Le Mercedes VLE arrive : un van électrique de luxe

Mercedes poursuit son offensive électrique avec un modèle inédit, le VLE, un van zéro émission qui se positionne comme l’équivalent électrique d’une Classe E… mais en version monospace. Premier modèle à reposer sur la toute nouvelle plateforme VAN.EA (pour Van Electric Architecture), le VLE inaugure une génération de véhicules électriques à la fois polyvalents et luxueux. Une proposition à mi-chemin entre la navette VIP et le van familial premium, qui pourrait bien rebattre les cartes du segment.

Jusqu’à 1 100 km avec deux pauses de 15 minutes ?

S’il reste encore des inconnues sur les spécifications exactes, Mercedes a dévoilé un test longue distance du VLE entre Stuttgart et Rome, soit environ 1 100 km, réalisé avec deux recharges rapides de seulement 15 minutes chacune. Même si cela ne permet pas d’évaluer précisément la capacité de la batterie, Mercedes ayant déjà utilisé des packs de 116 kWh dans d’autres modèles, on peut estimer l’autonomie entre 400 et 480 km réels, soit un net progrès comparé aux 364 km du Mercedes EQV actuel. La recharge serait assurée par une architecture 800V, capable de délivrer jusqu’à 320 kW, de quoi rivaliser avec les références du marché comme le Hyundai Ioniq 5 ou le Kia EV9.

Du confort, mais aussi de l’agilité

Sous ses lignes encore camouflées, le VLE cache un châssis aux petits soins. Mercedes promet une conduite agile grâce à un essieu arrière directionnel, permettant de manœuvrer facilement même dans les rues étroites comme celles de Rome. Le modèle testé disposait d’une motorisation simple sur le train arrière, mais une version à double moteur et transmission intégrale est aussi prévue. Une modularité bienvenue pour s’adapter aux différents usages, du transport familial au shuttle haut de gamme.

Une différenciation claire entre le premium et l’utilitaire

La plateforme VAN.EA est déclinée en deux sous-architectures : VAN.EA-P pour les versions premium et VAN.EA-C pour les usages professionnels. Une volonté affichée de bien distinguer les vans de luxe – comme le VLE ou le futur VLS, surnommé “grand limousine” – des fourgons plus utilitaires. Dans sa version haut de gamme, le VLE intégrera l’infodivertissement MB.OS, toujours connecté à Internet (”always on”), avec mise à jour OTA (Over The Air) et conduite semi-autonome de niveau 2, voire niveau 3 d’ici la fin de la décennie.

Un design inspiré du concept Vision V

Le style du VLE reprendra de nombreux éléments du Vision V Concept révélé en avril 2025. On y retrouvera sans surprise une calandre Panamericana fermée pour optimiser l’aérodynamisme, une signature lumineuse avant et arrière pleine largeur, et un design globalement épuré, loin de l’allure classique des vans Mercedes d’aujourd’hui. De quoi séduire une clientèle à la recherche d’un monospace électrique statutaire et moderne, sans renier le confort ni la technologie.

Une réponse haut de gamme à un segment en transformation

Le Mercedes VLE ambitionne de s’imposer sur un marché des vans électriques haut de gamme encore peu exploité, mais en forte progression. Entre l’utilitaire chic et la limousine pour VIP, ce modèle pourrait trouver sa place aussi bien dans des usages privés que professionnels, du transport de familles en Europe à celui de clients d’affaires à Tokyo ou à Dubaï.

Face à une offre encore limitée chez les concurrents – notamment Volkswagen (ID.Buzz long), Ford (E-Tourneo Custom) ou Lexus (LM électrique à venir) – Mercedes joue la carte du luxe technologique et de la plateforme dédiée, avec une longueur d’avance.

