Le retour de la Renault 4 Savane, en concept…pour l’instant !

Présentée en première mondiale à Roland-Garros 2025, la Renault 4 Savane 4×4 Concept entend marier l’esprit d’aventure d’un autre temps aux codes contemporains de l’électrification. Ce show-car, dévoilé sur le stand Renault à Paris dès le 19 mai, revisite une icône du passé avec un goût affirmé pour l’exploration… et la technique n’est pas oubliée, puisqu’on parle de transmission intégrale !

Une vraie transformation technique

Ce concept-car apporte une avancée technique intéressante : un petit moteur électrique sur le train arrière. Cette technologie est en cours de développement chez Renault, et pourrait aussi arriver chez Dacia, notamment sur les versions hybrides.

La garde au sol a été relevée de 15 mm et les voies élargies de 10 mm de chaque côté, pendant que des pneus Goodyear UltraGrip Performance+ en 225/55 R18 viennent renforcer les capacités de franchissement sur la boue ou la neige. Autant d’éléments qui rappellent les aptitudes d’un Dacia Duster, tout en conservant un style plus chic et décalé.

Une esthétique entre modernité et clin d’œil au passé

Visuellement, cette Savane 4×4 mise sur un look à la fois raffiné et original. Sa robe Vert Jade, inédite, contraste avec des inserts Noir Brillant sur les boucliers et passages de roue. Le toit reçoit un décor textile façon camouflage pixelisé, tandis que le logo « 4Savane » et le badge 4×4 s’affichent sans complexe.

À l’intérieur, la présentation monte en gamme avec une sellerie en textile TEP Brun Profond, des motifs pied-de-poule sur les dossiers et des surpiqûres ton sur ton. Une touche rétro s’invite avec le logo rétroéclairé sur la planche de bord.

Une vitrine plus qu’un projet de série ?

Même si le constructeur ne parle pour l’instant que d’un concept-car, ce 4×4 électrique compact pourrait trouver sa place dans la gamme si la demande suit.

En attendant une potentielle version de série, ce modèle se contente de faire le spectacle à Roland-Garros, aux côtés d’autres modèles emblématiques ou inédits, comme la Renault 5 Turbo 3E et la série spéciale Renault 5 E-Tech Roland-Garros. Le constructeur en profite pour rappeler son rôle de transporteur officiel du tournoi, avec une flotte de 187 véhicules électrifiés, ainsi que sa démarche solidaire à travers le programme « Give Me 5 ».

