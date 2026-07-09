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Conclusion essai Renault Scénic E-TECH: notre avis sur ce SUV électrique

9 juillet 2026
Sébastien Rabatel
Conclusion essai Renault Scénic E-TECH: notre avis sur ce SUV électrique
Conclusion essai Renault Scénic E-TECH: notre avis sur ce SUV électrique

Voiture de l’année 2024, le Renault Scénic E-TECH est un SUV électrique très compétitif. Il joue une partition bien orchestrée, en soignant la vie à bord et l’agrément de conduite tout en affichant une autonomie rassurante pour ceux qui quittent leur véhicule thermique. Ajoutez l’argument du made in France, à même de convaincre les automobilistes les plus patriotes.

Face à des modèles chinois très offensifs, il marque le pas en puissance de charge rapide, et nécessite plusieurs milliers d’euros de rallonge pour une configuration toutes options. On peut aussi lui reprocher de ne pas être proposé avec une version plus attractive en prix, ou encore de faire l’impasse sur une configuration quatre roues motrices dual motor.

Objectivement, ce Scénic E-TECH est donc très homogène et très plaisant, même s’il ne fait pas non plus un sans faute face à la concurrence.

Ce que nous avons aimé :

  • Autonomie confortable
  • Agrément de conduite
  • Présentation intérieure valorisante
  • Habitabilité élevée
  • Confort

Ce que nous avons moins aimé :

  • Charge rapide limitée
  • Options coûteuses
  • Pas de configuration à deux moteurs
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Fiche Technique

Renault Scénic E-TECH 220 ch
Moteur
Type de motorisation 100 % Electrique
Puissance nominale maxi
 220 ch
Couple moteur AV + AR  300 Nm
Puissance fiscale 4 CV
Autonomie 610 km
Performances
Vitesse maxi 170 km/h
0 à 100 km/h 7,9 s
1000 m D.A NC
Consommation et rejets de CO2
Consommation mixte 17,2 kWh/100 km (WLTP)
Consommation urbaine NC
Consommation extra-urbaine NC
Taux de CO2 0 g/km

Prime CEE CERTINERGY (France) 2026

 à partir de 4830 euros
Dimensions, mesures
Longueur 4,47 m
Largeur 1,86 m
Hauteur 1,57 m
Empattement 2,79 m
Capacité de la batterie
 87 kWh
Capacité du coffre 545 litres
Poids à vide 1872 kg
Prix
Prix d’entrée de gamme à partir de 46990 €
Prix du modèle essayé 49090 € (tarif configurateur)

A propos de l'auteur

Sébastien Rabatel

Rédacteur en chef de Actu-Automobile.com depuis 2009, après plusieurs années en tant que journaliste reporter d'images en télévision. Passionné de voitures, j'en ai possédé une soixantaine et essayé plusieurs centaines, tout au long de ces 16 ans d'activité pour Actu Automobile.

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