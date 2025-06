Essai pneumatique hiver Michelin Pilot Alpin 5

A l’heure où les pneumatiques toutes saisons commencent à devenir de plus en plus répandus, les pneumatiques hiver n’ont pas dit leur dernier mot. Chez Michelin, le fameux pneumatique Alpin est même décliné en variante « Pilot Alpin 5 ». Destiné aux modèles hautes performances, ce modèle se veut un exemple en matière de précision de conduite et de freinage. Nous avons voulu tester les différences avec notre essai du Michelin Alpin 6 effectué il y a quelques années.

Les conditions de notre essai longue durée

Pour cet essai, nous avons réceptionné 4 pneumatiques Michelin Pilot Alpin 5 que nous avons monté sur une BMW 330e Touring. Un break familial hybride rechargeable, plutôt performant avec ses 292 ch, qui lui permettent de passer de 0 à 100 km/h en moins de 6 s. Et cette version étant une propulsion et non une transmission intégrale xDrive, ce qui ajoute un peu de sel à notre essai avec des pneus adaptés à l’hiver.

En monte d’origine, nous avons donc des pneumatiques plus larges à l’arrière du fait que ce soit une propulsion, et nous sommes aussi restés sur la taille d’origine, ici en 18″.

Essai du pneumatique hiver Michelin Pilot Alpin 5

Conception et technologie

Le Michelin Pilot Alpin 5 arbore une bande de roulement directionnelle sophistiquée, intégrant un nouveau polymère fonctionnel dans son composé de gomme.

La sculpture directionnelle et symétrique est dessinée pour obtenir la meilleure motricité possible sur la neige, et sur un sol mouillé. Alors que la rainure centrale permet d’améliorer les distances de freinage, et d’améliorer la résistance à l’aquaplanning.

Le mélange de gomme de dernière génération, intégrant un nouveau polymère fonctionnel, optimise l’adhérence et réduit les distances de freinage sur surfaces glissantes. De plus, ce pneu offre une longévité améliorée et contribue à une consommation de carburant réduite, grâce à une diminution de la résistance au roulement.

La conception de ce pneumatique est donc axée sur les performances et la sécurité, ce que nous avons pu vérifier.

Comportement sur routes sèches

Dès les premiers kilomètres sur asphalte sec, le Pilot Alpin 5 impressionne par sa tenue de route. La rigidité de ses flancs contribue à une stabilité remarquable en courbe, permettant d’exploiter pleinement le potentiel dynamique du véhicule. La direction se révèle précise, offrant un retour d’information fidèle et rassurant. Bien que conçu pour l’hiver, ce pneu rivalise aisément avec certains pneus été en termes de comportement routier, transformant l’expérience de conduite durant la saison froide. La BMW Série 3 de notre essai est restée aussi agréable à conduire avec les Pilot Alpin 5, en conservant un dynamisme et une précision exemplaires.

Performance sur routes mouillées

Sous la pluie, le Pilot Alpin 5 continue de démontrer son excellence. Les sculptures de la bande de roulement sont conçues pour évacuer efficacement l’eau, réduisant significativement les risques d’aquaplaning. Lors des freinages et des accélérations sur chaussée humide, le pneu maintient une adhérence constante, inspirant confiance même dans des conditions météorologiques défavorables.

Efficacité sur neige et verglas

Sur routes enneigées, le Pilot Alpin 5 offre une traction impressionnante. Les lamelles spéciales et le mélange de gomme optimisé assurent une motricité efficace lors des démarrages, des montées et des freinages. Le pneu mord littéralement la neige, garantissant une progression sûre et maîtrisée. Sur surfaces verglacées, bien que les performances soient légèrement en retrait par rapport à des pneus spécifiquement conçus pour la glace, le Pilot Alpin 5 maintient un niveau d’adhérence satisfaisant, surpassant de nombreux concurrents dans sa catégorie.

Malgré sa vocation sportive, le Pilot Alpin 5 surprend par son confort de conduite. Les irrégularités de la route sont bien absorbées, offrant un équilibre harmonieux entre fermeté et souplesse.

Usure et longévité

Après plusieurs milliers de kilomètres parcourus en conditions hivernales, le Pilot Alpin 5 démontre une usure uniforme, témoignant de sa durabilité. Il nous semble toutefois plus tendre que l’Alpin 6, ce qui devrait se traduire par une longévité moindre, ce que nous n’avons pu vérifier dans notre essai qui n’a duré « que » 5000 km.

Conclusion

Comme toujours Michelin nous propose un pneumatique hiver de premier choix. L’association Pilot avec la gamme Alpin permet de profiter de pneumatiques hiver performants, qui ne dénaturent pas le dynamisme d’un modèle comme la dernière BMW Série en propulsion. Sportivité, sécurité seront ses maitres mots : il faudra composer avec une consommation qui peut légèrement augmenter, et une durée de vie qui est peut-être inférieure à celle d’un Michelin Alpin 6, mais dépendra aussi fortement du véhicule et de la conduite de son conducteur.

Mais conserver un tel agrément de conduite avec un pneumatique hiver, belle performance de la part du manufacturier français.

