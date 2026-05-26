BYD présente sa nouvelle Dolphin G DM-i comme révolutionnaire, l’anti Clio ?

BYD Dolphin G DM-i

L’offensive de BYD sur le marché européen se poursuit, et cette fois-ci avec un modèle qui vise le coeur du marché, le segment B. Longue de 4,16 m, la nouvelle BYD Dolphin G DM-i vise directement les Renault Clio, Peugeot 208 et Volkswagen Polo, avec une technologie hybride rechargeable indisponible sur ses rivales. Elle viendra donc compléter la gamme BYD, et notamment la Dolphin Surf qui est elle 100 % électrique, avec des atouts dans l’esprit du dernier Atto 2 DM-i.

Une compacte de segment B

Les petites citadines polyvalentes sont de plus en plus longues, ce qui est le cas de cette BYD Dolphin G DM-i. Avec 4,16 m, elle toise la Clio 6 de 4 cm, et BYD parle de « compacte » et non de citadine. Ce positionnement à cheval entre les citadines et les « vraies compactes » peut ainsi permettre à ces modèles de gagner du galon et de toucher une nouvelle clientèle. Et avec une autonomie annoncée à plus de 1000 km, cette Dolphin G DM-i sera effectivement apte à concurrencer des modèles très polyvalents. Dans l’immédiat, BYD ne communique pas sur le détail de la motorisation hybride rechargeable qui sera intégrée dans ce nouveau modèle. L’autonomie électrique est annoncée comme significative, et dépassera logiquement les 100 km. Avec une telle motorisation, elle ne viendra donc pas totalement concurrencer de manière frontale la Clio, qui elle est proposée en hybride non rechargeable…

BYD Dolphin G DM-i

Quel avenir pour les hybrides rechargeables ?

Le marché des modèles hybrides rechargeables est compliqué…En France en 2026 ( sur les quatre premiers mois de l’année ) il ne représente que 5,3 % des ventes, contre 5,2 % en 2025 sur la même période. Jusqu’à présent les véhicules de segment B n’étaient d’ailleurs pas proposés en hybride rechargeable ou rarement, seul Renault a proposé un Captur E-TECH PHEV pendant une courte période…

Le souci de ces véhicules est d’ajouter un poids conséquent, et d’être même souvent plus chers que des véhicules électriques comparables. Mais ce n’est pas forcément le plus gros frein, qui reste aussi l’absence de prise de recharge au domicile de nombreux automobilistes. Voilà pourquoi les modèles hybrides comme la Clio, la Yaris ou encore la MG3 fonctionnent très bien commercialement.

Disponibilité été 2026

BYD annonce une ouverture des commandes dans les prochaines semaines, avec des livraisons qui interviendraient dès cet été, ou dès l’automne, le communiqué de presse n’étant pas très clair à ce sujet. Les données techniques, les photos de l’habitacle arriveront en temps voulu…On a aussi hâte de connaitre le prix de ce modèle qui devrait débuter autour de 25000 euros selon notre estimation.

Le pari de BYD sur le choix de la motorisation est loin d’être gagné, et il est sans doute aussi dommage que son nom soit presque celui de la version électrique qui n’a rien à voir, la Dolphin Surf. Sans même parler de la Dolphin ! De quoi perdre le consommateur.

BYD Dolphin G DM-i