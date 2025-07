Tesla Model Y Performance : la version musclée bientôt de retour

La Model Y Performance reviendra bientôt dans la gamme

Le Tesla Model Y restylé, lancé en début d’année 2025, n’avait pas encore livré tous ses secrets. Après les versions Propulsion, Grande Autonomie Propulsion et Grande Autonomie Transmission Intégrale, une déclinaison plus radicale se profile à l’horizon : le Model Y Performance. Des images récentes d’un prototype sans camouflage circulant en Allemagne confirment l’arrivée imminente de cette variante plus sportive.

Des signes extérieurs de performance

Visuellement, cette version Performance se distingue visuellement des autres modèles de la gamme. Le prototype repéré arbore un becquet arrière en fibre de carbone, des jantes noires de 21 pouces au design spécifique et un diffuseur arrière proéminent. Autre détail notable : un badge “Performance” apparaît sur le hayon, et surtout, un coloris orange inédit pour l’instant absent du nuancier officiel.

Si l’ensemble évoque clairement un tempérament plus dynamique, ces éléments de style marquent surtout une volonté d’affirmer davantage le caractère du modèle, souvent jugé trop discret dans sa précédente version.

Une puissance attendue en hausse

Côté technique, Tesla reste fidèle à son habitude : peu d’informations officielles. Mais les observateurs s’attendent à une légère hausse de puissance par rapport à l’ancienne version, qui passait déjà de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes. En suivant la logique du Model 3 Performance restylé qui a gagné quelques dixièmes de seconde à l’exercice du 0 à 100, le Model Y Performance 2025 pourrait approcher les 3,5 secondes, une valeur impressionnante pour un SUV familial 100 % électrique. A comparer au Xpeng G6 Performance, qui doit se contenter de 4,1 s. Mais à un tarif plus compétitif !

Un prix qui devrait rester maîtrisé

Bonne nouvelle pour les clients potentiels : le restylage du Model Y n’a pas entraîné de hausse de prix. Si Tesla conserve la même politique tarifaire, cette version Performance devrait rester autour des 60 000 euros, comme son prédécesseur. Ce positionnement la placerait encore parmi les meilleures offres du marché en matière de rapport prix/performances, surtout dans un segment dominé par les SUV familiaux premium. A titre de comparaison, le Model 3 Performance est vendu 7500 euros de plus que la version grande autonomie transmission intégrale. Le Model Y Performance pourrait ainsi dépasser les 60000 euros.

Reste à savoir si cette déclinaison Performance suffira à relancer les ventes du Model Y, en légère baisse depuis le début de l’année. Si cette version plus exclusive pourra séduire une clientèle en quête de sensations, ce n’est peut-être pas elle qui changera la donne sur le volume global. L’enjeu principal, pour Tesla, reste l’attente autour d’une version plus accessible, sous les 40 000 euros. ( lire Tesla Model Y E41 ) Une rumeur persistante laisse entendre qu’une telle version pourrait arriver prochainement. En attendant, le Model Y Performance vise à remettre un coup de projecteur sur un modèle toujours stratégique pour la marque californienne.