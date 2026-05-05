Renault Clio GPL 120 ch : 1450 km d’autonomie à 21 900 €

Renault Clio 6 : la nouvelle star sous la barre des 20000 euros !

On pensait la messe dite pour le GPL, balayé par l’électrification à marche forcée et les hybrides omniprésents. Pourtant, chez Renault, on persiste et signe. La Renault Clio accueille une nouvelle motorisation Eco-G 120 ch associée, pour la première fois, à une boîte automatique EDC.

Et il y a un argument difficile à ignorer : un carburant qui flirte toujours avec 1 € le litre, quand l’essence reste solidement ancrée au-dessus.

1450 km sans s’arrêter : l’argument choc

C’est probablement le chiffre qui fera mouche. Avec ses deux réservoirs distincts (39 litres d’essence et 50 litres de GPL), cette Clio revendique jusqu’à 1450 km d’autonomie. Une prouesse qui pourra faire réfléchir les gros rouleurs…

Dans les faits, cette bicarburation permet surtout de lisser les usages. On roule au GPL au quotidien pour limiter le budget carburant, tout en conservant l’essence comme solution de secours. Une flexibilité que n’offrent ni les hybrides classiques, ni les électriques, ni même certaines hybrides rechargeables dépendantes de la recharge.

Face à une Toyota Yaris hybride ou une Peugeot 208 PureTech, la Clio joue une partition différente : moins technologique en apparence, mais redoutablement pragmatique.

Renault Clio 6

Un vrai progrès technique, mais sans révolution

Sous le capot, on retrouve un trois cylindres turbo 1.2 litre qui grimpe à 120 ch et 200 Nm. C’est 20 ch de plus que l’ancien bloc GPL de la Clio 5, et cela se ressent sur le papier avec un 0 à 100 km/h annoncé en 9,8 secondes. Suffisant pour une utilisation polyvalente, sans ambition sportive.

La vraie nouveauté, c’est donc cette boîte EDC à double embrayage. Sur le segment, elle vient directement concurrencer les transmissions automatiques proposées chez les rivaux, notamment la boîte e-DCS6 du groupe Stellantis ou les CVT japonaises. Plus réactive, sans rupture de couple, elle redonne un peu de noblesse à une motorisation qui en manquait parfois.

Reste une limite : le coffre tombe à 260 litres, pénalisé par l’intégration du réservoir GPL, soit près de 50 litres de moins que la Clio 6 hybride de 160 ch.

Un positionnement tarifaire bien vu

Proposée à partir de 21 900 €, cette Clio Eco-G 120 EDC s’aligne quasiment au prix d’une version essence équivalente. Une stratégie habile, qui évite de faire du GPL une option marginale ou élitiste.

Dans la gamme, elle s’intercale entre le TCe 115 et l’hybride E-Tech 160 ch, ce dernier restant plus performant mais nettement plus cher. En réalité, Renault construit ici une alternative crédible pour ceux qui roulent beaucoup sans vouloir passer à l’électrique.

D’autant que le GPL permet, dans certains cas, d’échapper au malus écologique. Un détail administratif, certes, mais qui peut faire basculer une décision d’achat.

Cette nouvelle offre est intéressante, d’autant plus qu’elle est associée à la boite EDC. Une alternative très intéressante à la Clio hybride !