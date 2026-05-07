Essai Renault Clio 6 E-TECH 160 : la nouvelle référence ?

Malgré des ventes 2025 au top niveau, la Clio 5 a vu arriver sa remplaçante dès ce début d’année 2026. Et la nouvelle Clio 6 arrive avec des arguments à même de faire plier la concurrence : des tarifs contenus sans hausse majeure, un gabarit en hausse, et une nouvelle motorisation full hybride. Peut-elle dès lors revendiquer dès son arrivée qu’elle veut porter la couronne dans la catégorie des citadines de segment B ?

Design : un renouveau complet

Alors que la Clio 5 avait déçu à sa sortie en raison d’un design trop proche de la précédente génération, la nouvelle Clio n’a pas commit la même erreur. Cette fois-ci, l’équipe de designers menée par Gilles Vidal ( reparti depuis chez Stellantis ) a opté pour une stratégie payante : repartir vers de nouveaux horizons. Et quand la R5 E-TECH veut attirer les nostalgiques, la Clio 6, elle, mise sur le futur. De face ou de derrière, il ne sera donc pas possible de confondre la nouvelle avec sa devancière. A l’avant, les designers ont opté pour des « projecteurs flottants enchâssés dans une platine noire », qui apportent un regard très perçant à cette nouveauté. Sur les flancs du bouclier avant, on retrouve la signature lumineuse qui évoque le losange, avec des lignes lumineuses géométriques spectaculaires. Et la nouvelle calandre hexagonale sans cadre est aussi une vraie nouveauté sur la Clio.

De profil, la Clio 6 présente des arches de roues en noir laqué dès la version Techno, une inspiration peut-être empruntée à sa grande rivale, la Peugeot 208. Les poignées arrière intégrées au niveau du vitrage sont elles, reprises aux précédentes Clio.

Les feux arrière sont vraiment inédits sur une Clio

A l’arrière, les quatre feux individuels s’inspirent de voitures de sport…Dans l’ensemble cette Clio 6 mise sur le dynamisme et se veut avant tout « latine ». Elle a évité le piège de vouloir être trop consensuelle comme ne l’était sa devancière.

L’autre gros changement de cette citadine nouvelle génération, c’est une hausse de gabarit assez marquée. La Clio 6 mesure 4,12 m de long, soit tout de même 7 cm de plus que la Clio 5. Plus large, elle semble clairement plus assise sur la route et prend une nouvelle dimension.

Cette version Techno est ici embellie par la présence de jantes alliage 18″ optionnelles « rythmic » vendues 600 euros, et d’une peinture métallisée vert absolu qui est gratuite. Cette teinte est d’ailleurs indisponible sur la version supérieure Esprit Alpine. La palette compte en tout 7 teintes.

Nouvelle ambiance à bord

En prenant place dans la Renault Clio 6, on constate immédiatement une inspiration venue de la R5 E-TECH dans l’aménagement et l’ergonomie des commandes. Pas de disposition en L comme sur l’Austral, ni de tablette verticale comme sur le Captur : ici les designers ont privilégié une lecture horizontale avec deux dalles placées côte à côte pour l’instrumentation numérique et l’info-divertissement. Et chose étonnante chez Renault, l’écran central est orienté côté conducteur, comme chez BMW ! Cet écran de 10″ conserve d’ailleurs les mêmes dimensions dès le premier niveau de finition.

La qualité des écrans est appréciable, avec une très belle résolution. Livré avec ses applications Google intégrées, le système multimédia openR link est très agréable à utiliser, intuitif et réactif à la fois.

La disposition est similaire à celle de la R5, bien que la planche de bord soit inédite

On apprécie au passage la présence de vraies commandes classiques pour la climatisation. L’ergonomie peut pâtir d’un grand nombre de commodos, une critique partagée avec la R5 E-TECH. A droit du volant, vous avez ainsi un vieux commodo pour la partie musique, un commodo classique pour les essuies-glaces, et au-dessus, le levier de vitesses.

Cette version Techno bénéficie déjà d’un éclairage d’ambiance, présent sur les contreportes avant et face au passager. En revanche les passagers arrière n’auront pas droit aux mêmes égards. L’éclairage change de couleur selon les modes de conduite sélectionnés : une bonne idée. Vous avez du vert par exemple en mode ECO, du jaune orangé sur le mode Confort, et du rouge en mode Sport. Une teinte reprise dans le combiné d’instrumentation, l’écran central, et les éclairages présents à l’avant.

La sellerie sur la Clio 6 hybride Techno

La sellerie n’est pas en textile uniquement, mais façon « semi-cuir » avec les renforts latéraux habillés de textile enduit. En revanche un petit bémol pour le conducteur : selon sa position de conduite, l’accoudoir central est trop bas, et trop reculé.

Aux places arrière, l’espace est assez généreux pour une citadine même si dans les faits, l’empattement a peu progressé. Au niveau accueil, dommage que les contreportes soient privées de l’éclairage d’ambiance des portes avant, et qu’elles soient uniquement habillées de plastiques rigides. Les vitres surteintées et l’absence de toit panoramique ou ouvrant en option condamne les passagers arrière à occuper un espace sombre.

Renault n’a pas oublié le coffre, avec une contenance de 309 litres, contre 391 litres pour les versions essence. Choisir l’hybridation impose donc de revoir son chargement à la baisse. La marque précise avoir réduit la hauteur du seuil de coffre, un effort toujours bienvenu.

La contenance du coffre est réduite sur la version hybride

160 ch, mais surtout full hybride

En entrée de gamme, la Clio 6 est proposée avec le moteur TCe 115 ch en boîte manuelle et en boîte double embrayage EDC. Juste au-dessus, la motorisation E-TECH full hybride affiche désormais fièrement une puissance de 160 ch ! Un niveau en hausse de 15 ch par rapport à l’ancienne Clio 5. Mais les motoristes Renault ne se sont pas contentés de faire évoluer la puissance moteur, puisqu’on retrouve ici la motorisation des Captur et Symbioz. A savoir non plus un moteur 1.6 atmosphérique sous le capot, mais un bloc 1.8.

La motorisation E-TECH 160 ch est partagée avec les Captur et Symbioz

Avec 160 ch, on pourrait s’attendre à des performances très dynamiques, mais cette Clio E-TECH n’a rien d’une petite GTI. Ce qui est toujours le propre des motorisations hybrides, conçues avant tout pour réduire la consommation et les émissions de CO2. Mais au final en consommation mixte, elle ne s’affiche qu’à un litre de moins que la motorisation TCe 115 EDC…nous en reparlerons sur la partie budget.

En revanche en matière de performances, cette Clio hybride affiche un 0 à 100 km/h en 8,3 s, contre 10 s pour la version TCe 115 EDC. Un écart notable, même si une fois encore, on aurait pu espérer davantage. La vitesse de pointe semble elle aussi bridée, à seulement 180 km/h, ce qui ne dérangera pas au quotidien…

Dès la prise en main en ville, cette Clio 6 se révèle très maniable, et circule énormément en électrique dans cette motorisation full hybride. Un gain en silence de fonctionnement, et donc en confort. Précisons au passage que pour la maniabilité, les ingénieurs Renault on fait le choix d’une direction plus directe avec un tour de volant de butée à butée de 2,6, contre 3,3 sur Clio 5. C’est lors de certaines phases d’accélération ou même de roulage à vitesse stabilisée sur voie rapide que le 4 cylindres se fera entendre, et bien davantage que sur un Symbioz. Il existe un vrai gap à ce niveau-là, qu’on doit aussi retrouver entre Clio et Captur.

Le mode E-Drive par exemple, utilise le moteur électrique pour entrainer les roues alors que le moteur essence tourne pour recharger la batterie. Cela crée un décalage de perception entre l’accélération du conducteur et le niveau sonore entendu dans l’habitacle, mais rien de nouveau bien entendu, puisque la Clio 5 E-TECH 145 fonctionnait de la même façon. Si vous préférez entendre le moteur essence ronfler selon vos seules sollicitations de l’accélérateur, il vaut mieux choisir le TCe 115 ch.

Sur route, la Clio 6 profite de ses voies élargies pour offrir une belle stabilité, qui ne donne jamais l’impression d’être au volant d’une simple citadine. Elle peut ainsi prétendre à une véritable polyvalence en se montrant à l’aise sur tous types de parcours, y compris sur de longs trajets. C’est l’une des forces de la Clio 6, à l’aise sur tous les terrains.

La Clio 6 est à l’aise sur tous types de trajets

De nombreux équipements de sécurité sont de série sur cette Clio Techno. Mais il reste tout de même un pack optionnel à 800 euros, le pack safety, driving & parking. Celui-ci comprend l’avertisseur d’angle mort et détection arrière avec correction trajectoire d’urgence, le régulateur de vitesse adaptatif intelligent + centrage dans la voie, la caméra 3D vision 360, les aides au parking avant, arrière, latérale et parking mains libres, l’avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière avec freinage automatique d’urgence, et l’alerte sortie sécurisée des occupants. Ce pack sera donc utile en conduite, mais aussi lors des manoeuvres ! En tout, ce sont pas moins de 29 aides à la conduite qui sont présentes sur la Clio 6, et sans avoir besoin d’acheter le niveau de finition le plus cher.

L’un des points forts de la Clio E-TECH 160 est bien entendu sa consommation très raisonnable, qui aurait d’ailleurs pu laisser espérer une autonomie record. Dommage que la taille du réservoir ( 43 litres ) ne permette pas d’afficher des niveaux de l’ordre de 1200 kilomètres. Mais au moins les plein relaivement espacés ne seront pas trop chers…

L’autonomie de départ indiquait 810 km, ce qui est déjà une belle performance face à une citadine essence classique. Et la consommation lors de l’essai aura été très raisonnable, avec seulement 4,4 L. Des internautes nous ont d’ailleurs signalé sur notre compte tik tok avoir parcouru bien plus de kilomètres avec ce modèle !

Budget : des prix raisonnables

Si la Renault Clio 6 est proposée à un prix de départ plutôt bien placé de 19900 euros, la version E-TECH est nettement moins abordable, puisqu’elle s’affiche à 24600 euros dans la finition de base Evolution. Une finition d’ailleurs assez dépouillée, avec des jantes tôle et des éléments en plastique brut et non en noir laqué. Cette Clio Techno E-TECH 160 est affichée en prix catalogue à 27600 euros, une somme qui commence à chiffrer pour une citadine.

L’équipement de série en revanche est déjà complet : sellerie textile 100% recyclé jacquard satin embossé noir, textile enduit, surpiqures rouges, siège conducteur et passager avec réglage en hauteur, caméra de recul digitale, projecteurs Full LED, rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables électriquement et rabattables automatiquement, openR link 10,1 » : navigation, Google intégré, audio Arkamys Auditorium, 6 haut-parleurs, climatisation automatique régulée, jantes alliage diamantées noir 16″ dynamo, vitres et lunette arrière surteintées, carte accès et démarrage mains-libres, régulateur de vitesse adaptatif, allumage automatique des phares avec commutation automatique des feux de route/croisement, multi-sense…

L’éclairage d’ambiance s’étendu aux contre-portes pour les places avant

Si on prend en compte les 1,1 L de consommation économisés tous les 100 km, combien de distance faut-il parcourir pour amortir l’écart de prix entre les motorisations TCe 115 EDC et E-TECH 160 ? A raison de 2 euros le litre, le résultat est assez éloquent : 100.000 km. En revanche en leasing, la réponse est très différente. Renault affiche la Clio Techno TCe 115 EDC à 251 euros par mois, contre 280 euros pour la Clio Techno E-TECH 160 ch. Les 29 euros d’écart par mois se réduiront alors à 9 euros seulement pour un kilométrage de 1000 km, du fait d’un budget carburant plus réduit de 20 euros. A méditer !