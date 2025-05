Toyota bZ4X Touring : ce break électrique arrive en 2026

Toyota bZ4X Touring

Le Toyota bZ4X a été le tout premier SUV 100 % électrique de la marque japonaise. Très confidentiel et encore inconnu du grand public, ce SUV a connu une première mise à jour cette année, lire : Toyota bZ4X 2025 les évolutions. Surprise quelques mois plus tard : Toyota dégaine un bZ4X Touring, plus spacieux et plus logeable. Mais attention, il ne sera commercialisé qu’au printemps 2026. Voici les arguments de ce nouveau modèle électrique.

Une carrosserie allongée pour un vrai gain pratique

Le Toyota bZ4X Touring prend du volume avec des dimensions en hausse. C’est tout de même 14 cm de plus en longueur et 2 cm en hauteur par rapport au modèle standard. Ces évolutions profitent au volume de chargement puisque le coffre affiche désormais un volume de 600 litres, soit environ 200 litres de plus qu’auparavant. Un atout pour les départs en vacances !

À l’intérieur, Toyota promet aussi plus d’habitabilité à l’arrière, notamment en hauteur grâce à une ligne de toit plus généreuse et de plus grandes surfaces vitrées. Le dessin de la planche de bord évolue également, avec une console centrale repensée pour libérer davantage d’espaces de rangement au quotidien. L’écran central de 14″ permet d’afficher la planification d’itinéraire, bien utile sur ce type de véhicules.

Esthétiquement, le bZ4X Touring évolue beaucoup sur son profil, qui évoque celui d’un grand break surélevé. La partie arrière totalement redessinée rentre dans le rang, avec un bandeau de feux totalement horizontal, plus tendance et classique que les feux du bZ4X normal. Esthétiquement, le Touring nous semble donc plus consensuel.

Baroudeur dans l’âme

Avec ses barres de toit pouvant supporter jusqu’à 70 kg et sa capacité de remorquage portée à 1 500 kg, le bZ4X Touring assume sa vocation d’explorateur du week-end. Il vise clairement les amateurs de camping, de loisirs outdoor ou les propriétaires de vans aménagés. Le modèle reçoit également le système X-Mode pour optimiser la motricité sur terrains glissants : neige, boue ou chemins non carrossés.

Deux motorisations seront proposées, en 4X2 et en 4X4. La version propulsion développe 224 ch avec une autonomie pouvant atteindre 560 km selon le cycle WLTP, et devrait logiquement être plébiscitée par les acheteurs. En haut de gamme, une version à transmission intégrale, forte de 380 ch, profite d’un second moteur à l’arrière. L’autonomie de cette dernière devrait être plus basse, en raison du poids supérieur d’une bonne centaine de kilos, et donc d’une consommation supérieure…

Les deux versions du bZ4X Touring sont alimentées par une batterie lithium-ion de 74,7 kWh. En courant continu, la puissance de charge atteint jusqu’à 150 kW, ce qui permet de récupérer de 15 à 80 % de la charge en une trentaine de minutes. La recharge en courant alternatif se fait à 11 kW sur le modèle simple moteur, et jusqu’à 22 kW pour la version à deux moteurs.

A noter que la garantie de cette batterie peut aller jusqu’à 10 ans ou 1 million de kiliomètres, à condition de respecter un contrôle annuel de la batterie, une garantie appelée Battery Care Program.

Arrivée en 2026

La commercialisation du Toyota bZ4X Touring est prévue pour le printemps 2026. Aucun prix officiel n’a encore été annoncé, et il est probable que la version deux roues motrices attaque sous les 50000 euros. Mais quelle sera la diffusion du bZ4X Touring ? Malgré ses atouts, ce SUV pourra-t-il se faire un place plus importante sur le marché européen ?

Toyota continue en tout cas de développer sa gamme électrique, qui comporte en 2025 les Urban Cruiser, Toyota C-HR+ et bZ4X.

