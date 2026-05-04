Renault 4 Plein Sud : les prix de la version la plus inattendue

Renault 4 Plein Sud

Renault annonce l’ouverture des commandes pour sa R4 E-Tech electric en version « Plein Sud »l. Derrière cette appellation presque estivale se cache une proposition simple sur le papier : remettre au goût du jour l’esprit découvert de la 4L originelle, sans basculer dans l’excentricité totale.

Concrètement, Renault introduit ici un toit ouvrant en toile de grande dimension, électrique, capable de transformer l’ambiance à bord. Une idée loin d’être nouvelle dans l’automobile, mais devenue rare sur les modèles électriques grand public. Et surtout, une approche qui tranche avec la rigueur parfois un peu froide des SUV électriques compacts.

À partir de 31 110 euros ( prime coup de pouce déduite de 6180 euros, selon conditions de revenus ) en finition Techno, et 33 110 euros en Iconic, cette déclinaison devrait trouver son public.

Un toit en toile qui change vraiment l’expérience

Sur le papier, les dimensions parlent d’elles-mêmes : 92 cm de long sur 80 cm de large. Ce n’est pas un simple entrebâillement, mais une véritable ouverture qui concerne autant les passagers avant que ceux installés à l’arrière. Une rareté.

Renault a visiblement travaillé le sujet en amont, et cela se sent. La structure du véhicule a été pensée dès le départ pour accueillir ce toit, évitant les compromis habituels. Résultat, la garde au toit reste quasiment inchangée. Un détail ? Pas vraiment, surtout sur un véhicule destiné à un usage familial.

Là où le constructeur insiste, c’est sur l’isolation et le poids. Le recours à des matériaux spécifiques, notamment plastiques pour la structure, permet de limiter l’impact sur l’efficience. Car oui, sur un véhicule électrique, chaque kilo compte. On pense immédiatement à des modèles comme la Fiat 500e, qui propose aussi une version découvrable, mais avec une philosophie plus urbaine et moins polyvalente.

Reste une interrogation légitime : sur autoroute, même avec un déflecteur, le confort acoustique sera-t-il vraiment au niveau d’un toit classique ? Renault promet des progrès, mais l’histoire des toits en toile incite à une certaine prudence.

Renault 4 Plein Sud

Plus qu’un gadget : une évolution technique discrète

Ce lancement ne se limite pas à une ouverture sur le ciel. Toute la gamme bénéficie d’une mise à jour plus large. Et c’est là que Renault devient plus intéressant.

La Renault 4 E-Tech electric embarque désormais jusqu’à 28 aides à la conduite, avec notamment un système de surveillance du conducteur basé sur une caméra. Une tendance lourde du marché, déjà vue chez Tesla ou Volvo, qui soulève autant d’intérêt que de questions sur l’intrusion technologique.

Autre nouveauté, plus concrète : l’amélioration des temps de recharge par temps froid. Un point souvent sous-estimé, mais crucial dans l’usage quotidien d’un véhicule électrique en Europe. Grâce à un nouvel échangeur thermique, les temps passent sous la barre des 50 minutes pour un 15 à 80 % dans certaines conditions. C’est mieux, mais encore loin des références comme la Hyundai Kona Electric ou certains modèles chinois plus agressifs sur ce terrain.

Renault 4 Plein Sud

Une Renault 4 entre nostalgie et stratégie

Avec cette version Plein Sud, Renault ne se contente pas d’ajouter un équipement. Il tente de redonner une dimension affective à un modèle stratégique. Car la Renault 4 E-Tech n’est pas seule : elle doit cohabiter avec le best-seller Renault 5 E-Tech, plus compacte, plus accessible, et moins clivante en design.

La question est donc simple : cette déclinaison découvrable apporte-t-elle une vraie valeur ou s’agit-il d’un argument marketing bien senti ? La réponse dépendra sans doute du public. Ceux qui cherchent une électrique rationnelle passeront leur chemin. En revanche, pour ceux qui veulent retrouver un peu de légèreté dans un marché devenu très sérieux, l’idée a du sens.

Reste que dans un segment ultra-concurrentiel, Renault prend un pari. Celui de remettre du plaisir dans une voiture électrique du quotidien. Et ça, sur le papier, c’est déjà une petite révolution.

Renault 4 Plein Sud

Renault 4 Plein Sud

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