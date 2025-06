Découverte : la Renault 4 E-TECH est arrivée en concession

Renault 4 E-TECH

Bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent découvrir la Renault 4 E-TECH de près : le petit crossover est tout juste arrivé en concession. Nous nous sommes rendus dans la concession Renault de Mulhouse Illzach pour vous donner un aperçu de ce qui vous attend avec cette grande soeur de la R5.

Un gabarit réduit

Pas de doute de l’extérieur : la Renault 4 E-TECH est un petit SUV, plus proche du Jeep Avenger que du Peugeot 3008. Ses lignes sont assez étonnantes par rapport au reste de la gamme Renault : ce revival de la 4L est un modèle à part. Et de près puis dans l’habitable, on découvre une multitude d’éléments très soignés pour sa décoration. A l’image par exemple des sangles de coffre avec une touche bleu blanc rouge !

Tout juste arrivé en concession, cet exemplaire n’est pas branché pour mettre en avant la signature lumineuse originale. Il s’agit d’une version Iconic 150 ch autonomie Confort, vendue 37490 euros sans les options. La teinte Vert Hauts de France avec le toit noir est facturée 650 euros. Le prix est donc porté à 38140 euros, et tombe à 36140 euros en déduisant le bonus écologique de 2000 euros accessible à tout acheteur.

On note aussi que pour les voitures proposées en concession, Renault n’a pas misé sur l’option capot noir, sans doute trop clivante. Les jantes alliage 18″ sont le modèle « parisienne », le seul proposé sur la finition Iconic.

Impressions positives dans l’habitacle

A l’intérieur de la Renault 4 E-TECH, on retrouve la planche de bord de sa petite soeur, la R5. Ce sont les détails qui font la différence, comme les habillages, ou encore le bandeau rétroéclairé marqué Renault 4. Mais avec une assise plus haute, et un empattement supérieur, la Renault 4 fait la différence en habitabilité. A l’arrière, où l’espace était très limité au niveau des pieds dans la R5, la R4 se défend mieux : des adultes pourront s’installer beaucoup plus facilement ! ( lire notre essai de la Renault 5 E-TECH )

L’intérieur de la Renault 4 Iconic

Le coffre de la nouvelle Renault 4

Autre point positif : le coffre. Le large hayon s’ouvre tout seul avec une motorisation, un équipement indisponible sur la R5. Deuxième point positif : un seuil de coffre abaisse au maximum, qui facilitera le chargement. Et enfin dernière différence avec la citadine : un volume de coffre digne de ce nom avec 420 litres, contre 326 litres pour la R5.

Le volume de coffre de la Renault 4 est convaincant

Bilan

Renault n’aura pas de mal à faire déplacer les acheteurs pour découvrir ce nouveau modèle atypique. Comme avec la R5, la R4 va jouer sur l’effet nostalgie mais aussi sur son design décalé par rapport au reste de la production ( et de la gamme Renault ). Effet coup de coeur garanti pour de nombreux clients. Ce nouveau modèle est sans doute plus clivant que la R5, mais elle peut compter sur des arguments pratiques que sa petite soeur n’a pas. Voilà qui devrait lui assurer logiquement une clientèle un peu plus âgée que la R5.

Nous ne manquerons pas de vous proposer un essai de la R4 cette année pour vous en parler plus en détails.

Une autre configuration de la Renault 4 E-TECH