La petite Renault 5 Five de 95 ch est arrivée au catalogue, à 22990 euros !

Renault 5 E-TECH Five

Renault avait annoncé depuis des années que la R5 E-TECH serait proposée à un prix de départ de 25000 euros. La promesse a été maintenue malgré l’inflation qui opère ces dernières années, avec un prix catalogue de 24900 euros pour la Renault 5 E-TECH Five 95 ch. Que vaut ce premier prix par rapport à la Renault 5 E-TECH Evolution 120 ch ici à l’essai, facturée 3000 euros de plus ?

Des performances à la baisse, une autonomie similaire

La baisse de prix de la Renault 5 Five commence sur le niveau de puissance, qui est désormais bridé à 95 ch. Soit le mode Eco de la version 120 ch…

Avec 25 ch de moins, la Renault 5 Five accélère de 0 à 100 km/h en 12 s, contre 9 s pour la version 120 ch. Une différence notable, qui sera surtout pénalisante sur route mais sans doute pas en ville.

En revanche l’autonomie reste stable : cette version Five dispose de la même batterie de 40 kWh, et peut donc annoncer 310 km, ce qui sera suffisant pour une utilisation au quotidien.

Renault a par contre revu sa dotation au niveau des chargeurs embarqués, puisque cette version fait l’impasse sur la charge rapide DC. Les sorties loin du domicile seront donc nettement plus compliquées…

Le chargeur AC 11 kW est le même que celui de la version 120 ch, mais la fonctionnalité V2L n’est plus de mise.

En dehors de la baisse de puissance, c’est donc l’équipement qui va se réduire sur cette nouvelle finition Five, voici le détail par rapport à la version Evolution.

Renault 5 E-TECH Five

Quel niveau d’équipements sur la finition Five ?

Extérieurement, la R5 Five conserve la présentation de la finition Evolution, avec les jantes tôle 18″ habillées d’enjoliveurs Disco. Dommage en revanche que Renault n’ait pas ajouté des stickers latéraux et sur le hayon arrière pour faire le parallèle avec la Supercinq Five de l’époque.

Petite limite aussi pour l’extérieur, avec seulement deux teintes proposées : le noir étoilé en peinture gratuite, ou le vert pop en option à 800 euros. Pour choisir du blanc ou du jaune, vous serez obligé de passer sur la finition Evolution.

A l’intérieur, la R5 Five perd en revanche la climatisation automatique, remplacée par une climatisation manuelle. La bonne nouvelle, c’est que cette finition d’entrée de gamme conserve le système multimédia openR 10,1 » ainsi que l’instrumentation de bord 7 ». Visuellement, la planche de bord est donc là aussi très proche de la version Evolution.

Renault 5 E-TECH Five

Bilan des courses

Pour 3000 euros de moins que la R5 Evolution 120 ch, la R5 Five perd donc de la puissance, le chargeur rapide, la charge bi-directionnelle V2L, et la régulation de climatisation. Des économies compréhensibles pour faire chuter le prix de cette version d’entrée de gamme, qui préserve son look et son habitacle technologique. Affichée à 22990 euros bonus de 2000 euros déduit, cette nouvelle version devrait séduire ceux qui la destinent à des charges domicile, et aux trajets du quotidien. Elle risque en revanche d’être moins prisée en occasion : attention à la revente…

Renault 5 E-TECH Five