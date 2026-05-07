Conclusion essai Renault Clio 6 E-TECH 160 : notre avis sur cette citadine

Conclusion essai Renault Clio 6 E-TECH 160 : notre avis

Produite en Turquie, la Renault Clio 6 s’impose comme un modèle majeur sur le segment B. Elle profite d’un design moderne et totalement renouvelé, d’une motorisation full hybride économique, et d’un vaste arsenal de technologies embarquées. D’ailleurs sur Clio 5 la motorisation E-TECH 145 avait représenté en Europe jusqu’à 30 % des ventes.

Notons au passage que la finition Techno est déjà très complète en équipement, et représente un coeur de gamme plus compétitif que la version Esprit Alpine dont le surcoût n’est pas indispensable.

Avec des tarifs contenus, Renault propose donc un nouvel opus de la Clio très convaincant, polyvalent et sans gros point faible. Une nouvelle fois, la Clio a bien « tout d’une grande »…

On a aimé :

-Design renouvelé

-Equipement complet en finition Techno

-Autonomie élevée

-Consommation réduite

On n’a pas aimé

-Insonorisation moteur parfois perfectible

-Performances « bridées » au vu de la puissance

-production hors UE pour un best-seller français