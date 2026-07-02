Fiat Multiplina : le retour du Multipla… sans permis ou presque

Fiat Multiplina concept

Il y a des noms que l’on croyait rangés définitivement dans les archives. Multipla en faisait partie. Trop atypique, trop associé à une voiture devenue un phénomène de culture populaire, parfois moquée, souvent incomprise. Fiat vient pourtant de le remettre en circulation, avec une légère torsion : Multiplina. Une lettre de plus, mais surtout un changement complet d’époque.

Le constructeur italien ne présente encore qu’un concept. Pourtant, difficile de ne pas y voir bien davantage. Derrière cette silhouette presque naïve se cache probablement l’un des projets les plus stratégiques de Fiat pour la fin de la décennie.

Le plus étonnant n’est peut-être même pas son style.

Fiat ne cherche plus à vendre uniquement des voitures

Depuis quelques années, le marché glisse lentement vers un territoire inédit. Entre les trottinettes, les vélos électriques, les quadricycles et les petites citadines, la frontière devient floue. Les normes européennes rendent les voitures toujours plus lourdes, plus coûteuses et plus complexes. À l’inverse, les catégories L6e et L7e échappent encore à une partie de cette inflation réglementaire.

Fiat l’a parfaitement compris. Après la Topolino destinée aux trajets urbains et le petit triporteur Tris pensé pour les professionnels, la Multiplina vient occuper un espace encore presque vide : celui d’un véhicule électrique capable d’accueillir quatre personnes tout en restant homologué comme quadricycle lourd. Une proposition suffisamment originale pour attirer les adolescents à partir de 16 ans titulaires du permis B1, mais aussi les familles urbaines qui n’ont plus forcément besoin d’une voiture classique au quotidien.

C’est moins une automobile miniature qu’une nouvelle catégorie de mobilité.

Un clin d’œil à la 600 Multipla plutôt qu’au Multipla de 1998

Impossible de manquer la référence historique.

Fiat n’a évidemment pas repris les lignes du célèbre Multipla des années 1990, dont la réputation esthétique continue de diviser. La Multiplina puise son inspiration beaucoup plus loin, dans la 600 Multipla de 1956, l’un des premiers véritables monospaces de l’histoire automobile.

Le concept retrouve cette silhouette monovolume extrêmement verticale, avec un pare-brise avancé, un nez quasiment droit, un pavillon horizontal et des projecteurs ronds qui évoquent immédiatement les Fiat d’après-guerre. Même le toit en toile participe à cette ambiance légère qui rappelle davantage les vacances italiennes que les trajets domicile-travail.

Le designer français François Leboine, déjà à l’origine de la Grande Panda, poursuit ici la même logique : réutiliser le patrimoine stylistique de Fiat sans tomber dans la copie nostalgique. Le résultat paraît étonnamment cohérent.

Quatre places, voilà le vrai sujet

Le style attire le regard, mais ce n’est probablement pas ce qui fera vendre la Multiplina. Ce qui change tout, ce sont ses quatre vraies places.

Aujourd’hui, la plupart des quadricycles électriques se limitent à deux occupants. Les quelques modèles plus spacieux restent confidentiels ou issus de petits constructeurs spécialisés. Fiat pourrait donc devenir le premier grand généraliste à proposer un véhicule familial dans cette catégorie.

La réglementation L7e autorise une puissance pouvant atteindre environ 20 ch et une vitesse maximale de 90 km/h. On reste loin d’une citadine traditionnelle, mais suffisamment haut pour sortir du strict usage de centre-ville et envisager des déplacements périurbains.

Reste désormais la question essentielle : l’autonomie. Fiat n’a encore dévoilé aucune donnée technique. Le constructeur devrait néanmoins proposer une batterie nettement plus généreuse que celle de la Topolino, limitée aujourd’hui à environ 75 kilomètres d’autonomie en cycle WMTC. Le gabarit supérieur laisse logiquement espérer un rayon d’action bien plus adapté à une utilisation quotidienne.

Moins de 10 000 euros : l’autre argument

Le constructeur vise un tarif inférieur à 10 000 euros une fois les différentes aides déduites. Une ambition crédible lorsqu’on regarde le positionnement actuel de la Topolino, qui descend déjà autour de 7 600 euros selon les offres commerciales.

À ce niveau de prix, la Multiplina ne remplacera évidemment pas une Panda ou une Grande Panda pour tous les usages. Mais elle pourrait devenir une seconde voiture idéale pour de nombreux foyers, voire la première pour ceux qui vivent exclusivement en ville.