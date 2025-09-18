Suzuki fait ses adieux à l’hybride sur Vitara et S-Cross : une transition qui interroge

Suzuki Vitara 2025

C’est déjà fini. Trois ans seulement après son arrivée, le bloc 1.5 hybride de 115 ch disparaît du catalogue des Suzuki Vitara et S-Cross en Europe. Un retrait brutal qui laisse les deux SUV nippons face à leurs rivaux tels que les Toyota Yaris Cross, Peugeot 2008 ou Renault Captur, avec une simple micro-hybridation 48 V ! Pas de quoi faire trembler la concurrence la plus affûtée du marché. La marque mise pourtant sur l’électrification, la preuve : le nouveau e Vitara électrique sera bientôt présenté au salon de Lyon. Mais pourquoi renoncer à la motorisation hybride HEV ?

Un système qui n’a jamais séduit

Suzuki avait pourtant misé gros en 2022 sur son ensemble maison, le 1.5 DualJet Hybrid. Mais entre une boîte robotisée à six rapports peu agréable, un surcoût de 3 000 € à l’achat et un gain de consommation à peine perceptible (0,5 l/100 km), les clients n’ont pas suivi. Dans un marché où Toyota fait figure de référence avec ses hybrides fluides et robustes, la proposition du constructeur japonais faisait pâle figure.

Un baroud d’honneur avant l’électrique

Cette sortie en catimini cache une stratégie plus large. Suzuki prépare l’arrivée de son eVitara 100 % électrique, qui comptera davantage pour la moyenne CO2 européenne que deux modèles hybrides timides. Le constructeur assume donc le pari du « tout ou rien » : micro-hybride en entrée de gamme, et électrique pour frapper plus fort face aux normes et aux concurrents.

La puissance à la baisse

Mauvaise surprise pour les clients restants : le 1.4 BoosterJet micro-hybride perd encore en muscles. De 129 ch, il passe à 110 ch pour respecter la nouvelle norme Euro 6e-bis. Une cure d’amaigrissement qui fait grincer des dents, surtout quand on se souvient qu’il avait déjà perdu 11 ch en 2020. Reste un argument solide : le choix entre deux et quatre roues motrices, en boîte manuelle ou automatique. Une rareté dans ce segment dominé par le traction avant et la boîte auto imposée.

Une stratégie à double tranchant

En retirant trop vite son hybride, Suzuki prend un risque : celui de paraître en retrait par rapport à des concurrents qui font de l’électrification un argument central. Mais le constructeur joue la carte de la simplicité : rationaliser, alléger la gamme, et préparer la transition vers l’électrique pur. Un pari audacieux qui pourrait bien payer si l’e Vitara tient ses promesses.