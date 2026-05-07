Conclusion essai Renault Clio 6 E-TECH 160 : notre avis sur cette citadine

Produite en Turquie, la Renault Clio 6 s’impose comme un modèle majeur sur le segment B. Elle profite d’un design moderne et totalement renouvelé, d’une motorisation full hybride économique, et d’un vaste arsenal de technologies embarquées. D’ailleurs sur Clio 5 la motorisation E-TECH 145 avait représenté en Europe jusqu’à 30 % des ventes.
Notons au passage que la finition Techno est déjà très complète en équipement, et représente un coeur de gamme plus compétitif que la version Esprit Alpine dont le surcoût n’est pas indispensable.
Avec des tarifs contenus, Renault propose donc un nouvel opus de la Clio très convaincant, polyvalent et sans gros point faible. Une nouvelle fois, la Clio a bien « tout d’une grande »…
On a aimé :
-Design renouvelé
-Equipement complet en finition Techno
-Autonomie élevée
-Consommation réduite
On n’a pas aimé
-Insonorisation moteur parfois perfectible
-Performances « bridées » au vu de la puissance
-production hors UE pour un best-seller français
|
Fiche Technique
Renault Clio 6 E-TECH 160
|Moteur essence / système hybride
|Nombre de cylindres
|4
|Cylindrée
|1793 cm3
|Puissance
|80 kW / 109 ch
|Couple moteur
|172 Nm à 4000 tr/min
|Puissance cumulée
|160 ch
|Performances
|Vitesse maxi
|180 km/h
|0 à 100 km/h
|8,3 s
|Capacité de la batterie
|NC
|Consommation et rejets de CO2
|Consommation mixte
|3,9 l/100 km (WLTP)
|Consommation électrique
|/
|Autonomie électrique
|/
|Taux de CO2 mixte
|89 g/km
|Malus écologique (France) 2026
|zone neutre
|Dimensions & mesures
|Longueur
|4,12 m
|Largeur
|1,77 m
|Hauteur
|1,45 m
|Empattement
|2,59 m
|Capacité du réservoir
|39 litres
|Capacité du coffre
|309 L
|Poids à vide
|1 271 kg
|Prix
|Prix d’entrée de gamme
|à partir de 19.900 €
|Prix du modèle essayé
|27.600 € ( hors options )