Volkswagen prépare une Golf R extrême pour le Nürburgring

Il y a des anniversaires plus discrets que d’autres. Pour célébrer les 25 ans de Volkswagen R en 2027, la marque allemande a choisi la manière forte : retourner officiellement aux 24 Heures du Nürburgring avec une Golf R de compétition à transmission intégrale. Une annonce qui ressemble presque à un retour aux sources pour une division née au début des années 2000 autour d’une idée simple : transformer la très sage Golf en machine à avaler les kilomètres à très haute vitesse.

Depuis quelques années, Volkswagen semblait avoir laissé le terrain médiatique des compactes sportives aux Hyundai N, Honda Type R ou encore aux dernières Mercedes-AMG compactes. Même la Golf R actuelle, pourtant objectivement redoutable d’efficacité, souffrait d’un déficit d’image face à des rivales plus démonstratives. Ce retour en compétition pourrait bien changer la donne.

Une Golf R conçue pour l’enfer vert

Le Nürburgring n’a rien d’un simple circuit de prestige. Avec ses plus de 20 kilomètres, ses changements de relief incessants et ses portions ultra rapides, la Nordschleife reste un juge brutal pour les sportives modernes. Volkswagen le sait parfaitement : si une voiture survit ici pendant 24 heures, elle peut ensuite encaisser à peu près n’importe quoi sur route ouverte.

La future Golf R 24H sera développée avec Max Kruse Racing, structure déjà bien connue dans le paddock allemand. Ce partenariat n’a rien d’anodin. Max Kruse Racing connaît parfaitement les spécificités du Nürburgring et possède une solide expérience des courses d’endurance avec des modèles du groupe Volkswagen. Derrière ce projet, on retrouve également Benjamin Leuchter, pilote maison et metteur au point réputé des modèles sportifs de Volkswagen. Son implication laisse entendre que cette Golf R de course ne sera pas une simple opération marketing décorée de quelques stickers.

Golf R 24H show car:

Volkswagen veut remettre le blason R au centre du jeu

Cette annonce tombe dans un contexte particulier pour Volkswagen. Depuis plusieurs années, la marque tente de rééquilibrer son image entre électrification massive et maintien d’une certaine passion automobile. Or, les modèles R restent parmi les rares Volkswagen capables de susciter encore une vraie émotion chez les amateurs.

En revenant aux 24 Heures du Nürburgring, Volkswagen cherche clairement à reconnecter son image à la compétition. Et ce n’est pas un hasard si la marque parle abondamment de “Racing”. Historiquement, Volkswagen R a toujours entretenu une relation particulière avec le sport automobile, même si cela restait souvent discret face aux mastodontes AMG, RS ou M.

Golf R 24H show car: