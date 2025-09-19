Renault 4 E-Tech Société : l’icône fait son retour en bleu de travail

Renault 4 E-Tech Société

Elle a transporté des cageots, des bottes de foin et des générations d’artisans. La Renault 4 fourgonnette, disparue depuis longtemps, revient aujourd’hui sous les traits d’un utilitaire électrique qui cultive autant la nostalgie que la modernité. Renault ouvre les commandes de deux déclinaisons de sa 4 E-Tech electric : la Société Réversible, homologuée M1, et la Société Van, homologuée N1. Deux propositions pour séduire les pros urbains en quête de style autant que de praticité.

Prix d’appel sous les 30.000 € H.T

Avec un prix d’appel fixé à 29 300 € HT, la 4 E-Tech Société Réversible comme la Van ne jouent pas dans la même cour qu’un Kangoo E-Tech Van ou un ë-Berlingo, mais misent sur un argument imparable : être à la fois utilitaire et attachante. La première conserve l’esprit d’une voiture particulière adaptée à l’usage professionnel, tandis que la seconde assume sa vocation 100 % utilitaire avec séparation de charge en série.

Le volume utile atteint 940 dm³ VDA (1 045 litres), avec un plancher thermoformé, des crochets d’arrimage et un bac de 55 litres sous le plancher — idéal pour planquer câbles et accessoires. La longueur de chargement se limite à 1,20 mètre, la charge utile plafonne à 345 kilos : autant dire que la 4 Société n’est pas taillée pour avaler des palettes, mais plutôt pour le transport malin, le dernier kilomètre, les services de conciergerie ou la livraison urbaine.

150 ch et une belle autonomie

Sous le capot, une offre unique : moteur de 110 kW (150 ch), batterie de 52 kWh, autonomie jusqu’à 409 km WLTP. Côté recharge, l’AC 11 kW permet de regagner 65 % de batterie en un peu plus de 3 heures, tandis qu’une borne rapide DC 100 kW ramène la jauge de 15 à 80 % en seulement 30 minutes.

Ces versions sont transformées par Qstomize, filiale de Renault installée à Maubeuge, spécialisée depuis près de 40 ans dans les adaptations sur-mesure, des utilitaires aux véhicules de gendarmerie. Autant dire que le savoir-faire est là, même si l’esprit de la 4 fourgonnette d’antan reste difficile à répliquer. À l’époque, la R4 F4 affichait 300 kilos de charge utile et une rusticité à toute épreuve ; la nouvelle, bardée d’électronique, se place plutôt dans une logique de confort et d’image.

Et Renault soigne son discours : prime CEE complémentaire déduite directement de la facture, pouvant atteindre 5 060 € selon le profil du client. De quoi adoucir la note et séduire artisans, livreurs et sociétés de location.

Reste une question : ce type d’utilitaire “lifestyle” trouvera-t-il son public ? Là où le Kangoo E-Tech ou le Citroën ë-Berlingo rassurent par leur côté pragmatique, la Renault 4 Société mise sur le charme d’un design rétro et l’idée que l’outil de travail peut aussi être un objet de désir. La fourgonnette culte des années 60 revient donc en 2025, mais avec un supplément d’âme.

