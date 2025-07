Mercedes-AMG GT XX : un concept qui annonce la couleur

Mercedes-AMG GT XX

Mercedes-AMG vient de lever le voile sur un concept qui pourrait bien rebattre les cartes du segment des GT ultra-performantes. Baptisé GT XX, ce prototype à quatre portes développe une puissance titanesque de 1 360 ch, mais l’intérêt va bien au-delà de la cavalerie annoncée. À travers ce véhicule d’apparence futuriste, AMG annonce une nouvelle ère technologique, avec des innovations destinées à essaimer dans toute la gamme. Et peut-être aussi à convaincre les derniers irréductibles du thermique de céder à l’appel de l’électrique.

L’axe du futur : une révolution signée YASA

Le cœur technologique du GT XX repose sur une innovation peu médiatisée mais potentiellement décisive : les moteurs électriques à flux axial. Mis au point par l’entreprise britannique YASA, ces moteurs se distinguent des architectures classiques à flux radial. Leur compacité impressionne : ils seraient trois fois plus denses en puissance, tout en étant deux fois plus légers et environ trois fois plus petits. Une avancée qui n’est pas qu’un détail technique, car elle ouvre la voie à des configurations inédites.

Le GT XX en fait d’ailleurs une démonstration éloquente. Il adopte un agencement tri-moteur, avec deux unités sur l’essieu arrière et une à l’avant. Résultat : un comportement dynamique affûté par la vectorisation de couple, et un équilibre promesse d’une motricité redoutable. Pour mémoire, la Ferrari SF90 Stradale utilise déjà des moteurs YASA, mais AMG entend aller ici « à un tout autre niveau », selon les dires du PDG de l’équipementier.

Réconcilier les puristes avec l’électrique

Mercedes-AMG sait que l’adhésion à l’électrique ne se fera pas sans émotion. D’où un travail de fond sur le son et les sensations, pour ne pas dire la mise en scène du plaisir automobile. Un son virtuel évoquant le grondement d’un V8 a été teasé sur les réseaux de la marque, et un système de boîte de vitesses simulée à la manière de la Hyundai Ioniq 5 N est à l’étude.

Ce type d’approche rappelle à quel point la transition vers l’électrique ne peut se contenter de chiffres bruts. Pour beaucoup d’amateurs, la passion passe aussi par le rugissement du moteur, les vibrations, les ruptures à l’accélération. AMG semble l’avoir compris, en construisant un récit autour de son concept-car, au-delà des performances pures.

Une batterie taillée pour les sommets

Pour canaliser une telle puissance, encore faut-il une batterie à la hauteur. AMG a donc développé un accumulateur spécifique, doté de cellules cylindriques inspirées de la Formule 1. Placée sous le plancher de l’habitacle dans un caisson thermorégulé, cette batterie promet des décharges répétées sans surchauffe, condition sine qua non pour un usage intensif.

Mais l’autre prouesse vient de la recharge. Le système électrique du GT XX dépasse les 800 V et pourrait accepter jusqu’à 850 kW de puissance en charge rapide. Un chiffre spectaculaire, bien au-delà des bornes actuelles (même Ionity plafonne à 350 kW). Selon AMG, cela permettrait de récupérer environ 400 km d’autonomie en à peine cinq minutes. De quoi réduire l’un des derniers freins psychologiques à l’électrique.

Une vision en marche… vers la série

Si le GT XX reste pour l’instant un concept, Mercedes promet un modèle de série dérivé dès 2026. Ce futur modèle viendra chapeauter la gamme électrique AMG et affronter des rivaux comme la Porsche Taycan Turbo GT (1 108 ch) ou la Xiaomi SU7 Ultra (1 547 ch), dans une guerre des chiffres qui semble ne jamais vouloir se calmer.

Mais au-delà de la performance, AMG entend surtout marier technologie de pointe et émotion mécanique. Ce concept pourrait alors bien représenter le chaînon manquant entre la tradition AMG et l’avenir électrique. Mercedes-AMG poursuit sur sa lancée de modèles inédits qui sont uniquement badgés AMG, et c’est tant mieux !

