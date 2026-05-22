Citroën relance la 2 CV : le pari le plus risqué de la marque depuis longtemps

Personne ne connait encore le design de la future 2CV – illustration Actu Auto

Il y avait quelque chose d’assez prévisible dans la manière dont les constructeurs allaient finir par ressortir leurs vieux noms. Renault l’a fait avec la 5. Fiat vit presque en permanence sur l’héritage de la 500. Même Volkswagen regarde régulièrement du côté de ses icônes quand il faut remettre un peu d’émotion dans des gammes devenues très rationnelles.

Chez Citroën, la question de la 2 CV revenait sans cesse. Depuis des années, presque à chaque concept-car vaguement rétro. Sauf que cette fois, la marque confirme réellement le retour du nom. Et ça change beaucoup de choses.

Parce qu’on ne touche pas à la 2 CV comme on relance une finition ou un logo historique.

Ce qui intéresse vraiment Citroën aujourd’hui

Le plus frappant dans cette annonce, ce n’est finalement pas la nostalgie. Citroën insiste même lourdement là-dessus. La future 2 CV ne serait pas un exercice néo-rétro façon Renault 5 ou MINI. L’idée semble plutôt être de reprendre le rôle qu’occupait la voiture originale. Et ça dit énormément du moment actuel.

La première 2 CV arrivait dans une France encore rurale, où beaucoup d’automobilistes découvraient tout juste la mobilité individuelle. Aujourd’hui, le problème est différent, mais le fond reste proche : la voiture neuve devient inaccessible pour une partie croissante de la population européenne.

L’électrique devait démocratiser l’automobile. On se retrouve avec des citadines à 35 000 euros et des SUV compacts qui dépassent parfois les 50 000 euros sans provoquer beaucoup de réactions chez certains constructeurs. Citroën tente donc autre chose.

Pas vraiment du premium accessible. Pas du low-cost pur non plus. Une sorte d’automobile volontairement simplifiée mais désirable. C’est probablement le mot clé dans toute cette histoire.

La simplicité, tout le monde en parle. Peu savent encore la vendre.

La future 2 CV devrait être électrique, légère, pensée pour la ville mais aussi pour un usage quotidien sans sophistication inutile. Dit comme ça, on pourrait presque croire à une version modernisée de la Citroën Ami. Sauf qu’ici, la marque vise manifestement une vraie voiture familiale compacte.

Depuis plusieurs années, Citroën cherche sa place au sein de Stellantis. Peugeot occupe le terrain semi-premium. Fiat maîtrise mieux l’affectif. Opel reste rationnel. Citroën, elle, oscille encore entre innovation sociale et voitures au positionnement parfois flou.

Le succès récent de la Citroën ë-C3 a sans doute conforté la marque dans une idée : il existe une clientèle prête à accepter moins de sophistication si le prix redevient cohérent.

La 2 CV originale était minimaliste par nécessité économique. Aujourd’hui, la sobriété peut vite donner l’impression d’un produit au rabais si elle est mal exécutée. Dacia l’a compris avant tout le monde : une voiture simple doit quand même dégager une forme de robustesse et de personnalité.

Citroën parle beaucoup de “liberté de mouvement”. Une formule un peu marketing, évidemment. Pourtant, derrière le discours, il y a une réalité réglementaire qui pousse les marques vers des véhicules électriques plus petits et plus légers. Les énormes SUV électriques deviennent compliqués à rentabiliser en Europe, notamment avec les nouvelles contraintes environnementales et urbaines.

La future 2 CV pourrait donc arriver exactement au bon moment.

Une voiture populaire… dans un marché qui ne l’est plus vraiment

La nouvelle Renault 5 E-Tech mise énormément sur le capital sympathie et un design immédiatement reconnaissable. Chez Fiat, la Fiat Grande Panda tente déjà ce mélange entre simplicité, look fort et prix contenu. Citroën ne peut donc pas simplement ressortir des phares ronds et un toit en toile.

Le constructeur devra réussir quelque chose de plus compliqué : rendre acceptable une forme de décroissance automobile. Faire aimer une voiture qui assumera probablement des compromis techniques, une puissance modeste, des matériaux simplifiés et une autonomie raisonnable.

Autrement dit, tout ce que l’industrie automobile évite généralement de mettre en avant. Et pourtant, l’époque commence peut-être à changer un peu. Les jeunes acheteurs regardent davantage les coûts d’usage. Les centres-villes deviennent hostiles aux gros véhicules. L’idée même de possession automobile évolue.

La vieille 2 CV avait fini par devenir culte presque malgré elle. Elle répondait simplement à un besoin réel avec une logique extrêmement honnête. C’est probablement ce que Citroën cherche à retrouver aujourd’hui. Pas le style exact. Pas la silhouette. Presque une philosophie industrielle oubliée depuis longtemps.

Reste une question : le marché européen accepte-t-il encore les voitures modestes… ou préfère-t-il seulement en parler avec nostalgie ?

Le Salon de Paris 2026 donnera déjà quelques réponses. Et probablement beaucoup d’autres débats.