Alfa Romeo Spider Duetto : 60 ans et toujours ce parfum d’insolence italienne

Alfa Romeo Spider Duetto : 60 ans

Présentée à Genève en 1966, l’Alfa Romeo Spider Duetto n’avait déjà rien d’une voiture sage à l’époque. Soixante ans plus tard, elle garde ce mélange assez troublant de douceur et de tension dans les lignes, comme si le design avait été figé au moment précis où il devenait juste.

On l’appelle Duetto, même si Alfa Romeo ne l’a jamais vraiment validé. Un surnom parti de nulle part, resté partout. C’est souvent comme ça avec les vraies icônes : elles échappent à leur propre constructeur.

Une simplicité qui n’a plus rien de simple aujourd’hui

À l’époque, Alfa Romeo ne cherche pas à en mettre plein la vue avec des chiffres. La marque construit une voiture légère, basse, presque fragile dans sa posture, mais animée par un quatre cylindres double arbre d’une honnêteté mécanique presque désarmante. Moins d’une tonne, propulsion, boîte manuelle, quatre freins à disque. Rien de spectaculaire sur le papier, tout dans la sensation.

La Spider repose sur une base de Alfa Romeo Giulia Sprint GT raccourcie, un choix technique simple mais efficace, qui donne à la voiture ce comportement vif, presque nerveux, qui a construit sa réputation. Aujourd’hui encore, on comprend pourquoi elle a séduit autant de marchés, notamment les États-Unis, où elle devient rapidement une petite obsession.

Face à elle, une MG B joue la carte du charme britannique plus tranquille. Mais la Duetto, elle, a déjà ce supplément d’âme un peu incontrôlable que les autres n’ont pas.

Alfa Romeo Spider Duetto : 60 ans

Une voiture qui a changé de visage sans se trahir

Quatre séries, presque trente ans de carrière. Et pourtant, pas de rupture brutale. La première génération (1966–1969), surnommée « os de seiche », reste la plus pure. C’est la version originelle, celle du dessin initial signé Battista Pininfarina. Les formes sont rondes, presque liquides, sans cassure. Une voiture qui semble sculptée dans un seul bloc, avec cette impression rare d’équilibre parfait entre avant et arrière. C’est aussi la plus recherchée aujourd’hui, celle qui concentre toute la magie des débuts.

Puis arrive la deuxième série (1969–1982), la fameuse « coda tronca ». La poupe est tronquée, plus nette, dictée par l’aérodynamique et les premières exigences de stabilité à haute vitesse. Le charme change légèrement de registre, moins organique, mais la voiture gagne en efficacité. C’est aussi la version la plus produite, celle qui impose définitivement la Spider dans le paysage automobile mondial.

La troisième génération (1983–1989), dite « aérodynamique », marque un virage plus net encore. Pare-chocs intégrés, lignes adoucies par les contraintes réglementaires, modernisation globale du dessin. On perd un peu de la pureté initiale, mais la Spider entre dans une autre époque, celle des années 80, où tout devient plus normé, plus encadré.

Enfin, la quatrième série (1989–1994) clôt l’histoire. Une forme plus lisse, presque apaisée, qui tente de revenir à une certaine simplicité sans retrouver totalement l’élan des débuts. C’est la fin d’un cycle, une manière élégante de tirer sa révérence après 28 ans de carrière.

Pendant ce temps, le marché évolue autrement. La Mazda MX-5 arrive avec une autre lecture du roadster : plus légère encore dans l’esprit, plus démocratique, presque utilitaire dans sa philosophie. La Duetto, elle, reste ailleurs, dans une zone plus émotionnelle.

Il suffit d’une scène pour basculer dans la légende. Le Lauréat et cette Alfa rouge qui glisse dans les rues américaines suffisent à figer la Spider dans une époque et en même temps à la sortir du temps. Rarement une voiture aura été aussi immédiatement associée à une image.

Et c’est sans doute là que la Duetto échappe définitivement à la fiche technique. Elle n’est plus seulement un cabriolet italien des années 60. Elle devient une forme, une idée, presque une attitude.

Conclusion

Soixante ans plus tard, la Duetto n’a pas besoin d’être modernisée, ni réinterprétée. Elle existe encore parce qu’elle n’a jamais essayé de plaire à tout le monde. Elle est restée fidèle à une idée simple de l’automobile : légère, sensuelle, un peu indocile. Dommage qu’elle ne donne pas lieu actuellement à une suite, mais ne vaut-il pas mieux se tourner vers l’une des 4 séries produites pour vivre pleinement la nostalgie ?

Alfa Romeo Spider Duetto : 60 ans

Alfa Romeo Spider Duetto : 60 ans

Alfa Romeo Spider Duetto : 60 ans

Alfa Romeo Spider Duetto : 60 ans

Alfa Romeo Spider Duetto : 60 ans



