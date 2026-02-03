Renault Clio 6 : les prix, les versions, le meilleur choix

Renault Clio 6 : la nouvelle star sous la barre des 20000 euros !

Renault a décidé de remettre un grand coup de volant dans le segment des citadines. Avec la Clio 6, la marque au losange veut reprendre la main définitivement sur la Peugeot 208, et elle s’en donne les moyens : design métamorphosé, équipement enrichi, motorisations électrifiées… et un prix d’appel sous la barre symbolique des 20 000 euros. À l’heure où les petites voitures deviennent un luxe, la nouvelle Clio 6 reste abordable.

Mise à jour : la Clio 6 apparait déjà dans les 10 meilleures ventes en France en janvier 2026, avec 2849 immatriculations.

Une nouvelle ère signée Gilles Vidal

Présentée en septembre, la Clio 6 n’a gardé de sa devancière que la plateforme CMF-B. Pour le reste, tout a été repensé. Gilles Vidal, passé depuis chez Stellantis, a offert à la citadine des lignes affûtées, plus latines que jamais. Le regard se durcit, le capot se muscle, les proportions s’étirent : 4,12 mètres désormais, soit sept centimètres de plus. De face, on croirait presque une petite compacte. La petite Renault ne joue plus les discrètes.

À bord, même ambiance : instrumentation numérique, écran central openR link de 10 pouces et finitions qui n’ont plus rien de basiques. Renault veut séduire les acheteurs lassés des habitacles tristes, sans pour autant tomber dans l’esbroufe.

Moins chère que la 208, mieux équipée aussi

Là où la Clio 6 surprend, c’est sur le terrain des tarifs. Alors que tout le monde attendait un premier prix autour de 22 000 euros, Renault frappe fort : 19 900 euros pour la version Evolution équipée du 1.2 TCe micro-hybride de 115 ch, avec boite de vitesses manuelle à 6 rapports. Pour 1500 euros de plus, la boite EDC remplace la boite manuelle.

Il faut débourser entre 24600 euros et 29300 euros pour une Clio 1.8 E-TECH 160, full hybride et plus économique en carburant.

Seule la version ECO-G 120 BVA n’est pas encore annoncée au tarif, et devrait être réservée à la version Evolution à un prix contenu, qu’on imagine autour de 22000 euros.

Trois finitions, zéro radinerie

Renault simplifie la gamme avec trois niveaux : Evolution, Techno et Esprit Alpine. Dès la première marche, la dotation fait bonne figure : clim, écran central tactile openR link de 10,1”, régulateur adaptatif, instrumentation numérique et radars de recul. Le tout pour un prix plancher. Mais pas de jantes alliage, mais des jantes tôle de 16″.

La finition Techno ajoute le confort moderne : clim auto, carte mains libres, caméra de recul, système Google intégré, vitres arrières surteintées, jantes alliage diamantées de 16″, multi-sense…

Tandis que l’Esprit Alpine joue la carte du style avec ses jantes de 18 pouces, sa sellerie tricolore et ses aides à la conduite plus poussées ( avertisseur d’angles morts, aide au parking avant et latérale, régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec centrage dans la voie… )

Attention : la finition Techno réclame un effort de 4000 euros, particulièrement conséquent ! La version Esprit Alpine est placée à 2200 euros de plus que le niveau intermédiaire.

Un retour aux sources

Dans un marché où la voiture neuve devient presque un produit de luxe, Renault rappelle que la Clio est d’abord une voiture populaire. Fabriquée à Bursa, en Turquie, elle arrivera début 2026 dans les concessions, avec une version GPL attendue dans la foulée.

Face à des Peugeot 208 et Volkswagen Polo plus âgées, la Clio 6 renoue avec l’ADN de la marque : pragmatique, bien équipée et, surtout, accessible. De quoi lui garantir un succès rapide, en France mais aussi en Europe.

