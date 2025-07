Lamborghini Fenomeno : une hypercar qui tease l’avenir de la marque

Lamborghini Fenomeno

La marque de Sant’Agata Bolognese s’apprête à frapper fort une nouvelle fois. Après le Revuelto et le concept Lanzador, Lamborghini annonce l’arrivée imminente d’un modèle ultra-exclusif : la Fenomeno. Officiellement teasée pour la première fois ce 30 juin, cette nouveauté sera dévoilée en août à l’occasion du prestigieux Pebble Beach Concours, en plein cœur de la Monterey Car Week. Le décor est planté.

Une silhouette discrètement provocatrice

Bien que toujours dissimulée sous une bâche, la Fenomeno laisse entrevoir certains traits de caractère propres à Lamborghini. Le capot semble fortement ajouré, annonçant une vocation sportive assumée, mais l’absence d’aileron arrière ou de nervure centrale surprend. Est-ce un indice sur une approche plus épurée, voire plus aérodynamique dans sa philosophie ? On est loin des lignes acérées de la Centenario ou des extravagances aérodynamiques de la Sian.

Ce design plus “contenu” pourrait répondre à une nouvelle orientation stylistique chez Lamborghini, où l’exclusivité ne rime plus systématiquement avec exubérance.

Un héritier spirituel du Revuelto ?

Selon toute vraisemblance, la Fenomeno s’appuiera sur la plateforme technique du Revuelto, le premier modèle hybride rechargeable de la marque, fort de 1 001 ch grâce à son V12 6,5 litres atmosphérique couplé à trois moteurs électriques. Cette base technique ouvre plusieurs pistes : soit la Fenomeno pousse encore plus loin la fiche technique (en puissance ou en aérodynamisme), soit elle prend le contre-pied en optant pour une version allégée, peut-être dénuée du système hybride pour offrir une expérience plus radicale et plus légère.

Ce choix de différenciation par la masse plutôt que par la puissance serait cohérent avec la stratégie de certains modèles en série limitée, privilégiant l’agilité et les sensations à la surenchère de chevaux.

Une lignée prestigieuse à honorer

La Fenomeno ne surgit pas de nulle part. Lamborghini a fait de ses séries spéciales de véritables vitrines technologiques et esthétiques. On se souvient de la Sian, première Lamborghini hybride, mais aussi de la Centenario ou encore du très controversé retour de la Countach. Chacune de ces éditions limitées servait à affirmer un message stratégique ou identitaire pour la marque.

Lamborghini annonce clairement la couleur : la Fenomeno « dessinera la trajectoire future des super sportives de la marque ». Il ne s’agit donc pas d’un simple exercice de style, mais d’une déclaration d’intention.

Le nom Fenomeno, à la fois italien et espagnol, s’inscrit dans la lignée des patronymes évocateurs de la firme. Son logo — avec deux petites cornes — rend hommage aux taureaux de combat, symbole totem de Lamborghini depuis des décennies. Ce lien aux racines taurines est d’autant plus intéressant qu’il coexiste avec une volonté d’évolution vers l’électrification et des lignes plus sobres.

Cette dualité entre puissance sauvage et raffinement technologique pourrait bien devenir la nouvelle signature de Lamborghini à l’ère de la transition énergétique.

À quoi s’attendre pour août

Rendez-vous donc en août à Pebble Beach, lieu de prédilection pour les annonces les plus sélectives de Lamborghini, où la Fenomeno sera présentée en grande pompe. Reste à savoir si ce modèle restera une rareté destinée à quelques collectionneurs privilégiés ou s’il influencera les futures déclinaisons plus accessibles de la gamme.

Une chose est sûre : avec la Fenomeno, Lamborghini continue d’alimenter le feu sacré de l’hypercar, entre légende mécanique et mutation électrique.