Renault Symbioz : toutes les infos et les photos officielles

Renault Symbioz

Le nouveau SUV compact Renault Symbioz est arrivé. On ne pourra pas dire que Renault n’occupe pas le terrain dans les différentes catégories de SUV ! Intercalé entre le Captur et l’Austral, le Symbioz est également une alternative à l’Arkana. Et aussi au Scénic E-TECH. Mais ce Symbioz n’est-il qu’un grand Captur ?

Renault Symbioz : seulement un grand Captur ?

Ce nouveau projet Renault aurait très bien pu s’appeler Grand Captur : les deux modèles partagent en effet énormément d’éléments. C’est partir du pilier central que les différences sont marquées : le porte à faux est rallongé, ce qui change les proportions du véhicule. Une différence qui apporte un volume de coffre supplémentaire, avec pas moins de 492 litres quand la banquette arrière est reculée au maximum. En avançant la banquette, ce volume pourra atteindre 624 litres : intéressant pour ceux qui n’ont pas des ados à caser à l’arrière !

De face, par rapport à un Captur 2024, les différences ne seront connues que des experts. Il faudra en effet distinguer un capot légèrement différent au niveau de la bosse centrale, et une calandre retravaillée. On retrouve les mêmes blocs optiques, la même signature lumineuse, et le même bouclier. Pour porter un nom différent, le Symbioz aurait pu se démarquer davantage du Captur !

A l’arrière, le design du Renault Symbioz marque les différences avec une partie arrière totalement inédite. Il s’offre ainsi des feux effilés horizontaux radicalement différents de ceux du Captur.

Autre nouveauté : la teinte bleu mercure de ce modèle de lancement, et de nouvelles jantes alliage 18″ et 19″. Le rouge flamme sera la teinte gratuite, et les clients pourront aussi retrouver les Blanc Nacré, Gris Cassiopée, Noir Étoilé, Gris Rafale et Bleu Iron.

Pas de surprise dans l’habitacle, puisqu’on retrouve là aussi la planche de bord du petit frère avec le système multimédia OpenR Link. En revanche le Symbioz pourra profiter du nouveau toit panoramique opacifiant Solarbay, déjà vu sur le Scénic.

Le Symbioz se démarque nettement du Captur sous cet angle

Une seule motorisation prévue au lancement

Le fer de lance de la nouvelle gamme du Symbioz sera la motorisation E-TECH full hybride de 145 ch, déjà présente sur les Clio, Captur et Arkana. Celle-ci est composée d’un 4 cylindres 1.6 essence de 94 ch, d’un moteur électrique de 49 ch, d’une boite à crabots et d’une batterie de 1,2 kWh. Le temps de roulage peut atteindre jusqu’à 80 % d’électrique en ville, ce qui réduit la consommation urbaine de 40 % par rapport à une motorisation essence classique.

Avec 104 g de rejets de Co2, cette motorisation permettra d’échapper au malus. La consommation mixte est annoncée à 4,6 L seulement.

En revanche pas de version hybride rechargeable de 160 ch, comme avait pu connaitre le Captur et la Mégane.

Il est probable que Renault propose ensuite d’autres motorisations, mais leur fiche technique n’a pas encore été dévoilée. Il serait ainsi question du 3 cylindres 1.2 TCe Mild Hybrid de l’Austral, dont la puissance de 130 ch pourrait être revue à la hausse, dès la fin de l’année 2024. D’autres évolutions arriveront ensuite, puisque la motorisation E-TECH sera remplacée à l’horizon 2026.

En matière de sécurité, la version Iconic est disponible avec 6 airbags et pas moins de 29 aides à la conduite. Une commande « My Safety Switch » permettra de faciliter l’activation et la désactivation des différentes aides, parfois trop intrusives.

Quel positionnement dans la gamme pour le Symbioz ?

En fait, Renault souhaite implanter ce véhicule en remplacement de la Mégane 4, qui arrive en fin de carrière cette année. Et l’Arkana pourrait aussi voir sa carrière terminée plus vite que prévu !

Avec des prix qui débuteraient autour des 32000 euros, le Symbioz sera nettement plus abordable qu’un Austral, et plus spacieux qu’un Captur. Est-ce suffisant pour en faire un best-seller ?

Trois niveaux de finition sont prévus, dont la finition intermédiaire Iconic ici en photos. En entrée de gamme, nous retrouverons l’appellation Techno. Le haut de gamme sera assuré par la finition Esprit Alpine, que nous vous présenterons également dans un autre article.

Ce nouveau modèle Renault ne sera pas produit en France, mais en Espagne dans l’usine de Valladolid. Arrivée au catalogue dans les prochaines semaines…

Difficile de distinguer le Symbioz du Captur sous cet angle

Le profil du nouveau Symbioz

Les feux arrière sont inédits

La planche de bord est reprise au Captur