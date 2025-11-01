ACTUS Seat Seat Arona

Seat Arona 2026 : les photos et les prix du nouveau restyling

1 novembre 2025
Sébastien Rabatel
1 Comment
Seat Arona 2026
Seat Arona 2026

Commercialisé en 2017, restylé en 2021, le Seat Arona aurait pu déjà avoir été remplacé. Mais son cycle de vie est à nouveau rallongé, avec un ultime restyling ! Une preuve du peu de priorité qui aura été donné à Seat au sein de Seat S.A. finalement trop accaparé par la croissance et le business plan de Cupra.

Des changements à la loupe

L’Arona avait déjà eu droit à un vrai lifting en 2021. Difficile d’en refaire un sans tourner en rond. Le constructeur a donc opté pour la retouche cosmétique : une nouvelle calandre hexagonale, des phares plus fins et un bouclier redessiné dans l’esprit du Tarraco. Le profil ne bouge presque pas, hormis un discret logo FR gravé sur le montant B et quelques jantes inédites. Trois nouvelles teintes (rouge, bleu, jaune) viennent égayer le nuancier, et un toit Gris Manhattan s’ajoute au classique noir.

L’arrière, lui, reste figé dans le temps. Le nom du modèle s’assombrit un peu, histoire de dire qu’il s’est passé quelque chose. À bord, même constat : la planche de bord surélevée de 2021 fait toujours le job, avec des matériaux annoncés « en progrès ». Les finitions FR gagnent des sièges baquets, mais rien qui change fondamentalement l’expérience.

Toujours pas d’hybridation

C’est là que le bât blesse. À l’heure où même Dacia s’électrifie, l’Arona reste 100 % thermique. Aucun système hybride, même léger, à l’horizon avant 2027. Et avec le malus écologique qui plane, ce n’est pas un détail. Sous le capot, trois moteurs essence : le 1.0 TSI 95 ch en boîte manuelle, le 1.0 TSI 115 ch et le 1.5 TSI 150 ch, ces deux derniers avec la boite automatique DSG7.

Des blocs solides, oui, mais anachroniques. Et face à une concurrence qui offre déjà des hybrides performants et sobres, l’Arona joue en seconde division.

Seat Arona 2026
Seat Arona 2026

Des prix qui grattent un peu

Seat devait devenir la marque « accessible » du groupe Volkswagen. Dans les faits, les tarifs ne reflètent pas cette promesse. L’Arona Copa démarre à 25 660 €, bien équipé certes (jantes 16”, toit bi-ton, caméra de recul, CarPlay sans fil), mais ce n’est plus une affaire.

Un Renault Captur GPL commence à 26 400 €, un Ford Puma 125 ch à 27 490 €, un Peugeot 2008 à 28 050 €. L’Espagnol s’en sort encore, mais à la marge. Et dès qu’on monte en gamme, il décroche : 33 500 € pour un Arona FR 150 DSG, soit presque le tarif d’un Captur hybride 160 ch. Même un 2008 GT hybride n’est qu’à 1 450 € de plus. À ce niveau, la rationalité fait vite basculer l’acheteur ailleurs.

On se doute bien que Seat jouera sur de grosses promotions, et sans doute de belles offres en leasing, mais des prix bien calibrés dès le départ n’auraient sans doute pas été de trop.

Un crépuscule en douceur

Ce restylage 2026 a des airs de dernier acte. Seat n’y croit plus vraiment, mais garde l’Arona sous perfusion en attendant la suite. L’habillage est soigné, le positionnement clair, mais la mécanique n’a pas bougé d’un boulon. La clientèle sera-t-elle séduite ?

Sur les 9 premiers mois de l’année 2025, l’Arona n’est même pas présent dans le top 100 des ventes en France, contrairement aux Ibiza et Leon.

Seat Arona 2026
Seat Arona 2026
Seat Arona 2026
Seat Arona 2026

📲 Si vous utilisez Google News (Actualités en France), vous pouvez nous suivre facilement en nous ajoutant : Actu-Automobile sur Google News.

A propos de l'auteur

Sébastien Rabatel

Rédacteur en chef de Actu-Automobile.com depuis 2009, après plusieurs années en tant que journaliste reporter d'images en télévision. Passionné de voitures, j'en ai possédé une soixantaine et essayé plusieurs centaines, tout au long de ces 16 ans d'activité pour Actu Automobile.

Articles qui pourraient vous intéresser :

Honda 0 AlphaHonda 0 Alpha : le SUV électrique japonais qui regarde droit vers l’Europe Nouvelle Mercedes CLA 2025Toutes les nouveautés Mercedes à venir : 2025-2027 Alfa Romeo Stelvio et Giulia Quadrifoglio Super SportAlfa Romeo Giulia et Stelvio : prolongation surprise jusqu’en 2027 Dacia Jogger Extreme 2025La gamme et les prix du Dacia Jogger 2025 : nouvelle hausse Ferrari ElettricaFerrari Elettrica : la première électrique du cheval cabré Renault 4 E-Tech SociétéRenault 4 E-Tech Société : l’icône fait son retour en bleu de travail Fiat Grande Panda PopFiat Grande Panda Pop : à 15 900 €, la riposte italienne à la Sandero

One thought on “Seat Arona 2026 : les photos et les prix du nouveau restyling

  1. Pour l’avoir utilisé quelques jours, le premier modèle de la gamme en 95cv , bm, chez un loueur, effectivement pas de quoi égayer le conducteur. Intérieur sommaire peu chaleureux, écran peu réactif, archaïsme des réglages de l’infotainment , châssis peu dynamique, finition basique … effectivement un Capture ou un 2008 fait mieux l’affaire . Mais dans le groupe, il y a d’autres valeurs sûres dans ce niveau de gamme

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *