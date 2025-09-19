Conclusion essai Renault Symbioz 2025 : notre avis sur ce SUV compact

Le Renault Symbioz a réalisé un très beau début de carrière : sorti de nulle part, ce SUV est parvenu à se hisser à la 10ème place des meilleures ventes en France dès sa première année pleine de commercialisation ! Ne vous étonnez donc pas s’il vient « envahir » les routes. Successeur indirect de la Renault Mégane 4 ( thermique ), le Symbioz a donc trouvé son public. A la suite de cet essai, nous comprenons sans mal cet engouement. Le Symbioz répond en effet aux attentes de nombreux automobilistes, tout en étant moins onéreux que de nombreux modèles généralistes. Et cerise sur le gâteau, sa nouvelle motorisation full hybride de 160 ch lui procure un bel agrément de conduite et des consommations très réduites. Il est donc clairement dans l’air du temps, et c’est ce qui en fait déjà un nouveau best-seller.

On a aimé :

-Tarifs contenus

-Consommation faible

-Agrément de conduite du E-TECH 160

-Autonomie élevée

-Nombreux équipements disponibles

-Capacité du coffre

On n’a pas aimé

-Présentation intérieure en retrait d’un Austral

-Largeur de l’habitacle du segment B et pas C

-Economies sur certains éléments ( qualité de la caméra de recul )





Fiche Technique Renault Symbioz E-TECH 160 Moteur essence / système hybride Nombre de cylindres 4 Cylindrée 1793 cm3 Puissance 80 kW / 109 ch Couple moteur 172 Nm à 4000 tr/min Puissance cumulée 160 ch Performances Vitesse maxi 180 km/h 0 à 100 km/h 9,1 s Capacité de la batterie NC Consommation et rejets de CO2 Consommation mixte 4,3 l/100 km (WLTP) Consommation électrique / Autonomie électrique / Taux de CO 2 mixte 99 g/km Malus écologique (France) 2025 zone neutre Dimensions & mesures Longueur 4,41 m Largeur 1,80 m Hauteur 1,58 m Empattement 2,64 m Capacité du réservoir 54 litres Capacité du coffre 624 L Poids à vide 1 421 kg Prix Prix d’entrée de gamme à partir de 29.900 € Prix du modèle essayé 37.800 € ( hors options )