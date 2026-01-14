Twingo à partir de 13 750 € ( vidéo ), aides majorées, le détail du « bonus » 2026

Twingo E-Tech electric

Renault avance ses pions sans tambour ni trompette, mais avec une mécanique bien huilée. À compter du 1er janvier 2026, le groupe applique un dispositif CEE renforcé destiné à compenser la disparition du bonus écologique et à maintenir un point d’entrée crédible vers la voiture électrique. Derrière l’acronyme administratif, l’enjeu est très concret : combien coûte réellement une Renault électrique, une fois les aides déduites, selon son niveau de revenus et le modèle choisi ?

Ce que change concrètement le CEE en 2026

Le cadre général est désormais stabilisé. L’État a confirmé la reconduction des Certificats d’Économies d’Énergie pour les véhicules électriques en 2026. Renault Group applique immédiatement les nouveaux barèmes, avec une déduction directe sur le prix d’achat ou de location longue durée (plus de 24 mois). Le client n’avance rien, le constructeur s’occupe des démarches.

Deux dispositifs coexistent : le CEE Classique, socle universel, et le CEE Coup de pouce, réservé aux particuliers sous conditions de revenus. À cela s’ajoute une bonification spécifique lorsque le véhicule et sa batterie sont produits en Europe.

Le CEE Classique : la base pour tous les clients

Le CEE Classique reste le dispositif le plus simple. Il concerne les particuliers, les professionnels et les entreprises, et s’applique à l’ensemble des véhicules électriques, voitures particulières comme utilitaires.

Chez Renault, cela permet par exemple au Kangoo Van E-Tech electric d’afficher, au 1er janvier 2026, un prix de départ de 30 470 € pour un particulier et de 28 440 € pour une entreprise, aides déduites. Un positionnement toujours stratégique pour un utilitaire électrique qui reste l’un des plus diffusés sur le marché français, notamment auprès des artisans et des flottes.

Ce CEE Classique ne dépend pas du niveau de revenus, mais son montant reste plus limité que celui du Coup de pouce. Il constitue néanmoins le filet de sécurité du dispositif, là où le bonus écologique a disparu.

Le CEE Coup de pouce : un levier ciblé sur les ménages modestes

C’est ici que Renault accentue clairement l’effort. Le CEE Coup de pouce, mis en place en 2025, est reconduit et renforcé en 2026. Il s’adresse uniquement aux particuliers, uniquement aux voitures particulières éco-scorées, et son montant varie selon le revenu fiscal de référence et la composition du foyer. Il n’est pas cumulable avec le CEE Classique.

Dans les faits, il redéfinit le prix réel de plusieurs modèles clés de la gamme électrique Renault.

La Twingo E-Tech electric devient l’exemple le plus parlant. Pour un ménage en situation de précarité énergétique, son prix d’accès descend à 13 750 €, après déduction d’une aide de 5 740 €. Les commandes de la finition Techno sont déjà ouvertes, tandis que la version Evolution arrivera au printemps. À ce niveau de prix, la citadine électrique revient dans une zone tarifaire où seules des citadines thermiques comme la Dacia Sandero sont proposées.

Ce repositionnement n’est pas anodin : peu de concurrents peuvent aujourd’hui afficher un tarif équivalent sur une électrique neuve, aides comprises.

Le détail des aides à l’achat 2025 pour une voiture électrique neuve

La bonification européenne : quand l’industrie locale fait baisser la facture

Depuis octobre 2025, le CEE Coup de pouce peut être bonifié si le véhicule est assemblé en Europe et si sa batterie est produite sur le continent. En 2026, cette règle est pleinement intégrée aux barèmes appliqués par Renault Group.

Le Renault Scénic E-Tech electric grande autonomie illustre parfaitement cette logique. Équipé d’une batterie de 87 kWh produite dans les Hauts-de-France, il bénéficie de la prime maximale pour les ménages les plus modestes. Résultat : son prix démarre à 39 340 €, après déduction d’un bonus de 7 650 €.

En 2026, Renault va miser sur une gamme électrique complète, avec de nombreux modèles éligibles aux aides : de quoi participer à la démocratisation de la voiture électrique, qui ne représentait en 2025 que 20 % du marché malgré une offre désormais très conséquente.