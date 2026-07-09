Conclusion essai Renault Scénic E-TECH: notre avis sur ce SUV électrique

Voiture de l’année 2024, le Renault Scénic E-TECH est un SUV électrique très compétitif. Il joue une partition bien orchestrée, en soignant la vie à bord et l’agrément de conduite tout en affichant une autonomie rassurante pour ceux qui quittent leur véhicule thermique. Ajoutez l’argument du made in France, à même de convaincre les automobilistes les plus patriotes.
Face à des modèles chinois très offensifs, il marque le pas en puissance de charge rapide, et nécessite plusieurs milliers d’euros de rallonge pour une configuration toutes options. On peut aussi lui reprocher de ne pas être proposé avec une version plus attractive en prix, ou encore de faire l’impasse sur une configuration quatre roues motrices dual motor.
Objectivement, ce Scénic E-TECH est donc très homogène et très plaisant, même s’il ne fait pas non plus un sans faute face à la concurrence.
Ce que nous avons aimé :
- Autonomie confortable
- Agrément de conduite
- Présentation intérieure valorisante
- Habitabilité élevée
- Confort
Ce que nous avons moins aimé :
- Charge rapide limitée
- Options coûteuses
- Pas de configuration à deux moteurs
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Fiche Technique
Renault Scénic E-TECH 220 ch
|Moteur
|Type de motorisation
|100 % Electrique
|Puissance nominale maxi
|220 ch
|Couple moteur AV + AR
|300 Nm
|Puissance fiscale
|4 CV
|Autonomie
|610 km
|Performances
|Vitesse maxi
|170 km/h
|0 à 100 km/h
|7,9 s
|1000 m D.A
|NC
|Consommation et rejets de CO2
|Consommation mixte
|17,2 kWh/100 km (WLTP)
|Consommation urbaine
|NC
|Consommation extra-urbaine
|NC
|Taux de CO2
|0 g/km
|
Prime CEE CERTINERGY (France) 2026
|à partir de 4830 euros
|Dimensions, mesures
|Longueur
|4,47 m
|Largeur
|1,86 m
|Hauteur
|1,57 m
|Empattement
|2,79 m
|Capacité de la batterie
|87 kWh
|Capacité du coffre
|545 litres
|Poids à vide
|1872 kg
|Prix
|Prix d’entrée de gamme
|à partir de 46990 €
|Prix du modèle essayé
|49090 € (tarif configurateur)