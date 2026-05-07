L’Audi Q4 e-tron 2026 arrive au catalogue

Audi Q4 e-tron restylé

Audi améliore son SUV électrique compact sur quasiment tous les points sensibles du marché actuel tout en abaissant ses tarifs.

Car le Q4 e-tron n’est pas un modèle secondaire dans la galaxie Audi. C’est même devenu le pilier électrique de la marque en Europe. Plus accessible qu’un Q6 e-tron, plus familial qu’une compacte comme l’A3, et moins intimidant qu’un gros SUV premium, ce modèle s’est progressivement installé comme l’équivalent électrique du Q5 d’autrefois : celui qu’on croise partout sans forcément le remarquer.

Une autonomie enfin au niveau des meilleures références

Le principal reproche adressé aux premières Q4 e-tron concernait souvent leur efficience. Pas catastrophique, mais rarement exemplaire face aux références du moment. Entre une Tesla Model Y très optimisée, une Hyundai Ioniq 5 capable de recharges éclairs ou même certains modèles chinois particulièrement agressifs sur les chiffres WLTP, Audi devait réagir.

Cette évolution corrige justement ce point sensible. Avec jusqu’à 580 km d’autonomie WLTP, la Q4 e-tron entre désormais dans le vrai match des SUV électriques premium longue distance. Audi annonce un gain d’efficience de 10 %, ce qui n’a rien d’anodin sur un véhicule déjà connu. Derrière ce chiffre se cachent probablement des optimisations logicielles, un moteur retravaillé et une meilleure gestion énergétique globale.

La consommation annoncée à partir de 15,2 kWh/100 km devient elle aussi intéressante pour un SUV familial premium. À titre de comparaison, un Mercedes EQA ou un Volvo EX40 restent généralement moins sobres dans la pratique.

Mais c’est surtout la recharge qui progresse franchement. Jusqu’à 185 kW en courant continu, avec un 10 à 80 % expédié en environ 27 minutes. Audi sait parfaitement que la guerre des électriques se joue désormais autant sur les temps d’arrêt que sur l’autonomie brute. Sur autoroute, récupérer près de 185 km en dix minutes change concrètement l’usage.

Audi Q4 Sportback e-tron restylé

Un intérieur qui corrige enfin les critiques des premières Audi électriques

Audi a longtemps vécu sur sa réputation de qualité perçue irréprochable. Puis les premières générations électriques ont parfois semé le doute. Plastiques moins flatteurs, interfaces complexes, ergonomie pas toujours convaincante… certains clients ont eu le sentiment que l’expérience premium devenait un peu artificielle.

Cette nouvelle Q4 e-tron semble justement vouloir réparer cela. La marque insiste énormément sur la montée en gamme qualitative de l’habitacle. Nouveau combiné numérique de 11,9 pouces, écran central de 12,8 pouces, nouvel environnement logiciel Android Automotive… Audi essaye clairement de moderniser un système qui commençait à vieillir face aux BYD, XPeng ou même Renault avec Google intégré.

L’intégration de ChatGPT dans l’assistant vocal illustre aussi une tendance qui devient incontournable dans le secteur. Après Volkswagen, Mercedes ou Peugeot, Audi suit le mouvement de l’IA conversationnelle embarquée. Reste évidemment à voir si cela servira réellement au quotidien ou s’il s’agira surtout d’un argument marketing de plus dans les brochures.

La recharge bidirectionnelle : gadget aujourd’hui, vrai sujet demain

C’est peut-être la nouveauté la plus intéressante sur le long terme. La Q4 e-tron devient la première Audi compatible recharge bidirectionnelle. Derrière ce terme un peu technique se cache une évolution majeure de l’automobile électrique.

Le système V2L permet déjà d’alimenter des appareils électriques directement depuis la voiture. Ordinateur, vélo électrique, machine à café ou équipement de camping deviennent utilisables via la batterie du véhicule. Un usage encore marginal aujourd’hui, mais qui séduit de plus en plus.

Plus important encore, Audi prépare la compatibilité V2H. Autrement dit : utiliser sa voiture comme batterie domestique pour alimenter une maison. Le système n’est pas encore activé en France faute de cadre réglementaire totalement stabilisé, mais le constructeur prépare clairement le terrain.

Dans un contexte où les coûts énergétiques restent imprévisibles, cette technologie pourrait devenir un argument bien plus décisif qu’on ne l’imagine actuellement.

Audi Q4 e-tron restylé

Des prix et des primes

Le vrai sujet reste probablement là. Audi lance sa nouvelle Q4 e-tron à partir de 45 990 € avec la petite batterie de 63 kWh. Et surtout, ce tarif baisse par rapport à la précédente génération malgré des prestations en hausse.

La version cœur de gamme S line à 490 €/mois montre aussi que la marque cible clairement les flottes et les professionnels. D’autant que la Q4 e-tron vise l’éligibilité à l’Eco-score français, devenu un élément presque aussi stratégique que l’autonomie elle-même.

La batterie 82 kWh débute à 46 990 €, et reste ainsi éligible aux aides à l’achat en France. Hors options, la version la plus chère monte à 59 990 €.

Globalement le nouvel Audi Q4 e-tron s’annonce donc comme plus compétitif, une nécessité pour progresser sur un marché de plus en plus concurrentiel.