Volvo EX60 : le futur SUV électrique se précise pour 2026

Le futur Volvo EX60 se précise

Le Volvo EX60 commence à se dévoiler. Ce nouveau SUV 100 % électrique attendu pour janvier 2026 viendra remplacer indirectement le XC60 thermique, modèle emblématique de la gamme suédoise. Le XC60 est même de venu la Volvo la plus vendue de tous les temps ! Face à une concurrence qui s’annonce redoutable le futur EX60 veut marier innovation technique et fidélité à l’ADN de Volvo. Il sera sans doute pl

Un design dans la continuité… avec quelques évolutions

Volvo a récemment publié un premier aperçu de la partie arrière du EX60. Sans surprise, on retrouve une signature lumineuse proche des modèles EX90 et EX30, avec des feux segmentés logés dans la lunette arrière. Le logo Volvo apparaît en grand sur le hayon, et le reste du design mise sur des lignes lisses et épurées. À l’avant, on devrait retrouver les célèbres feux LED en forme de marteau de Thor, des poignées de porte affleurantes, et une calandre pleine pour optimiser l’aérodynamisme.

Une base technique de nouvelle génération

Le EX60 sera le premier modèle à inaugurer la plateforme SPA3, une architecture pensée pour les véhicules électriques intelligents. Cette base commune, plus flexible, permet de réduire la complexité industrielle tout en ouvrant la voie à des technologies de pointe, comme un système informatique centralisé et évolutif. Volvo promet que le EX60 sera capable de “s’adapter avec le temps”, même si l’on attend encore des précisions sur la façon dont cela se traduira concrètement dans l’usage.

Batterie structurelle et plancher en aluminium coulé

Parmi les innovations marquantes, le SUV adoptera une batterie dite structurelle. Contrairement aux packs classiques, celle-ci sera intégrée directement dans le plancher du véhicule, ce qui améliore la rigidité, la densité énergétique et l’agrément de conduite. Volvo mise également sur le megacasting, un procédé industriel inspiré du moulage de voitures miniatures, pour fabriquer d’un seul bloc le plancher arrière du véhicule. Résultat : 15 à 20 % de poids en moins, un volume de coffre accru et un gain de temps à la production — 2 minutes contre une heure auparavant !

Le futur Volvo EX60

Vers les 700 kilomètres d’autonomie ?

Si le grand frère EX90 affiche 600 km d’autonomie avec sa batterie de 107 kWh, le plus compact EX60 pourrait faire mieux grâce à son poids inférieur et à une densité énergétique optimisée. Volvo ne donne pas encore de chiffres officiels, mais la barre des 700 km (cycle WLTP) semble plausible.

Sécurité et conduite semi-autonome en ligne de mire

Côté sécurité, Volvo annonce que le EX60 inaugurera une nouvelle ceinture de sécurité “multi-adaptative”, une première pour la marque. Le LiDAR, présent sur l’EX90, n’est pas confirmé pour l’instant sur le EX60, mais le constructeur indique tester différentes options de capteurs. Le véhicule s’annonce donc compatible avec les futurs systèmes de conduite assistée, sans pour autant viser l’autonomie totale à court terme.

Ce nouveau modèle arrivera cependant sur un marché de l’électrique très chahuté, qui progresse plus lentement que les prévisions des politiques et des constructeurs.