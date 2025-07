Polestar 7 : le futur SUV compact électrique sera produit en Slovaquie

Polestar 7

La marque suédoise Polestar, désormais bien ancrée dans le giron du groupe chinois Geely, confirme certaines informations sur un futur modèle. Le Polestar 7 est inédit, et sera le futur SUV compact premium électrique attendu pour 2028. L’autre info du jour, c’est son lieu de production, qui ne sera pas basé en Chine. Ce modèle sera assemblé en Slovaquie, sur le tout nouveau site de Volvo à Košice, et inaugurera un nouveau langage de design, tout en s’appuyant sur les dernières technologies du groupe Volvo.

Une production locale pensée pour le marché européen

Jusqu’à présent, Polestar s’était appuyée sur des sites d’assemblage en Chine et aux États-Unis. Mais pour le Polestar 7, l’Europe devient le centre de gravité. Le choix du site de Košice est logique. Les taxes douanières imposées par l’UE sur les voitures chinoises incitent de plus en plus de marques à relocaliser leur production sur le Vieux Continent. Polestar suit donc le mouvement pour garantir à ce nouveau modèle des conditions d’accès compétitives au marché européen, tout en réduisant l’empreinte logistique. Ce nouveau site pourrait produire jusqu’à 250 000 véhicules par an, un chiffre conséquent.

Une plateforme Volvo SPA3

Même si le communiqué officiel ne précise pas le nom de la plateforme, tous les indices pointent vers la SPA3, une base modulaire de nouvelle génération développée par Volvo. Cette architecture sera inaugurée l’année prochaine par le Volvo EX60, un autre SUV électrique, et promet notamment une technologie “cell-to-body”, où les cellules de batterie sont intégrées directement à la structure du véhicule pour un meilleur rendement énergétique et une plus grande rigidité.

Le Polestar 7 héritera aussi des nouveaux moteurs électriques maison du groupe et profitera de nombreux composants partagés, sans pour autant renier son identité. Michael Lohscheller, directeur général de Polestar, a tenu à préciser que le SUV ne sera pas un simple clone d’un modèle Volvo, mais bien une proposition originale, à la fois en design et en expérience de conduite.

Un design plus expressif, signé par un ancien d’Audi

Polestar promet un virage stylistique important avec le 7. Ce sera le premier modèle conçu sous la houlette de Philipp Römers, ancien designer chez Audi, recruté pour insuffler un nouveau souffle à l’esthétique de la marque. Moins minimaliste, plus expressif, tel est le mot d’ordre de cette nouvelle ère. Si Polestar 2 incarnait la sobriété scandinave dans ce qu’elle a de plus épuré, le Polestar 7 devrait afficher un style plus audacieux, sans renier ses racines nordiques.

Une montée en puissance malgré un contexte tendu

Même si Polestar est encore jeune et confrontée à un marché électrique plus incertain que prévu, elle enregistre des signaux positifs. Les ventes de Polestar ont progressé de 76 % au premier trimestre 2025, atteignant 12 304 unités. Suite à la conclusion du litige avec Citroën concernant l’utilisation de chevrons dans son logo, la marque arrive cette année en France.

La nomination de Michael Lohscheller à la tête de l’entreprise semble déjà porter ses fruits, avec une stratégie plus ciblée sur les marchés clés, une rationalisation des coûts et une diversification industrielle accélérée.

Et Polestar 2 dans tout ça ?

Le futur Polestar 7 ne remplace pas la Polestar 2, modèle phare de la marque depuis 2020. Ce nouveau 7 viendra donc compléter l’offre en s’attaquant à un segment en pleine croissance : celui des SUV compacts premium, face à des concurrents tels que le BMW iX1, le Mercedes EQA ou encore l’Audi Q4 e-tron.