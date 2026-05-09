BMW célèbre 2 millions d’électriques produits

Il fut un temps où BMW passait pour le constructeur allemand le plus lucide sur la voiture électrique. Bien avant que Mercedes ou Audi ne multiplient les annonces grandiloquentes sur “la mobilité du futur”, la marque bavaroise osait déjà commercialiser un OVNI roulant baptisé BMW i3. Une petite citadine futuriste, construite en fibre de carbone, pensée autour de l’électrique dès la feuille blanche. C’était en 2013. Une autre époque.

Treize ans plus tard, le groupe BMW vient d’annoncer la production de son deux millionième véhicule électrique. L’auto symbolique n’est autre qu’une BMW i5 M60 xDrive sortie de l’usine de Dingolfing, en Allemagne, dans une teinte Tansanit Blue destinée à un client espagnol. Sur le papier, le chiffre impressionne. Deux millions d’électriques produites, en intégrant les modèles BMW, Mini et Rolls-Royce, cela semble considérable. Pourtant, derrière la communication bien huilée, le contexte raconte une histoire autrement plus nuancée.

Le pionnier BMW face au ralentissement brutal de l’électrique

BMW peut difficilement être accusé d’avoir pris le train électrique en retard. Contrairement à certains concurrents qui ont longtemps bricolé des plateformes thermiques converties à la hâte, Munich avait anticipé très tôt le virage imposé par Bruxelles. Mais le problème est ailleurs : le marché européen ne suit plus la trajectoire rêvée par les stratèges politiques et industriels.

Depuis 2023, les ventes de voitures électriques ralentissent nettement sur plusieurs marchés clés. L’Allemagne a supprimé ses aides, la demande privée s’essouffle, les prix restent élevés et les infrastructures de recharge progressent moins vite qu’espéré. Résultat : même les constructeurs les plus solides commencent à revoir leurs ambitions.

Et BMW n’échappe pas totalement à cette réalité. Au premier trimestre 2026, le groupe a livré 87 458 voitures électriques dans le monde, soit une baisse de plus de 20 % par rapport à l’année précédente. Une chute qui contraste fortement avec les discours ultra-optimistes entendus ces dernières années. Les ventes globales du groupe reculent également, même si la marque conserve une rentabilité enviable comparée à certains concurrents européens en difficulté.

BMW célèbre 2 millions d’électriques produits

Dingolfing, vitrine technologique… mais volumes modestes

L’usine allemande de Dingolfing est devenue l’un des symboles industriels de la transition électrique chez BMW. On y produit aujourd’hui la BMW i5, la limousine BMW i7 mais aussi le SUV BMW iX. Pourtant, même là, les chiffres montrent que l’électrification massive reste encore relative.

Depuis 2021, le site a assemblé un peu plus de 320 000 électriques. À l’échelle de l’industrie automobile mondiale, cela demeure finalement assez limité. Surtout quand on compare avec les cadences chinoises de BYD ou même les volumes atteints par Tesla sur certains modèles.

Le cas du BMW iX illustre parfaitement cette tension. Lancé avec de grandes ambitions technologiques, le SUV électrique peine davantage sur certains marchés, notamment aux États-Unis où la demande n’a jamais réellement explosé dans le haut de gamme électrique XXL. Les consommateurs américains restent très attachés aux motorisations thermiques puissantes et hybrides rechargeables, surtout dans un contexte économique plus incertain.

Neue Klasse : le vrai tournant pour BMW ?

Chez BMW, tous les regards sont désormais tournés vers la nouvelle génération baptisée BMW Neue Klasse. Une plateforme entièrement nouvelle censée corriger les limites actuelles de la gamme électrique : autonomie, efficience, coûts de production et vitesse de recharge.

BMW affirme déjà que les commandes dépasseraient les attentes. Mais l’industrie automobile a appris à se méfier des promesses enthousiastes entourant l’électrique.

Car entre les annonces et la réalité commerciale, l’écart peut devenir immense. Mercedes a récemment ralenti certains investissements EV, Porsche reconnaît que la transition prendra plus de temps et Volkswagen navigue lui aussi dans une période délicate malgré ses milliards injectés dans l’électrification.

BMW conserve néanmoins un avantage précieux : contrairement à certains rivaux qui ont voulu basculer brutalement vers le tout électrique, le groupe bavarois continue de préserver une offre thermique et hybride solide. Une stratégie longtemps jugée prudente, presque timide, mais qui apparaît aujourd’hui beaucoup plus réaliste.

La célébration du deux millionième véhicule électrique ressemble donc moins à un triomphe qu’à une étape intermédiaire dans une transition devenue beaucoup plus compliquée que prévu.