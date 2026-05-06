Grands rouleurs : cette aide carburant qui ne concerne pas tout le monde

L’aide gros rouleurs laisse beaucoup de travailleurs sur le carreau

Le gouvernement remet une pièce dans la machine avec une nouvelle aide carburant destinée aux “grands rouleurs”. Sur le papier, la promesse est simple : compenser une partie des dépenses de ceux qui n’ont pas d’autre choix que de prendre leur voiture pour travailler. Dans la réalité, le dispositif ressemble davantage à un filtre qu’à un filet de sécurité.

Car ici, pas question d’ouvrir les vannes à tous les automobilistes frappés par la hausse des prix à la pompe. L’aide vise un profil bien précis : actifs aux revenus modestes, utilisant leur véhicule personnel dans un cadre professionnel. Et c’est là que le tri commence. Entre conditions de revenus, distances minimales et statut professionnel, beaucoup risquent de rester sur le bas-côté.

Des critères serrés qui font le tri

Premier verrou, le revenu fiscal de référence. Fixé à 16 880 euros par part, il exclut d’emblée une bonne partie des classes moyennes. Ensuite, il faut justifier d’un usage significatif du véhicule. Deux cas de figure : un trajet domicile-travail supérieur à 15 kilomètres, ou plus de 8 000 kilomètres parcourus chaque année dans le cadre professionnel.

Dit autrement, un salarié qui habite à 12 kilomètres de son travail et qui ne roule pas assez pour son activité n’entre pas dans les cases. Même constat pour certains indépendants ou professions intermédiaires, pourtant très dépendants de leur voiture.

Ce ciblage rappelle les précédentes tentatives de soutien, souvent critiquées pour leur complexité. L’État affine, mais au prix d’une accessibilité réduite.

Thermique oui, électrique non : un choix qui interroge

C’est sans doute le point le plus surprenant du dispositif. L’aide concerne uniquement les véhicules thermiques et hybrides non rechargeables. Les voitures électriques et à hydrogène sont exclues.

Un choix qui peut sembler paradoxal à l’heure où l’on pousse massivement vers l’électrification. Mais il traduit une réalité plus terre-à-terre : les ménages modestes roulent encore majoritairement en thermique. Selon les dernières données du parc automobile français, plus de 85 % des véhicules en circulation utilisent encore un moteur essence ou diesel.

Reste que cette orientation pose une question de fond. En aidant uniquement le carburant fossile, l’État soutient indirectement un modèle qu’il cherche pourtant à faire évoluer. Une incohérence assumée à court terme, mais difficile à tenir sur la durée.

20 centimes par litre : un coup de pouce mesuré

Le montant de l’aide est fixé à 20 centimes par litre, calculé sur une consommation moyenne sur trois mois. Concrètement, pour un automobiliste qui consomme 100 litres par mois, cela représente environ 60 euros d’aide sur la période.

Ce n’est pas négligeable, mais on reste loin d’un bouleversement budgétaire. Surtout dans un contexte où le litre de carburant oscille régulièrement autour de 1,80 euro, voire davantage selon les régions et les périodes.

En comparaison, certaines entreprises proposent déjà des indemnités kilométriques ou des primes carburant plus généreuses. L’aide gouvernementale vient donc en complément, mais ne transforme pas la donne.

Une démarche simple… sur le papier

Les demandes pourront être déposées à partir du 27 mai 2026, via l’espace personnel sur le site des impôts. Une fois validé, le versement est annoncé sous une dizaine de jours.

Sur le principe, la procédure se veut fluide. Dans les faits, tout dépendra de la capacité des services à traiter les dossiers rapidement, sans multiplier les contrôles ou les demandes de justificatifs. Les précédents dispositifs ont parfois montré leurs limites sur ce point.

Une réponse ponctuelle à un problème structurel

Cette aide carburant s’inscrit dans une logique de réaction face à la hausse des prix, mais elle ne règle pas le fond du problème. La dépendance à la voiture reste massive, notamment dans les zones périurbaines et rurales où les alternatives sont limitées.

Tant que les infrastructures de transport ou les solutions de mobilité ne suivent pas, ces dispositifs resteront des rustines. Utiles, certes, mais insuffisantes pour absorber durablement le choc énergétique.

Et au final, une question persiste : combien d’automobilistes rempliront réellement toutes les conditions ? Probablement moins qu’on ne l’imagine.