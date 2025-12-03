ACTUS Alfa Romeo Alfa Romeo Giulia

Alfa Romeo Quadrifoglio Collezione : 63 exemplaires, 520 ch et un vrai retour aux sources

3 décembre 2025
Sébastien Rabatel
Alfa Romeo Giulia Collezione
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione

Avec ses nouvelles éditions limitées Alfa Romeo Giulia et Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Collezione, la marque milanaise ne lance pas simplement deux déclinaisons supplémentaires, mais renoue avec l’ADN même de ses plus belles heures. Limitée à 63 exemplaires dans le monde, un chiffre lourd de sens puisque c’est l’année 1963 qui vit le symbole « Quadrifoglio » franchir pour la première fois le pas de la route, via la Giulia Ti Super. 

Assemblées dans l’usine de Cassino, ces « Collezione » sont certifiées « Instant Classic » : des collectors en puissance.

Rouge, carbone, sportivité : style et références historiques

Dès le premier regard, la signature visuelle impose le respect. Deux nouvelles teintes exclusives font leur apparition, le « Rosso Collezione Giulia » et le « Rosso Collezione Stelvio », toutes deux inspirées du célèbre « Rosso Villa D’Este » de la fameuse 33 Stradale. Rouge profond, chargé d’histoire, capable de virer presque au noir selon la lumière : un rouge vivant, dramatique, idéal pour renouer avec le romantisme d’antan. 

Mais ce n’est pas qu’un simple caprice esthétique : Alfa joue la carte de la cohérence. Le Giulia adopte une nuance plus sombre, quasi nocturne, en accord avec son esprit de berline sportive exaltée. Le Stelvio, lui, propose un rouge plus ouvert, plus lumineux.

Les détails abondent : coques de rétros, toit, scudetto avant, console centrale, inserts; le carbone est présent là où l’œil s’attend à la fibre du rêve. Sur les deux modèles, les jantes foncées, les disques de frein carbone-céramique et les étriers rouges apportent aussi leur touche de sportivité.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione

Intérieur numéroté, baquets carbone

Planches de bord gainées de cuir avec surpiqûres rouges, inserts carbone, accoudoirs et panneaux de porte habillés de cuir, création d’une ambiance à la fois haut de gamme et sportive. 

Mais l’élément le plus marquant : les baquets Sparco à coque carbone, recouverts de cuir et d’Alcantara, dont les appuie-tête portent la broderie « 1 di 63 Collezione ». L’ensemble décline la teinte rouge sobrement.

Alfa Romeo Giulia Collezione

520 chevaux, V6 biturbo : la mécanique reste fidèle à l’âme Quadrifoglio

Sous le capot, rien de révolutionnaire, et c’est justement la force du concept. On retrouve le 2,9 litres V6 biturbo, déjà familier des Giulia et Stelvio Quadrifoglio, développant 520 chevaux (382 kW) et 600 Nm de couple. Propulsion pour la Giulia, transmission intégrale pour le Stelvio. Une mécanique qui incarne la tradition vivante d’Alfa Romeo. 

Cette motorisation s’accompagne d’un échappement sport signé Akrapovič, qui promet une bande sonore à la hauteur de l’histoire. Suspensions, freinage carbone-céramique, châssis affûté : tout est pensé pour réveiller les sens.

Soixante-trois exemplaires dans le monde, c’est peu, et c’est assumé. Ces Collezione ne sont pas des modèles pour tous, mais une promesse pour quelques privilégiés. Une promesse d’émotion, de rareté, de fidélité à l’âme d’Alfa.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Collezione

