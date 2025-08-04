Nouveau Mercedes GLC électrique : le remplaçant de l’EQC arrive

Nouveau Mercedes GLC électrique : l’électrique premium passe enfin à la vitesse supérieure

En septembre prochain, au Salon de Munich (IAA Mobility), Mercedes lèvera enfin le voile sur un modèle stratégique : le GLC électrique, version zéro émission de son best-seller mondial. Une riposte musclée aux BMW iX3, Audi Q6 e-tron ou futur Volvo EX60, mais aussi une réponse cinglante à ceux qui doutaient encore de la capacité de Mercedes à faire de l’électrique… avec du style et du fond.

Une nouvelle ère de design (enfin) cohérente

Avec ce GLC nouvelle génération, Mercedes tourne la page de la gamme EQ aux lignes trop molles et à l’identité confuse. Exit les formes sans relief du EQC, place à un SUV qui redevient immédiatement identifiable comme une Mercedes, même sans grille à carburateur derrière la calandre.

La face avant adopte une nouvelle signature esthétique. Trois grandes lames chromées serties de 942 points lumineux (oui, on les a comptés pour vous), une structure massive et modernisée inspirée des grandes heures de la marque, et un logo étoilé désormais rétroéclairé. Fini le langage visuel à part des modèles électriques : Mercedes reconnecte ses racines historiques avec sa vision technologique de demain.

À ce jeu, la concurrence allemande joue elle aussi la carte de l’émotion. BMW dégaine une calandre hypertrophiée sur ses SUV électriques, Audi opte pour des lignes tendues et des optiques pixelisées. Mais Mercedes fait mieux : elle joue sur le symbole, le clin d’œil patrimonial, avec une exécution à la fois futuriste et familière. Et c’est probablement le coup de génie de cette nouvelle identité.

Sous la robe, une plateforme 800V et des promesses sérieuses

Le GLC électrique ne se contente pas de séduire le regard. Il promet également de corriger les errements du Mercedes EQC, dont l’autonomie riquiqui, la recharge lente et les prestations datées avaient peiné à convaincre. Basé sur une nouvelle plateforme MB.EA dédiée aux grands véhicules électriques, le GLC change de monde. Batterie dernier cri, réseau 800V, charge DC à plus de 320 kW, motorisation double (4Matic) ou simple (propulsion), et puissance annoncée au-delà de 450 chevaux : le programme est complet.

Côté autonomie, la barre symbolique des 700 km est dans le viseur, même si aucune donnée officielle n’a encore filtré. On peut en tout cas s’attendre à un bond significatif par rapport à l’EQC (445 km WLTP officiels), en partie grâce à une aérodynamique peaufinée (poignées affleurantes, toit plongeant, pare-brise incliné…).

Un positionnement haut de gamme mais (espérons-le) plus pertinent

Reste l’épineuse question du tarif. Car si Mercedes a corrigé le fond, il lui faudra aussi se montrer plus agile sur la forme. L’EQC a souffert d’un positionnement tarifaire élitiste, qui l’a placé face à des Tesla Model Y ou BMW iX3 nettement plus compétitifs. Le GLC électrique, plus abouti techniquement, pourrait légitimement monter en gamme, mais Mercedes devra veiller à ne pas reproduire les mêmes erreurs.

En face, la concurrence s’organise : BMW présente un nouveau iX3 au même salon, Volvo prépare son EX60 pour 2026, Audi a déjà lancé son Q6 e-tron, et Lexus affine son RZ. Tous affichent des ambitions premium sans complexe, et des propositions technologiques matures.

Le GLC électrique : l’héritage de Mercedes à l’épreuve du futur

Avec ce GLC nouvelle génération, Mercedes semble enfin avoir compris qu’une voiture électrique ne devait pas renier l’ADN de la marque. Trop longtemps cantonnée à des modèles à part, l’offre électrique de Stuttgart retrouve de la cohérence et de la prestance. À l’heure où les constructeurs chinois montent en puissance avec des designs cliniques mais peu émotionnels, Mercedes joue la carte de l’émotion technologique, du luxe fonctionnel et de la mémoire collective. Et ça, c’est probablement ce qu’il fallait pour réussir.

Rendez-vous en septembre à Munich pour en juger sur pièces.