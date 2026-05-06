Opel renouve avec les sportives : la Corsa GSE abat le 0 à 100 en 5,5 s

Opel Corsa GSE 2026

On connaissait l’Opel Corsa comme une citadine sérieuse, rationnelle, presque trop disciplinée face à une concurrence toujours plus audacieuse. Avec cette nouvelle version GSE, le constructeur allemand change radicalement de ton. Sous ses airs de compacte bien élevée se cache désormais une vraie machine à sensations, portée par une motorisation électrique de 281 ch.

Cette cousine des Peugeot e-208 GTI et Lancia Ypsilon HF leur emprunte leur mécanique, pour renouer avec les petites sportives, disparues avec la Corsa OPC…

Des performances dignes d’une sportive… dans un format urbain

Le 0 à 100 km/h expédié en 5,5 secondes propulse la Corsa GSE dans une catégorie jusqu’ici réservée à des compactes bien plus imposantes. Elle peut ainsi battre l’Alpine A290 GTS, qui domine cette catégorie en France au niveau des ventes.

Mais là où Opel insiste, c’est sur la constance des performances. La batterie de 54 kWh (dont 51 utiles) bénéficie d’une gestion thermique spécifique, un point crucial souvent négligé sur les sportives électriques. Traduction : les accélérations ne devraient pas s’effondrer après quelques sollicitations appuyées, un défaut que l’on retrouve encore sur certains modèles concurrents.

Trois modes de conduite permettent d’adapter le tempérament de l’auto. Le mode Sport libère toute la cavalerie, tandis que les modes Normal et Eco cherchent un compromis plus réaliste pour le quotidien. Une approche finalement assez classique, mais indispensable sur une électrique aussi puissante.

Opel Corsa GSE 2026

Un châssis qui annonce la couleur

Opel ne s’est pas contenté d’ajouter des chevaux. La base technique a été sérieusement retravaillée. Différentiel autobloquant Torsen, châssis abaissé, suspensions spécifiques, freinage Alcon à quatre pistons… le discours est clair : cette Corsa veut être prise au sérieux.

Dans le détail, on retrouve le même châssis que celui des autres sportives électriques de Stellantis, que ce soit chez Lancia, Abarth, ou encore Peugeot. Est-ce que cette Opel s’en démarquera en sensations ?

L’Opel Corsa GSE et la première Corsa GSI

Un look qui assume enfin son statut

Visuellement, cette Corsa GSE tranche avec la discrétion habituelle du modèle. Boucliers spécifiques, voies élargies, jantes de 18 pouces, pneus Michelin Pilot Sport 4S… tous les codes sont là. Et contrairement à certaines finitions sportives un peu timides, l’ensemble dégage une vraie cohérence.

On retrouve aussi cette volonté à bord, avec une ambiance très marquée : Alcantara, surpiqûres jaunes, sièges sport intégrés… Opel joue clairement la carte néo-rétro en évoquant ses anciennes Corsa GSi. Une référence qui parlera surtout aux amateurs des années 90, mais qui donne ici une vraie identité à l’ensemble. Vous noterez au passage la présence de la Corsa GSI sur les photos de la nouvelle Corsa GSE, un héritage bien placé.

Les sièges sport de la Corsa GSE 2026

Une électrique sportive… mais encore rationnelle ?

Reste une question essentielle : cette Corsa GSE peut-elle être utilisée au quotidien sans frustration ? Sur le papier, oui. Son autonomie n’est pas encore annoncée précisément, mais avec une batterie de 54 kWh, on peut raisonnablement viser autour de 350 à 400 km WLTP en usage mixte.

Autre point intéressant : la fonction V2L, qui permet d’alimenter des appareils externes. Gadget pour certains, pratique pour d’autres, notamment dans un usage loisir ou professionnel.

Mais le vrai enjeu sera ailleurs : le prix. Si Opel veut réellement démocratiser la sportive électrique, cette Corsa devra rester accessible. Un défi de taille quand on sait que ses concurrentes flirtent déjà avec les 40 000 €. Mais même la dernière ID.Polo s’affiche à près de 40.000 euros en version haute, avec 211 ch.

Corsa GSE 2026

Corsa GSE 2026

Corsa GSE 2026



