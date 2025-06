La fin des ZFE : une bonne chose, vraiment ?

La ZFE de Lyon évolue en 2025

Les députés ont finalement voté la suppression des ZFE, les zones à faibles émissions. Leur mise en place s’est accompagné de règles drastiques qui réduisent la possibilité à de nombreux automobilistes de pouvoir circuler en ville, faute de pouvoir s’offrir une voiture récente. Mais supprimer les ZFE fait-il vraiment avancer les choses ?

Les ZFE n’ont pas convaincu

Supprimer les ZFE, cela revient à laisser ouvertes les villes à tous types de véhicules, et notamment de vieux moteurs diesel. Ce vote de l’assemblée nationale doit toutefois être validé par le conseil constitutionnel, qui pourrait ne pas valider le vote de l’assemblée pour le motif de simplification économique.

Pour la pollution, et aussi pour la santé, ce n’est pas une bonne nouvelle. Les ZFE en place devaient l’être quand le niveau de pollution était trop élevé. Certaines villes comme Mulhouse n’avaient donc pas instauré de ZFE.

L’un des problème des ZFE, c’était sans doute leur manque d’homogénéité en France, avec des niveaux d’exclusion variables d’une ville à l’autre. Le second gros problème des ZFE vient de la classification Crit’Air, mal pensée dès le départ.

La fin des classements Crit’Air ?

Il aurait été logique que les voitures et les autres véhicules thermiques soient classés non pas en raison de leur année de mise en circulation, mais de leur niveau de pollution réel. Les inégalités sont flagrantes : certaines voitures diesel par exemple, roulent sans FAP, et polluent nettement plus que le niveau permis initialement.

A quand un classement établi par exemple à partir du niveau de pollution relevé lors du contrôle technique ? On ne peut pas éradiquer une partie très élevé du parc automobile d’un seul coup, il aurait donc été logique de s’attaquer à celles qui polluent réellement le plus.

Et pour vraiment lutter contre la pollution, il aurait fallu aider les français à renouveler leur vieille voiture pour une plus récente. Le parc automobile vieillit, les français achètent de moins en moins de voitures neuves, c’est bien là le problème.

Supprimer les ZFE, c’est accepter cette situation, sous couvert de défendre les français, en leur laissant continuer de polluer dans de vieilles voitures, sans rien faire pour que cela change. Dès lors, comment applaudir ?