute confiance. Le châssis a lui aussi été adapté, avec des suspensions spécifiques signées ALP Racing Suspension et des pneus Michelin Pilot Sport A montés sur des jantes EVO Corse en 18 pouces.

Et parce qu’un rallye sans bruit manque cruellement d’âme, Alpine a intégré un système sonore embarqué capable de générer un son synchronisé avec la vitesse et la charge de l’accélérateur. Une façon de concilier les sensations avec la discrétion des motorisations électriques.

Alpine A290 Rallye

Un calendrier déjà chargé

Après sa présentation officielle, l’A290 Rallye fera une apparition remarquée au Festival of Speed de Goodwood, du 10 au 13 juillet, avant de s’engager au Rallye Mont-Blanc Morzine, du 4 au 6 septembre. Une première tournée de promotion qui permettra de montrer le potentiel de ce nouveau modèle et de roder les premiers exemplaires sur le terrain.

Les voitures bénéficieront d’un environnement Alpine dédié avec bornes de recharge mobiles, utilisant des sources d’énergie vertueuses selon les lieux de compétition. Un effort qui illustre bien la volonté de la marque d’allier performance et responsabilité environnementale.

Une offre prête à séduire les clients

Proposée au tarif de 59 990 € HT, l’A290 Rallye est une vraie voiture de compétition « clé en main », montée, peinte et prête à courir. À ce prix, elle s’affiche comme une proposition relativement accessible pour les pilotes souhaitant se lancer en rallye moderne sans les coûts d’exploitation des motorisations thermiques.

Avec son format compact, ses performances convaincantes et son intégration dans une dynamique de compétition client bien rôdée, l’A290 Rallye pourrait bien ouvrir une nouvelle page de l’histoire Alpine. Reste à voir si le public et les concurrents répondront présents, mais une chose est sûre : la transition électrique n’est plus seulement l’affaire des voitures de route.

