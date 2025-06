Volkswagen ID.4 et ID.5 : une finition Life mieux équipée en premier prix

Volkswagen ID.4 Life 2025

Dans un contexte où les véhicules électriques doivent se montrer toujours plus compétitifs, Volkswagen revoit sa copie sur les ID.4 et ID.5 avec une offre renforcée pour séduire un public plus nombreux. Deux nouveautés viennent dynamiser la gamme : une finition d’entrée de gamme baptisée Life, enrichie sans surcoût, et un nouveau pack d’options haut de gamme baptisé Style Max. Objectif : proposer plus d’équipements sans faire grimper les prix, pour rendre ses SUV électriques plus compétitifs. En 2025 en France, Volkswagen a immatriculé

Une entrée de gamme « Life » bien plus généreuse

Jusqu’ici, l’entrée de gamme des ID.4 et ID.5 s’appelait simplement « ID. ». Cette finition est désormais remplacée par la nouvelle Life, qui conserve le même tarif mais embarque de série une dotation bien plus complète. Le constructeur annonce un avantage client de 5 660 euros, un chiffre qui n’est pas anodin dans un segment où la bataille du rapport prix/prestations fait rage.

Dans les faits, cette finition ajoute plusieurs packs intéressants :

Intérieur Style avec sellerie bi-matière ArtVelours,

avec sellerie bi-matière ArtVelours, Pack Confort avec sièges chauffants et climatisation bi-zone,

avec sièges chauffants et climatisation bi-zone, Pack Assistance , comprenant entre autres le démarrage sans clé, une caméra de recul et l’assistant de stationnement intelligent,

, comprenant entre autres le démarrage sans clé, une caméra de recul et l’assistant de stationnement intelligent, Pack Infotainment, qui ajoute la navigation intégrée et la recharge à induction pour smartphone.

En termes de tarifs, l’ID.4 Life en version Pure de 170 ch (batterie 52 kWh nets) démarre à 37 500 euros bonus déduit, tandis que l’ID.5 Life avec la motorisation Pro 286 ch (batterie 77 kWh nets) s’affiche à 50 500 euros.

Volkswagen ID.5 Life 2025

Une finition « cœur de gamme » toujours stratégique

Volkswagen souligne que la finition Life Max, positionnée juste au-dessus, reste très populaire puisqu’elle représente près de 80 % des ventes. Pour 1 000 euros supplémentaires, elle ajoute notamment les projecteurs Matrix LED IQ.Light, des jantes 19 pouces, un hayon électrique et quelques éléments de design supplémentaires. Là encore, un avantage client de 2 630 euros est mis en avant sur l’ID.4.

Ce positionnement tarifaire permet à la gamme de rester compétitive face à des concurrents comme la Hyundai Ioniq 5, dont les versions d’entrée de gamme commencent à un tarif similaire mais avec une dotation souvent plus basique. Sur le marché français, le jeu des bonus écologiques favorise également cette stratégie d’équipement enrichi.

Le nouveau pack Style Max pour aller plus loin

Pour ceux qui souhaitent une expérience plus haut de gamme sans basculer dans des finitions élitistes, Volkswagen lance le pack Style Max, proposé à 2 000 euros sur la finition Life Max. Il permet de bénéficier d’un supplément d’équipements valorisé à 2 865 euros, tout en maintenant l’éligibilité au bonus écologique — un point important pour contenir le coût total.

Le contenu de ce pack est résolument orienté premium :

Pack Design Black (jantes 19’’ noires, toit noir laqué, badges noirs),

(jantes 19’’ noires, toit noir laqué, badges noirs), Toit panoramique vitré ,

, Sièges sport massants et électriques, avec sellerie spécifique « Top Sport ».

Avec ce pack, l’ID.4 se rapproche d’un niveau de présentation plus statutaire, sans atteindre les tarifs des versions GTX ou de modèles rivaux premium comme le BMW iX1 ou le Mercedes EQA, souvent bien plus onéreux à niveau d’équipement équivalent.

Des mensualités attractives pour démocratiser l’électrique

Enfin, Volkswagen met en avant une offre de financement compétitive via Volkswagen Financial Services. L’ID.4 Pure en finition Life est proposée à partir de 229 euros / mois, tandis qu’il faut compter 299 euros / mois pour la version Pro Life et 379 euros / mois pour la Pro avec le pack Style Max.

Ces loyers visent à rendre les modèles ID plus accessibles, notamment à ceux qui hésitent encore à franchir le pas de l’électrique, freinés par des prix d’achat élevés.

Les ventes de voitures électriques baissent, et Volkswagen compte bien en tout cas miser sur la mauvaise fortune de Tesla dont les chiffres sont en chute libre.