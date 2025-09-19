Essai Renault Symbioz E-TECH 160 : le choix cartésien

La famille des SUV de Renault ne cesse de s’agrandir. En 2024, la marque française a commercialisé un modèle inédit : le Symbioz. Ce SUV compact sorti de nulle part est venu se placer entre les Captur et Austral, et les chiffres parlent : en France, il s’est déjà hissé à la 10ème place des ventes ! Arrivé au lancement avec une motorisation hybride de 145 ch, le Symbioz s’offre déjà une nouvelle motorisation 1.8 E-TECH de 160 ch seulement quelques mois plus tard. C’est celle dont nous avons pris le volant pour vous donner notre avis sur ce nouveau best-seller.

Design : un Captur rallongé ou davantage ?

De face et de trois quarts avant, le Symbioz aura du mal à se distinguer du Captur. Différence principale : le motif de la calandre ! Quand le Captur présente des lignes obliques, la calandre du Symbioz affiche des lignes horizontales. Une différence assez subtile.

Ce SUV reprend donc le design de la face avant du Captur, dans sa version restylée apparue l’année dernière. Elle conjugue une face avant verticale à un capot plat, et de nouveaux projecteurs reliés par une calandre fermée que nous venons d’évoquer. La face avant est également caractéristique de celles des dernières Renault, avec les feux de jour intégrés dans le bouclier avant sous la forme de deux demi-losanges. On retrouve aussi des protections au niveau des boucliers, comme sur tout SUV qui se respecte.

La partie arrière ne doit rien au Captur

En revanche les designers ont offert au Symbioz une partie arrière spécifique. Plus long, celui-ci présente un porte-à-faux plus conséquent, et une partie arrière plus étirée avec des custodes au design très géométrique et étiré. Les feux arrière sont aussi totalement différents d’un Captur, et peuvent même rappeler d’autres marques que Renault.

Au niveau des dimensions, quand un Captur se contente de 4,24 m, un Symbioz porte sa longueur à 4,41 m. Soit seulement 3 cm de moins que le dernier Peugeot 3008 ! Il joue donc bien dans le segment des SUV compacts, et se rapproche également de l’Austral ( 4,51 m ).

Cette version d’essai arbore une teinte Bleu Mercure apparue sur ce modèle, qui lui va très bien. Elle est facturée 950 euros, quand la teinte Rouge Flamme est actuellement offerte.

Notez aussi que la finition Iconic s’accompagne ici d’une monte pneumatique généreuse de 19″, avec un design qui donne une illusion de mouvement, même à l’arrêt.

Des jantes alliage 19″, rien que ça

Vie à bord : de l’espace

Les comptables ont eu gain de cause : économies obligent, le Symbioz reprend la planche de bord du Captur. Celle-ci est très classique dans son agencement, avec une instrumentation numérique abritée par une casquette, et un écran central façon tablette. L’éclairage d’ambiance est présent mais assez basique, puisqu’il se contente d’éclairer les contre-portes, et ne vient pas illuminer certaines parties de la planche de bord. Face au passager, l’insert est en aluminium brossé dégradé sur cette version Iconic.

Ce Symbioz affiche donc son système multimédia OpenR Link sur un écran vertical de 11″. La qualité d’affichage est bonne mais pas autant que dans un Austral, et ne parlons pas de la résolution de la caméra de recul, assez décevante. Pour le reste la partie multimédia profite des applications Google embarquées, et peut bien évidemment afficher celles de son smartphone avec Android Auto et Apple Car Play sans fil.

La planche de bord est commune avec le Captur

A l’avant, la largeur n’est pas aussi généreuse que sur un Austral. Cela se voit directement au niveau par exemple de l’accoudoir central, qui mériterait aussi de coulisser plus en avant. Les sièges manquent un peu de maintien latéral, mais se sont avérés confortables. Les sièges sont chauffants sur notre version d’essai, ainsi que le volant. Pratique pour ceux dont la voiture dort en extérieur en hiver.

Contrairement à de nombreux nouveaux modèles Renault, de la R5 au Rafale, le Symbioz ne multiplie pas les commodos puisque la commande des vitesses se situe sur la console centrale. Un petit joystick qui nous rappelle fortement celui…du dernier Duster ! Ce n’est d’ailleurs plus le levier de vitesse présent sur les images du lancement du Symbioz en mai 2024. Qu’importe, il est assez intuitif et pratique au quotidien.

Ne cherchez pas les palettes au volant : il n’y en a pas sur cette motorisation E-TECH.

Aux places arrière, les passagers latéraux seront confortablement installés avec nettement plus de place que dans un Captur. L’espace aux jambes reste toutefois inférieur à celui d’un Austral, ce qui est logique au vu des dimensions des deux modèles ( l’empattement est inférieur de 3 cm ). Mais attention : une fonctionnalité peut tout changer : la banquette arrière coulissante ! Selon sa position, le volume du coffre peut alors évoluer entre 492 et 624 litres.

De l’espace et un toit Solarbay pour le Symbioz ( option à 1500 euros )

Renault n’a pas fait les choses à moitié pour les équipements disponibles, puisqu’il est possible de s’offrir le fameux toit opacifiant Solarbay, mais aussi un système hifi signé Harmann Kardon. Le toit Solarbay est non disponible sur Captur, mais aussi sur l’Austral pourtant plus haut de gamme ! C’est dire si le Symbioz est plutôt bien loti en équipement.

L’équipement de série de cette version Iconic est très complet : hayon motorisé, sièges avant chauffants, éclairage avant et arrière Full LED pure vision, parking mains libres, volant chauffant…

En fait par rapport un Austral, le Symbioz lui rend donc quelques centimètres d’habitabilité et se contente d’une finition et d’une présentation moins travaillée. Mais au global, il fait le job et pourra donc largement satisfaire une famille.

Le volume de coffre est digne d’un SUV familial

Une motorisation full hybride inédite…chez Renault

La bonne surprise du Symbioz, c’est l’arrivée d’une nouvelle motorisation E-TECH de 160 ch qui vient remplacer l’ancien E-TECH 145 ch présent au lancement. Et les progrès sont nombreux ! Cette nouvelle motorisation full hybride se distingue notamment par une cylindrée supérieure de 1.8 L, mais aussi une injection directe haute pression augmentée à 350 bars. Le couple moteur du bloc essence progresse ainsi de 25 %? Les performances ont elles aussi bien progressé, avec 9,1 s au 0 à 100 km/h. A comparer au chrono de 10,6 s du Symbioz E-TECH 145 : 1,5 s de gagnée, ce n’est pas rien sur un tel exercice.

Petit détail si vous soulevez le capot, vous n’aurez pas des verrins comme sur un Austral, mais une simple béquille.

La motorisation 1.8 E-TECH de 160 ch a été inaugurée sur le Dacia Bigster

Comme sur tous les full hybrid Renault, les phases de roulage en électrique sont très régulières. En ville, la douceur prime et évoluer à basse vitesse est donc très reposant. Cette nouvelle motorisation profite d’une batterie lithium-ion de 1,4 kWh, contre 1,2 kWh précédemment. A l’avant, c’est donc un “e-moteur” de 36 kW/50 ch et 205 Nm de couple qui va entrainer les roues directement, mais aussi récupérer l’énergie lors des décélérations et des freinages. Le second moteur électrique, lui, est un démarreur/générateur haute tension de type HSG (High-Voltage Starter Generator) de 15 kW/20 ch.

Sur route, les relances sont plus vigoureuses, et on ressent la cylindrée et la puissance en hausse.

Nous avons aussi trouvé que le fonctionnement de cette motorisation a gagné en fluidité, et se révèle moins bruyant lors des montées en régime.

Traction avant, le Symbioz E-TECH 160 présente un bon ressenti au niveau de la direction, mais sans atteindre la précision ou l’agrément d’un Austral, et particulièrement pour une version 4CONTROL. L’amortissement privilégie le confort, et s’en sort d’ailleurs très bien au vu de la monte 19″ de ce niveau de finition.

Ce nouveau SUV est déjà dans les plus vendus en France

Au démarrage de l’essai, l’autonomie annoncée dépassait les 800 km. Un chiffre digne d’un diesel ! Et lors de notre essai, après avoir parcouru plus de 100 km l’autonomie avait même atteint les 880 km, du fait d’une consommation très basse.

Sur près de 200 km de parcours mixtes en ville, sur route et sur voie rapide, la consommation mixte de notre essai s’est établie à seulement 4,8 L. Le Symbioz E-TECH 160 ch dispose ici d’un très bel atout !

Du côté des aides à la sécurité, le Symbioz embarque tout l’arsenal réglementaire et même plus, soit un total de 29 aides à la conduite. Les alertes de vitesse intrusives et intempestives peuvent facilement être stoppées avec la touche My Safety Switch, située à gauche du volant.

Citons aussi la capacité de remorquage du Symbioz E-TECH qui atteint désormais 1000 kg, contre 750 kg sur la précédente version.

Budget : des prix sous la barre des 30.000 euros

La gamme du Renault Symbioz débute à 29900 euros en finition Evolution, avec la motorisation Mild Hybrid de 140 ch. En revanche la motorisation Full hybride E-TECH 160 ch est la seule proposée sur cette finition haut de gamme Iconic, facturée 39300 euros. On est toujours plus bas qu’un Austral, facturé 41800 euros en version de base, mais avec la motorisation E-TECH 200 ch.

Le levier de vitesses se retrouve également chez Dacia

Quelle version choisir ?

La motorisation E-TECH de 160 ch est facturée 4400 euros de plus que la motorisation Mild Hybrid 140 ch en boite manuelle. Il faudra donc un peu de temps pour amortir ce surcoût en consommation….mais l’agrément sera nettement supérieur, et notamment du fait de la transmission automatique. La revente aussi sera bien plus facile : sur un SUV, la boite automatique est désormais largement plébiscitée.

Au niveau des finitions, le Symbioz Evolution E-TECH 160 ch facturé 34300 euros embarque déjà un bel arsenal en série : climatisation automatique, aide au parking arrière, régulateur et limiteur de vitesse, système multimédia OpenR link 10’4 avec réplication smartphone (Android Auto & Apple Carplay), feux arrière 3D, carte mains libres, caméra de recul, frein de parking électrique avec fonction auto-hold. Gros bémol en présentation : des jantes en tôle, avec enjoliveurs 17″ !

Pour 2000 euros de plus, la version Techno s’enrichit des équipements suivants : jantes alliage 18″, tableau de bord avec écran numérique et personnalisable 10″, régulateur de vitesse adaptatif, système multimédia openR link 10.4″ avec Google intégré, volant TEP, vitrage arrière surteinté, rétro intérieur chrome frameless, chargeur à induction. Cette version est déjà nettement plus valorisante, et c’est sans doute déjà un très bon choix. Le tarif du Symbioz Techno E-TECH 160 sera donc de 36300 euros.

Caméra 360°, mais qualité d’image plutôt médiocre

Le troisième niveau est la finition Esprit Alpine, qui nécessite 1500 euros de plus et ajoute : design extérieur Esprit Alpine, jantes alliage 19″, volant chauffant, pédalier sport en alu, sellerie spécifique esprit Alpine. Seule la présentation évolue vraiment….Est-ce bien nécessaire ? Pour 1500 euros, à vous de voir.

La dernière finition est celle de notre essai, le Symbioz Iconic, à 39300 euros, soit encore 1500 euros de plus que la finition précédente. Hayon motorisé avec ouverture mains libres, sièges avant électriques et chauffants, caméra 360°, parking mains libres, avertisseur d’angles morts sont de série.

Il ne reste donc plus que 3 options à cocher : la peinture métallisée, le système hifi Harman Kardon à 1000 euros, et le toit en verre opacifiant Solarbay à 1500 euros.

La version Techno est donc celle qui présente le meilleur compromis pour limiter son budget, mais les versions supérieures ne manqueront pas de faire de l’oeil aux acheteurs.