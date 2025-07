Ford Puma Gen-E, Puma et Kuga Sound Edition : un équipement hifi au top

Ford Puma Gen-E, Puma et Kuga Sound Edition

Dans la gamme Ford, les Puma et Kuga sont les deux modèles les plus vendus en France. Ce sont eux qui ont été choisis pour une nouvelle série limitée, baptisée Sound Edition. Celle-ci mise bien évidemment sur son système audio, mais aussi sur des détails de style.

Quel équipement audio sur cette série Sound Edition ?

Trois modèles sont donc concernés par la série limitée Sound Edition : le Kuga, le Puma, mais également le nouveau Puma électrique. Dans tous les cas, Ford a choisit de partir de la finition haut de gamme ST-Line X.

Au niveau hifi, Ford annonce la présence en série du système audio B&O Performance, et de haut-parleurs plus puissants. Ce sont déjà 10 haut-parleurs et 575 watts de puissance qui se retrouvent sur les Puma Mach-E, Puma et Kuga normaux, en option. Sur cette série limitée, le niveau de puissance total passe à 650 W sur les deux Puma, et 700 W sur le Kuga Sound Edition.

Ford a notamment installé dans les portes avant des haut-parleurs médium, des haut-parleurs conçus pour reproduire les sons de basse et moyenne fréquence de meilleure qualité. Dans le Kuga, les occupants profiteront d’une meilleure qualité avec des tweeters et woofers séparés à l’arrière.

Kuga Sound Edition

D’autres changements sur cette série limitée

Extérieurement, seules trois teintes sont proposées, dont cette nouvelle teinte inédite Metropolis White exclusif. En revanche le toit et les rétroviseurs sont peints en noir. Les jantes alliage sont elles recouvertes d’une « finition Magnetite ».

Ford annonce aussi un tissu de siège finition Metal Grey, et un coloris gris pour les contre-portes.

Il sera possible de commander un Puma Gen-E ou un Puma Sound Edition dès le mois de juin, alors que le Kuga Sound Edition n’arrivera que plus tard.

Les prix des Puma et Puma Mach-E Sound Edition

Le Puma Sound Edition est déjà disponible au configurateur Ford, à partir de 29490 euros, avec une motorisation essence de 125 ch en boite manuelle. La série spéciale ST Line X est à 26490 euros seulement : l’écart de prix est conséquent.

Sur le Puma Mach-E, la version Sound Edition est tarifée 38990 euros, contre 36490 euros pour la version Premium.