Seat Arona 2026 : les photos et les prix du nouveau restyling

Seat Arona 2026

Commercialisé en 2017, restylé en 2021, le Seat Arona aurait pu déjà avoir été remplacé. Mais son cycle de vie est à nouveau rallongé, avec un ultime restyling ! Une preuve du peu de priorité qui aura été donné à Seat au sein de Seat S.A. finalement trop accaparé par la croissance et le business plan de Cupra.

Des changements à la loupe

L’Arona avait déjà eu droit à un vrai lifting en 2021. Difficile d’en refaire un sans tourner en rond. Le constructeur a donc opté pour la retouche cosmétique : une nouvelle calandre hexagonale, des phares plus fins et un bouclier redessiné dans l’esprit du Tarraco. Le profil ne bouge presque pas, hormis un discret logo FR gravé sur le montant B et quelques jantes inédites. Trois nouvelles teintes (rouge, bleu, jaune) viennent égayer le nuancier, et un toit Gris Manhattan s’ajoute au classique noir.

L’arrière, lui, reste figé dans le temps. Le nom du modèle s’assombrit un peu, histoire de dire qu’il s’est passé quelque chose. À bord, même constat : la planche de bord surélevée de 2021 fait toujours le job, avec des matériaux annoncés « en progrès ». Les finitions FR gagnent des sièges baquets, mais rien qui change fondamentalement l’expérience.

Toujours pas d’hybridation

C’est là que le bât blesse. À l’heure où même Dacia s’électrifie, l’Arona reste 100 % thermique. Aucun système hybride, même léger, à l’horizon avant 2027. Et avec le malus écologique qui plane, ce n’est pas un détail. Sous le capot, trois moteurs essence : le 1.0 TSI 95 ch en boîte manuelle, le 1.0 TSI 115 ch et le 1.5 TSI 150 ch, ces deux derniers avec la boite automatique DSG7.

Des blocs solides, oui, mais anachroniques. Et face à une concurrence qui offre déjà des hybrides performants et sobres, l’Arona joue en seconde division.

Des prix qui grattent un peu

Seat devait devenir la marque « accessible » du groupe Volkswagen. Dans les faits, les tarifs ne reflètent pas cette promesse. L’Arona Copa démarre à 25 660 €, bien équipé certes (jantes 16”, toit bi-ton, caméra de recul, CarPlay sans fil), mais ce n’est plus une affaire.

Un Renault Captur GPL commence à 26 400 €, un Ford Puma 125 ch à 27 490 €, un Peugeot 2008 à 28 050 €. L’Espagnol s’en sort encore, mais à la marge. Et dès qu’on monte en gamme, il décroche : 33 500 € pour un Arona FR 150 DSG, soit presque le tarif d’un Captur hybride 160 ch. Même un 2008 GT hybride n’est qu’à 1 450 € de plus. À ce niveau, la rationalité fait vite basculer l’acheteur ailleurs.

On se doute bien que Seat jouera sur de grosses promotions, et sans doute de belles offres en leasing, mais des prix bien calibrés dès le départ n’auraient sans doute pas été de trop.

Un crépuscule en douceur

Ce restylage 2026 a des airs de dernier acte. Seat n’y croit plus vraiment, mais garde l’Arona sous perfusion en attendant la suite. L’habillage est soigné, le positionnement clair, mais la mécanique n’a pas bougé d’un boulon. La clientèle sera-t-elle séduite ?

Sur les 9 premiers mois de l’année 2025, l’Arona n’est même pas présent dans le top 100 des ventes en France, contrairement aux Ibiza et Leon.

