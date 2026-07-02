Dacia Sandero Hybrid 155 : des prix canon dès 19990 euros

Dacia Sandero Hybrid 155

Il aura fallu attendre que le reste de la gamme passe progressivement à l’hybridation avant que la Sandero y ait enfin droit. C’est désormais chose faite. À partir de cet été, la citadine la plus vendue auprès des particuliers en Europe pourra être commandée avec la motorisation Hybrid 155, déjà connue sur les Duster, Jogger et Bigster.

Ce choix n’a rien d’anodin. Depuis plusieurs années, la Sandero s’est imposée comme la voiture du rapport prix/prestations. En ajoutant une version full hybrid, Dacia répond à une demande qui ne cesse de progresser, tout en essayant de conserver un positionnement tarifaire imbattable.

La marque revendique d’ailleurs un argument fort : proposer l’hybride intégral le moins cher du marché. Attention cependant : actuellement la MG3 Hybrid+ est à 18990 euros avec une remise commerciale de 1000 euros.

Une mécanique désormais bien connue chez Dacia

Cette nouvelle déclinaison ne constitue pas une révolution technique. Le groupe Renault exploite déjà cette chaîne de traction sur plusieurs modèles et Dacia en a largement éprouvé la fiabilité.

Sous le capot, on retrouve un moteur essence atmosphérique de 1,8 litre développant 109 ch, épaulé par deux moteurs électriques et une batterie de 1,4 kWh. L’ensemble délivre une puissance cumulée de 155 ch via une boîte automatique électrifiée à crabots, dépourvue d’embrayage.

Cette architecture présente un avantage évident au quotidien. Les démarrages s’effectuent systématiquement en mode électrique et, en circulation urbaine, Dacia annonce jusqu’à 80 % du temps de roulage sans solliciter le moteur thermique.

Les chiffres de consommation restent particulièrement contenus pour une citadine de cette puissance : 4,2 l/100 km pour la Sandero et 4,4 l/100 km pour la Stepway, avec des émissions comprises entre 96 et 100 g/km de CO₂. De quoi échapper au malus écologique tout en réduisant sensiblement le budget carburant face à une version essence classique.

Dacia Sandero Hybrid 155

Une Sandero qui suit enfin l’évolution du marché

L’arrivée de cette motorisation traduit aussi une évolution du marché européen. Les hybrides non rechargeables représentent désormais une part importante des immatriculations et séduisent les automobilistes qui souhaitent réduire leur consommation sans avoir à recharger leur voiture.

Chez Dacia, cette tendance est particulièrement visible. Après le Jogger, puis le Duster et le Bigster, il devenait difficile de laisser la Sandero à l’écart alors qu’elle représente le cœur des ventes de la marque.

Cette décision devrait également séduire les conducteurs qui hésitaient entre une Sandero très abordable mais exclusivement thermique et des concurrentes hybrides comme les Toyota Yaris Hybrid, MG3 Hybrid+ ou Renault Clio E-Tech. Jusqu’à présent, Dacia ne pouvait tout simplement pas rivaliser sur ce terrain.

Un supplément raisonnable… sans être négligeable

Le principal enjeu reste évidemment le prix.

Sur Sandero Expression, l’Hybrid 155 est affichée à 19 900 €. Cela représente :

+3 850 € par rapport à la TCe 100 ;

par rapport à la TCe 100 ; +3 750 € face à l’Eco-G 120 GPL ;

face à l’Eco-G 120 GPL ; +2 150 € comparé à l’Eco-G 120 Auto.

L’écart reste donc conséquent. Pour un automobiliste parcourant essentiellement de longs trajets routiers, la version GPL conservera probablement un meilleur rapport coût d’utilisation.

En revanche, pour un usage principalement urbain ou périurbain, où l’hybridation peut fonctionner une grande partie du temps en électrique, le surcoût devient plus facile à amortir grâce à une consommation nettement plus faible et au confort apporté par la boîte automatique.

Le constat est similaire sur les autres finitions. La version Hybrid réclame environ 2 000 à 4 000 € supplémentaires selon la motorisation choisie comme point de comparaison. Ce n’est pas anodin sur une voiture dont le succès repose justement sur des tarifs serrés.

Une stratégie cohérente pour Dacia

Cette arrivée ne transforme pas la philosophie de la Sandero. Elle continue d’offrir plusieurs solutions adaptées à des profils très différents : essence pour le prix d’appel, GPL pour les gros rouleurs soucieux de leur budget et désormais hybride pour ceux qui recherchent davantage d’agrément sans passer à l’électrique.

On peut aussi y voir une préparation aux futures normes européennes sur les émissions de CO₂. En élargissant son offre électrifiée sur son modèle le plus vendu, Dacia réduit mécaniquement les émissions moyennes de sa gamme tout en évitant de renoncer à ce qui fait son succès : des voitures simples et financièrement accessibles.

Reste désormais à voir si les acheteurs historiques de la Sandero accepteront de franchir le seuil symbolique des 20 000 euros. Une somme qui aurait semblé impensable il y a quelques années pour une citadine Dacia, mais qui reste aujourd’hui très compétitive face aux autres hybrides du segment.

Tarifs de la Dacia Sandero Hybrid 155

Finition Motorisation Prix TTC Essential SCe 65 13 290 € TCe 100 13 990 € Expression SCe 65 14 800 € TCe 100 16 050 € Eco-G 120 16 150 € Eco-G 120 Auto 17 750 € Hybrid 155 19 900 € Journey TCe 100 17 050 € Eco-G 120 17 150 € Eco-G 120 Auto 18 750 € Hybrid 155 20 900 €

Tarifs de la Dacia Sandero Stepway Hybrid 155