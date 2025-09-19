Suite essais

Conclusion essai Renault Symbioz 2025 : notre avis sur ce SUV compact

19 septembre 2025
Sébastien Rabatel
Le Renault Symbioz a réalisé un très beau début de carrière : sorti de nulle part, ce SUV est parvenu à se hisser à la 10ème place des meilleures ventes en France dès sa première année pleine de commercialisation ! Ne vous étonnez donc pas s’il vient « envahir » les routes. Successeur indirect de la Renault Mégane 4 ( thermique ), le Symbioz a donc trouvé son public. A la suite de cet essai, nous comprenons sans mal cet engouement. Le Symbioz répond en effet aux attentes de nombreux automobilistes, tout en étant moins onéreux que de nombreux modèles généralistes. Et cerise sur le gâteau, sa nouvelle motorisation full hybride de 160 ch lui procure un bel agrément de conduite et des consommations très réduites. Il est donc clairement dans l’air du temps, et c’est ce qui en fait déjà un nouveau best-seller.

On a aimé :

-Tarifs contenus

-Consommation faible

-Agrément de conduite du E-TECH 160

-Autonomie élevée

-Nombreux équipements disponibles

-Capacité du coffre

On n’a pas aimé

-Présentation intérieure en retrait d’un Austral

-Largeur de l’habitacle du segment B et pas C

-Economies sur certains éléments ( qualité de la caméra de recul )

Fiche Technique

Renault Symbioz E-TECH 160
Moteur essence / système hybride
Nombre de cylindres 4
Cylindrée 1793 cm3
Puissance 80 kW / 109 ch
Couple moteur 172 Nm à 4000 tr/min
Puissance cumulée 160 ch
Performances
Vitesse maxi 180 km/h
0 à 100 km/h 9,1 s
Capacité de la batterie NC
Consommation et rejets de CO2
Consommation mixte 4,3 l/100 km (WLTP)
Consommation électrique /
Autonomie électrique /
Taux de CO2 mixte 99 g/km
Malus écologique (France) 2025 zone neutre
Dimensions  & mesures
Longueur 4,41 m
Largeur 1,80 m
Hauteur 1,58 m
Empattement 2,64 m
Capacité du réservoir 54 litres
Capacité du coffre 624 L
Poids à vide 1 421 kg
Prix
Prix d’entrée de gamme à partir de 29.900 €
Prix du modèle essayé 37.800 € ( hors options )

A propos de l'auteur

Sébastien Rabatel

Rédacteur en chef de Actu-Automobile.com depuis 2009, après plusieurs années en tant que journaliste reporter d'images en télévision. Passionné de voitures, j'en ai possédé une soixantaine et essayé plusieurs centaines, tout au long de ces 16 ans d'activité pour Actu Automobile.

