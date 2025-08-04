Nouveau Renault Austral 2025 : voici son prix toutes options

Renault Austral Esprit Alpine 2025

Pour se mettre à jour esthétiquement avec le reste de la gamme, le Renault Austral aura vu arriver très rapidement son restyling. Ce SUV compact s’est vu cette année voler la vedette par le Symbioz, plus abordable. Mais qu’à cela ne tienne : cela permet à l’Austral 2025 de lorgner vers le haut de gamme, avec son faciès de Rafale. Et voici justement la configuration la plus chère à l’étude, toutes options cochées. Alors que les prix du Renault Austral 2025 débutent à 41800 euros, quel sera le montant de la version la plus chère ?

Une fintion Esprit Alpine bien dotée

Au sommet de la gamme, l’Austral reste fidèle à la finition Esprit Alpine. Il n’a pas droit à une version Atelier Alpine comme le Rafale, qui est en l’occurence associée à une motorisation PHEV de 300 ch. L’Austral Esprit Alpine le plus puissant reste cantonnée à la motorisation full hybride E-TECH de 200 ch, proposée au prix de 45900 euros.

De série, ce modèle est déjà très bien équipé : jantes alliage 20” altitude diamanté noir avec vernis fumé gris, siège conducteur électrique avec réglage lombaire et fonction massage, siège passager électrique, système de reconnaissance du conducteur, active driver assist : ACC intelligent et centrage dans la voie, sellerie mixte tissu carbone Alcantara® avec surpiqûres bleu, blanc, rouge, pack design esprit Alpine intérieur, clignotants arrière dynamiques, système multimédia openR link 12″:navigation & services Google intégrés, audio Arkamys Auditorium, chargeur smartphone à induction, rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre, rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables automatiquement, lumière d’ambiance personnalisable, hayon motorisé mains-libres, sièges avant chauffants, volant chauffant, régulateur de vitesse adaptatif, aides au parking avant, arrière et latérale, feux LED adaptive vision (avec fonction antibrouillard intégrée), avertisseur d’angle mort et prévention de sortie de voie en cas de dépassement, avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière avec freinage d’urgence automatique…

Avouez que la dotation est déjà très complète, et ne donne pas forcément besoin d’aller cocher de nombreuses options. Mais regardons tout de même ce que nous allons pouvoir cocher.

De la personnalisation oui, mais seulement pour les couleurs

Extérieur : la personnalisation est possible avec pas moins de 16 combinaisons de couleurs pour la caisse en association avec un toit couleur caisse ou noir étoilé. Si de série le rouge flamme métallisé est bien présent, vous pourrez devoir ajouter jusqu’à 2200 euros pour vous offrir le blanc nacré satin associé au toit noir étoilé.

Jantes : les jantes 20″ sont de série, et aucune alternative n’est proposée.

8 options

Renault propose ensuite 8 options à cocher. La première est le système audio Harmann Kardon, marque que l’on retrouve par exemple également chez BMW. L’option facturée 1000 euros comprend 12 haut-parleurs, 485W, 5 ambiances avec le système multimédia openR link 12″ navigation & services Google intégrés, son premium Harman Kardon.

Deuxième option : un toit en verre fixe panoramique, facturé 1000 euros. Attention, il ne bénéficie pas de la technologie opacifiante Solarbay contrairement au Rafale.

Renault facture ensuite 800 euros pour les caméras 360°, et 1500 euros pour les roues arrière directionnelles 4control advanced. Pour celles-ci, il est même étonnant qu’elles ne soient pas de série.

Sécurité : trois options sont présentes dans cette thématique. Une roue de secours temporaire est proposée à 200 euros, le pack Extended Grip à 300 euros, et les projecteurs Matrix LED Vision à 1000 euros. Notez que la roue de secours n’est pas compatible avec le 4advanced, nous ne la cocherons donc pas.

Dernière option : le pack vision à 800 euros. Celui-ci comprend l’affichage tête haute, et le pare-brise chauffant.

Une configuration à 54500 euros

Au final, même si la configuration Esprit Alpine est déjà complète, les options sont nombreuses et permettent de faire augmenter la facture de 8600 euros ! Un sacré montant, mais qui permet d’accéder à des équipements sympathiques. Reste qu’à 54500 euros, cet Austral coûte plus cher que le premier des Rafale. A méditer !

