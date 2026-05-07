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Conclusion essai Renault Clio 6 E-TECH 160 : notre avis sur cette citadine

7 mai 2026
Sébastien Rabatel
Conclusion essai Renault Clio 6 E-TECH 160 : notre avis
Conclusion essai Renault Clio 6 E-TECH 160 : notre avis

Produite en Turquie, la Renault Clio 6 s’impose comme un modèle majeur sur le segment B. Elle profite d’un design moderne et totalement renouvelé, d’une motorisation full hybride économique, et d’un vaste arsenal de technologies embarquées. D’ailleurs sur Clio 5 la motorisation E-TECH 145 avait représenté en Europe jusqu’à 30 % des ventes.

Notons au passage que la finition Techno est déjà très complète en équipement, et représente un coeur de gamme plus compétitif que la version Esprit Alpine dont le surcoût n’est pas indispensable.

Avec des tarifs contenus, Renault propose donc un nouvel opus de la Clio très convaincant, polyvalent et sans gros point faible. Une nouvelle fois, la Clio a bien « tout d’une grande »…

On a aimé :

-Design renouvelé

-Equipement complet en finition Techno

-Autonomie élevée

-Consommation réduite

On n’a pas aimé

-Insonorisation moteur parfois perfectible

-Performances « bridées » au vu de la puissance

-production hors UE pour un best-seller français

 

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Fiche Technique

Renault Clio 6 E-TECH 160
Moteur essence / système hybride
Nombre de cylindres 4
Cylindrée 1793 cm3
Puissance 80 kW / 109 ch
Couple moteur 172 Nm à 4000 tr/min
Puissance cumulée 160 ch
Performances
Vitesse maxi 180 km/h
0 à 100 km/h 8,3 s
Capacité de la batterie NC
Consommation et rejets de CO2
Consommation mixte 3,9 l/100 km (WLTP)
Consommation électrique /
Autonomie électrique /
Taux de CO2 mixte 89 g/km
Malus écologique (France) 2026 zone neutre
Dimensions  & mesures
Longueur 4,12 m
Largeur 1,77 m
Hauteur 1,45 m
Empattement 2,59 m
Capacité du réservoir 39 litres
Capacité du coffre 309 L
Poids à vide 1 271 kg
Prix
Prix d’entrée de gamme à partir de 19.900 €
Prix du modèle essayé 27.600 € ( hors options )

A propos de l'auteur

Sébastien Rabatel

Rédacteur en chef de Actu-Automobile.com depuis 2009, après plusieurs années en tant que journaliste reporter d'images en télévision. Passionné de voitures, j'en ai possédé une soixantaine et essayé plusieurs centaines, tout au long de ces 16 ans d'activité pour Actu Automobile.

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