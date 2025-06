La BMW i4 2025 évolue : meilleure autonomie et une i4 M60 xDrive au sommet

BMW i4 2025

Concurrente de la Tesla Model 3, la BMW i4 est l’un des modèles électriques les plus diffusés de la marque bavaroise. En 2024, la BMW i4 restylée a légèrement évolué par rapport à la première mouture commercialisée. Mais BMW ne s’arrête pas là et continue de mettre à jour son gran coupé 4 portes, avec de nouvelles évolutions techniques pour 2025.

Des autonomies en hausse

Sans modifier les batteries de ses i4, BMW améliore l’autonomie des différentes versions avec un gain qui peut atteindre jusqu’à 31 km de plus. Les ingénieurs ont installé un nouvel onduleur SiC (Carbure de Silicium), et de nouveaux composants pour l’électronique de puissance, qui ont permis de grappiller ces kilomètres supplémentaires. L’entrée de gamme, la i4 eDrive 35 passe ainsi de 500 km à 513 km, quand la version eDrive 40 progresse de 600 à 612 km. ( lire notre essai de la BMW i4 eDrive 40 )

Rappelons que ces deux versions sont des propulsions, avec des puissances respectives de 286 ch et 340 ch.

Une nouvelle BMW i4 M60 xDrive

BMW remplace sa version haut de gamme, la i4 M50 xDrive. ( lire notre essai de la BMW i4 M50 xDrive ). Elle est désormais remplacée par la i4 M60 xDrive, ce qui se traduit, vous l’avez deviné, par une puissance supérieure ! Avec 601 ch, la nouvelle version est donc nettement plus puissante, puisque ce sont 57 ch de plus qui sont au rendez-vous. Désormais le 0 à 100 km/h est effectué en 3,7 s, contre 3,9 s pour la version M50. Et c’est cette version sportive qui profite de la meilleure hausse de l’autonomie, avec 551 km, soit 31 km de mieux qu’avant.

Cette nouvelle version supérieure a donc tout pour plaire ! Son prix est forcément conséquent, à 78950 euros. Mais rappelons qu’à ce niveau de performances, se dispenser de malus écologique peut faire réfléchir…