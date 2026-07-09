Conclusion essai Renault Scénic E-TECH: notre avis sur ce SUV électrique

Voiture de l’année 2024, le Renault Scénic E-TECH est un SUV électrique très compétitif. Il joue une partition bien orchestrée, en soignant la vie à bord et l’agrément de conduite tout en affichant une autonomie rassurante pour ceux qui quittent leur véhicule thermique. Ajoutez l’argument du made in France, à même de convaincre les automobilistes les plus patriotes.

Face à des modèles chinois très offensifs, il marque le pas en puissance de charge rapide, et nécessite plusieurs milliers d’euros de rallonge pour une configuration toutes options. On peut aussi lui reprocher de ne pas être proposé avec une version plus attractive en prix, ou encore de faire l’impasse sur une configuration quatre roues motrices dual motor.

Objectivement, ce Scénic E-TECH est donc très homogène et très plaisant, même s’il ne fait pas non plus un sans faute face à la concurrence.

Ce que nous avons aimé :

Autonomie confortable

Agrément de conduite

Présentation intérieure valorisante

Habitabilité élevée

Confort

Ce que nous avons moins aimé :

Charge rapide limitée

Options coûteuses

Pas de configuration à deux moteurs