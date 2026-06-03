Fiat Grizzly : de nouvelles infos sur ce SUV compact ambitieux

Fiat Grizzly

Le nom surprend presque davantage que la voiture elle-même. Grizzly. Chez Fiat, l’époque où l’on se limitait aux petites citadines semble désormais bien loin. Après le lancement du Grande Panda, la marque italienne prépare un modèle nettement plus ambitieux qui vise l’un des segments les plus disputés du marché européen : celui des SUV familiaux compacts.

Et cette fois, Fiat ne compte manifestement pas jouer les figurants.

Un Panda qui a grandi

À première vue, difficile de ne pas voir un lien direct avec le Grande Panda. Le futur Grizzly reprend cette silhouette anguleuse devenue la nouvelle signature stylistique de Fiat. Les surfaces sont simples, les volumes assumés et l’ensemble revendique un côté robuste qui rappelle immédiatement ce que Dacia a réussi avec le Bigster.

La recette n’est pas nouvelle. Pourtant, elle semble particulièrement adaptée au marché actuel où les SUV aux lignes très travaillées commencent parfois à lasser.

Le Grizzly mesurera environ 4,50 mètres de long. Cela le place directement face à des modèles comme le Dacia Bigster, le Nissan Qashqai ou encore ses cousins Opel Frontera et Citroën C3 Aircross !

Fiat prévoit même deux déclinaisons distinctes : un SUV classique et un Grizzly Fastback à la silhouette plus dynamique, suivant une tendance déjà largement exploitée par Renault, Volkswagen ou Peugeot.

Fiat Grizzly

Le vrai enjeu n’est pas le style

Ce qui pourrait faire la différence se situe ailleurs. Depuis plusieurs années, les familles européennes recherchent davantage d’espace sans forcément monter en gamme. C’est précisément sur ce terrain que Fiat veut attaquer.

Le constructeur annonce déjà un coffre « parmi les meilleurs de la catégorie ». Une déclaration ambitieuse lorsque l’on sait que le Bigster revendique jusqu’à 677 litres.

L’habitacle devrait reprendre une grande partie de l’univers découvert dans le Grande Panda. Les références au célèbre site industriel de Lingotto devraient être conservées, tout comme les formes ovales qui caractérisent déjà le tableau de bord du petit SUV.

Une plateforme déjà bien connue

Sous sa carrosserie, le Grizzly ne partira pas d’une feuille blanche. Il reposera sur la plateforme Smart Car de Stellantis, déjà utilisée par le Fiat Grande Panda, le Citroën ë-C3 Aircross ou encore le Opel Frontera.

Cette architecture a été conçue avec un objectif simple : réduire les coûts tout en permettant plusieurs types de motorisations. On retrouvera ainsi le désormais incontournable trois-cylindres essence 1,2 litre associé, selon les versions, à une hybridation légère et à la boîte automatique électrifiée à six rapports déjà largement diffusée au sein du groupe Stellantis.

Rien de révolutionnaire techniquement, mais une solution qui permet de maintenir des tarifs contenus tout en répondant aux exigences européennes en matière d’émissions.

L’électrique ne sera pas oubliée

Le Grizzly devrait également être proposé en version 100 % électrique. Les informations disponibles évoquent deux batteries de 44 kWh et 54 kWh. Sur le papier, cela pourrait permettre de parcourir respectivement environ 290 et 400 kilomètres selon le cycle WLTP.

Ces chiffres placeraient le futur SUV Fiat dans la moyenne actuelle du segment. Sans impressionner, mais sans véritable faiblesse non plus.

L’intérêt pourrait surtout venir du rapport prix-prestations. Si Fiat parvient à conserver un ticket d’entrée proche de 30 000 euros pour la version électrique, le Grizzly deviendrait l’un des SUV familiaux électriques les plus accessibles du marché européen.

Un modèle crucial pour l’avenir de Fiat

Au-delà du produit lui-même, le Grizzly raconte quelque chose de plus important. Depuis plusieurs années, Fiat s’est progressivement recentré sur une gamme réduite, dominée par la 500 et ses dérivés. Cette stratégie a permis de préserver la rentabilité de la marque mais a également limité sa présence sur plusieurs marchés européens.

Avec le Grande Panda puis le Grizzly, le constructeur italien semble retrouver une ambition plus large. L’objectif est clair : revenir dans le cœur du marché avec des véhicules familiaux simples, abordables et suffisamment attractifs pour rivaliser avec les références du segment.

Le pari n’est pas gagné d’avance. Le Bigster bénéficie déjà d’une forte notoriété naissante et le Qashqai reste l’un des piliers du marché européen. Pourtant, Fiat possède un atout que peu de concurrents peuvent revendiquer : une image populaire profondément ancrée dans l’histoire automobile européenne.

Reste désormais à voir si cette promesse de grand SUV accessible se traduira dans les tarifs définitifs. C’est probablement là que se jouera une bonne partie du destin du futur Grizzly.