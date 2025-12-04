Kia EV2 : la première mondiale se rapproche

Kia EV2

Kia prépare une offensive qui pourrait bien rebattre les cartes dans le segment électrique le plus stratégique du moment : celui des petites voitures abordables. Le 9 janvier prochain, au salon de Bruxelles 2026, la marque dévoilera officiellement son nouveau Kia EV2, un petit SUV 100 % électrique qui deviendra l’entrée de gamme de sa famille « EV ». Un modèle pensé pour l’Europe et… uniquement pour l’Europe, un choix qui en dit long sur la bataille qui s’annonce sur le Vieux Continent.

Ce positionnement n’a rien d’anodin. Le patron de Kia, Song Ho-Sung, l’affirme clairement : le marché coréen n’a pas d’appétit pour les petites voitures. Résultat : l’EV2 sera produit en Slovaquie, dans l’ancienne usine de la Ceed, et vient s’inscrire dans un contexte où toutes les marques cherchent enfin à proposer des électriques sous les 30 000 €. Un terrain laissé en friche trop longtemps.

Un design de concept-car… presque intact

Comme souvent chez Kia ces dernières années, le passage du concept à la série se montre très fidèle. Karim Habib, responsable du design mondial, promet un écart similaire à celui constaté entre les concepts EV3/EV4 et leurs versions de production. En clair : silhouette quasi inchangée, signature lumineuse « Star Map » parfaitement identifiable, et ce profil de mini-SUV au capot court et aux volumes nets.

Les teasers montrent un véhicule aux proportions verticales, proche d’un Volkswagen ID. Polo ou d’un Jeep Avenger, mais avec ce grain futuriste propre à Kia. La version définitive devrait troquer les jantes spectaculaires et le plastique très typé du concept pour une présentation plus sage, mais le style restera affirmé. Kia sait que l’EV2 devra séduire au premier regard, un atout pour se faire une place au soleil.

Kia EV2

Un intérieur pensé pour l’usage, pas pour l’effet wow

L’un des points les plus intéressants concerne l’habitabilité. Ho-Sung insiste : l’EV2 doit se distinguer par son espace intérieur. Et c’est cohérent : les modèles urbains électriques laissent souvent un sentiment d’étroitesse. Kia veut faire l’inverse.

Le concept présentait une banquette arrière coulissante, rabattable et même relevable façon Honda Jazz. Si toutes ces fonctions ne seront peut-être pas reprises, certaines innovations, comme la modularité de l’assise, sont « en cours de développement » pour la version finale. Le tableau de bord reprendra le minimalisme déjà vu sur EV3 et EV5, avec une double dalle numérique, une ergonomie épurée et probablement des matériaux plus classiques que les tissus imprimés en 3D du prototype.

Quant aux portes antagonistes, Kia ferme le ban : pas pour l’EV2. En revanche, le groupe Hyundai travaille à l’intégration de ce système sur un futur modèle !

Kia EV2 Concept

Batteries, autonomie, plateforme : l’EV2 joue la carte du raisonnable

Sans surprise, l’EV2 reposera sur la plateforme E-GMP en version 400 V, suffisamment compétitive pour un véhicule de ce segment. Kia devrait privilégier une logique simple : un seul moteur, une puissance raisonnable (probablement autour de 150 ch), et deux batteries possibles.

Les rumeurs les plus crédibles évoquent : une version d’entrée de gamme autour de 40 kWh, pour un prix agressif ; et une version 58 kWh, partagée avec l’EV3, qui pourrait lui permettre d’atteindre environ 480 km WLTP si Kia optimise correctement l’aérodynamique et la masse.

À cela s’ajoute la panoplie technologique attendue : V2L, V2G, mises à jour OTA, aides à la conduite complètes… L’EV2 se positionnera clairement comme une « petite » Kia, mais pas une Kia « low-cost ».

Kia EV2

Positionnement tarifaire : la vraie bataille commence à 30 000 €

Kia annonce un prix d’appel « autour de 30 000 € » lors du lancement en 2026. On est un cran au-dessus de l’ë-C3 Aircross (29400 €), qui vient de délaisser sa petite batterie.

Avec l’EV2, Kia ne rajoute pas une énième déclinaison à sa gamme : elle comble un vide stratégique et se positionne sur le segment qui fera le marché électrique européen d’ici 2030. Le constructeur arrive armé d’un design abouti, d’une approche pragmatique et d’un niveau d’équipement qui pourrait bien faire de l’EV2 l’une des surprises de 2026.