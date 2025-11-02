Car of the Year 2026 : la France en force avec Renault, Citroën et Dacia

Le Dacia Bigster est finaliste pour le titre de voiture de l’année 2026

Le déroulement de l’élection européenne de la voiture de l’année poursuit son cours. La phase finale arrive : sept voitures s’affronteront pour décrocher le très convoité titre de Car of the Year 2026. Après un premier tri parmi 35 nouveaux modèles vendus sur le marché européen, le jury composé de 62 journalistes issus de 24 pays a retenu les finalistes. Une sélection éclectique, qui illustre mieux que jamais la mutation en cours de l’industrie automobile.

Succédant au tandem des Renault 5 et Alpine A290, la cuvée 2026 mise sur une diversité assumée, entre SUV familiaux, compactes électriques et modèles populaires. Les finalistes sont : Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes CLA, Renault 4 E-Tech et Škoda Elroq.

( lire notre essai de l’Alpine A290 )

L’Europe se réinvente entre nostalgie et électrification

Ce cru 2026 a un parfum de renouveau… et de nostalgie. La Renault 4 E-Tech, descendante moderne de l’icône populaire des années 60, affronte la Fiat Grande Panda, autre réinterprétation d’un mythe populaire. Deux voitures qui capitalisent sur un imaginaire collectif tout en basculant dans l’ère électrique. Renault confirme sa stratégie de “néo-rétro électrifié”, tandis que Fiat mise sur une démocratisation de l’électromobilité.

Face à elles, la Dacia Bigster joue la carte de la robustesse et du prix contenu : un SUV familial accessible, aux antipodes des modèles premium, mais qui pourrait séduire le jury par sa cohérence économique et sa simplicité. Une première apparition pour Dacia dans la sélection finale, et un symbole fort de l’évolution du marché européen.

Des technologies variées pour une transition réaliste

La liste des finalistes reflète aussi la diversité énergétique du moment. Trois voitures sont 100 % électriques : la Renault 4 E-TECH ( prochainement à l’essai sur Actu-Automobile ), la Kia EV4 et le Škoda Elroq. Trois autres proposent des versions hybrides ou thermiques : le Citroën C5 Aircross, la nouvelle Mercedes CLA et la Fiat Grande Panda. Seule le Dacia Bigster conserve une motorisation purement thermique, voire bifuel, mais profite tout de même d’une motorisation full hybride d’origine Renault. Celle-ci représente au passage 55 % des ventes de ce SUV compact.

Un panorama fidèle à la réalité du marché : entre accélération de l’électrification et résilience du thermique, les constructeurs cherchent l’équilibre. À noter le retour en force des SUV compacts et familiaux, très présents cette année, alors que les citadines électriques se raréfient dans les sélections récentes.

Rendez-vous à Bruxelles pour le verdict

Le suspense prendra fin le 9 janvier 2026, lors du Salon de Bruxelles, où sera révélée l’Auto de l’année 2026. L’an dernier, la double victoire Renault 5 / Alpine A290 avait consacré le savoir-faire français en matière d’électrique abordable et de design émotionnel.

Cette fois encore, la France place trois modèles parmi les finalistes, une performance rare. Entre le charme vintage de la R4, la pertinence du Bigster et la sobriété du C5 Aircross, le trio tricolore a de solides arguments. Mais la dernière Mercedes CLA, avec son raffinement et son autonomie électrique de premier plan, pourrait bien jouer les trouble-fêtes.

Une chose est sûre : ce millésime 2026 ne se résume pas à la technologie. Il parle d’émotion, de mémoire et d’identité. Exactement ce que le jury aime récompenser.